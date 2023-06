Hörmann Classic fährt zum Opernfestival in Verona 2023

Verona feiert 100 Jahre Opernfestival. „Feiern Sie mit“, lädt Hörmann Classic zur dreitägigen Genussreise nach Italien ein. Mehr über Hörmanns Busreise ...

Verona ist eine der Städte auf der Welt, die vor Romantik nur so sprühen. Barocke Paläste, römische Geschichte, das weltberühmte Amphitheater, die zum Weltkulturerbe der UNESCO gehörende historischen Altstadt, die Kastellburg mit der Scaligero-Brücke über die Etsch und natürlich Shakespeares tragische Liebesgeschichte von Romeo und Julia: All das verleiht der malerischen Stadt einen Charme, dem man nicht widerstehen kann.

Opern in der Arena di Verona

Die unumstrittene Nummer eins der Highlights ist die Arena. Trotz des hohen Alters von 2000 Jahren ist die Arena di Verona, das besterhaltene römische Amphitheater in ganz Italien und älter als das Colloseum in Rom. Die Arena liegt an der Piazza Bra und bot in der Antike Platz für bis zu 30.000 Zuschauer. Die „Magie“, versichert die Stiftung, die das Amphitheater betreibt, bestehe „in der Großartigkeit des Denkmals“, das sich „jeden Sommer ins weltweit größte Freilichttheater“ verwandele.

Der Blick über Verona zeigt die zum Weltkulturerbe der UNESCO gehörende historische Altstadt und den Kastellburg mit der Scaligero-Brücke über die Etsch. Foto: oH

Einmal im Leben sollte jeder in den Genuss kommen, eine Oper oder ein Konzert in dem größten Freilicht-Theater der Welt zu erleben. Verona zu besuchen, lohnt sich immer und in diesem Jahr noch mehr. Denn 2023 feiern die berühmten Opernfestspiele von Verona das Jubiläum ihres 100-jährigen Bestehens, zu dem neben Gästen aus aller Welt auch die begehrtesten Opernsolisten unserer Zeit auftreten.

Mit dem Hörmann-Bus nach Italien

Hörmann Classic bietet allen Opern- und Italienfans zwei exklusive dreitägige Classicreisen nach Verona. Die erste startet am 22. Juli 2023, die zweite Reise am 19. August 2023. Im 5-Sterne-Classic-VIP-Luxusliner geht es über den Brenner nach Verona. Bei einem geführten Stadtrundgang lernen die Gäste die prachtvolle Altstadt kennen.

Nicht weniger prachtvoll ist das zentrumsnahe 4-Sterne-Hotel ‚Leon d’Oro‘, in dem die Zimmer reserviert sind und das Abendessen serviert wird. Fakultativ kann man am Abend in der Arena Rossinis Meisterwerk „Il Barbiere di Siviglia“ am 22. Juli 2023 oder „La Traviata“ von Giuseppe Verdi am 19. August 2023 besuchen.

Am zweiten Tag steht die Fahrt nach Vicenza auf dem Programm. Bei einem geführten Rundgang lernt man eine der elegantesten und suggestivsten Kunststädte Venetiens kennen, die vor allem durch einen Baumeister geprägt wurde: Andrea Palladio. Er schuf Bauten, die noch heute Ziel von Besuchern aus aller Welt sind. Nach einem Besuch des Teatro Olimpico, dem ältesten überdachten Theater der Welt, geht es zurück ins Hotel.

Nach dem Abendessen bringt der Hörmann-Bus die Gäste zur Arena, wo der musikalische Höhepunkt auf dem Programm steht, denn am 23. Juli 2023 wird Weltstar Juan Diego Floréz und am 20. August 2023 Jonas Kaufmann das Publikum dort verzaubern.

Am dritten Reisetag heißt es nach dem Frühstück schon wieder „Arrivederci Verona!“ In der Nähe von Sterzing gibt es noch ein gemeinsames Mittagessen, bevor es über den Brenner wieder zurück in die Fuggerstadt geht. Und auch wenn hier bereits der Alltag wartet: Die Erinnerungen an diese musikalische Traumreise werden noch lange nachklingen.