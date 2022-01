Reiserecht

ANZEIGE

Verpasstes Boarding rechtfertigt keine Ersatzansprüche

Ihr Urlaubsflieger hat ohne Sie abgehoben? Wer zur Boarding-Zeit nicht rechtzeitig am Gate erscheint, hat Pech.

"Letzter Aufruf zum Boarding!": Flugreisende, die zu spät am Gate ankommen, haben keinen Anspruch darauf, noch in den Flieger steigen zu dürfen. Selbst wenn die Maschine noch am Gate steht.