Auf zum nächsten Traumurlaub

Wandern oder Weinprobe, Radtour oder Rimini: Die Möglichkeiten für den nächsten Traumurlaub sind vielfältig. Wir haben Tipps von regionalen Reisebüros gesammelt.

Mit Hörmann Reisen besondere Landschaften auf Wanderungen erleben

Oft ist der Alltag geprägt von Stress und Hektik. Höchste Zeit, diesem zu entfliehen und sich einfach mal eine Auszeit zu gönnen. Für viele ist jedoch ein Urlaub ohne Bewegung undenkbar. Wer die sprichwörtlichen „Hummeln im Hintern“ hat, möchte auch unterwegs sportlich aktiv sein – und das ist sogar gesund.

Wer viel Stress hat, sollte dem Körper einen Ausgleich bieten. Sportliche Aktivitäten wie Wanderungen wecken Lebensgeister. Ganz nebenbei genießt man noch atemberaubende Naturschauspiele und Körper und Geist schöpfen neue Energie. Genau auf solche Urlaubserlebnisse sind die Wander-Reisen des renommierten Reiseveranstalters Hörmann Reisen ausgelegt. Traumhafte Landschaften, sommerliche Temperaturen und sagenhafte Ausblicke – eine Wander-Reise bietet Abwechslung und Spaß. Und der Urlaub fängt bereits bei der Buchung an, denn die Expertinnen und Experten von Hörmann Reisen bieten Komplett-Pakete, die keine Wünsche offen lassen.

Die Anfahrt findet entspannt in einem der hochmodernen 5-Sterne-Fernreisebusse LUXUS CLASS statt. Während der Fahrt steht eine qualifizierte Hörmann-Reiseleitung für alle Fragen bereit. Verköstigt werden und Urlauber durch den Bordservice. Auch wer sich für eine Wander-Flugreise entscheidet, wird vor Ort durch einen Hörmann-Reisebus empfangen.

Hörmann Reisen trifft eine sorgfältige Auswahl an Top-Hotels, sodass es auch im Urlaub an nichts fehlen wird. Alle Wander-Reisen punkten außerdem mit örtlichen, erfahrenen Guides, optimalen Routen und den besten Zeiten für die jeweilige Tour. Während der gesamten Reise werden die Urlauber von einer qualifizierten Hörmann-Reiseleitung betreut und verbringen die Tage in exklusiven Hörmann-Gruppen mit maximal 25 Wander-Teilnehmern.

Ein besonderes Angebot für eine Wander-Reise bietet Hörmann Reisen vom 21. Juni an: fünf Tage Genuss und Wandern an der Küste der Cinque Terre mit den Orten Portovenere und Portofino. Wanderführerin Britta Ullrich, die bereits ein Buch zu den herrlichen Wanderrouten an der ligurischen Küste verfasst hat, informiert die Gäste kenntnisreich über Land, Leute und Natur. casi

Nussbaum-Reisen: Mit Luxus-Reisebussen in den perfekten Urlaub

Wo soll es hingehen? Darf es eine Städtereise sein? Beispielsweise nach Wien, Berlin, Prag oder Paris mit ausgesuchten Hotels, Stadtrundfahrten und Rahmenprogramm? Mit Nussbaum Reisen verbringt man Ostern bei Freunden an der slowenischen Adria, genießt die grüne Steiermark oder erlebt in Holland den Frühlingsgarten Europas.

Blaue Küste, Monaco, Portofino und die Cote d‘Azur liegen Reisenden an der Riviera zu Füßen. Mit Sizilien erlebt man die Königin der Inseln im Mittelmeer und in der Toskana faszinieren Bilderbuchlandschaften.

Unvergessliche Eindrücke gewinnen Reisende an Nahe, Mosel und Rhein, am Comersee, in der lieblichen Wachau, der Insel Elba, der Insel Korfu und natürlich – wie könnte er fehlen – am Gardasee. Von Sylt bis nach Schottland, von der Hohen Tatra bis zur Kroatischen Inselwel kann man sich über einen „bunten Strauß“ an Reisen freuen. Für einen Tag Auszeit sorgen zahlreiche Tagesfahrten. Die Reisenden können Städte, Gartenschauen, Ostermärkte sowie Osterbrunnen besuchen und Landschaften, Kutschfahrten und Schifffahrten genießen – für jeden Geschmack ist hier etwas dabei. Musicals, Musik- und Kulturreisen sind ebenso im Angebot wie auch Radlreisen für die aktiven Gäste.

Mit dem Bus zu verreisen bedeutet, umweltfreundlich unterwegs zu sein. Die Urlauberinnen und Urlauber müssen deshalb aber nicht auf Komfort verzichten.

Stilvoller Urlaub: Das Reisebüro hinter dem Perlach

38 Jahre stilvolles Reisen und Urlaub mit Qualität – dafür steht Erika Schmutz mit ihrem Team vom Augsburger Reisebüro hinter dem Perlach. Seit 1985 bucht die Inhaberin mit Begeisterung die schönsten Urlaubsreisen weltweit.

Stammkunden freuen sich seit vielen Jahren auf die Gruppenreisen für Genießer, die die Urlaubsexpertin mit viel Liebe zum Detail zusammenstellt und auch persönlich begleitet. Ob Kreuzfahrten auf den Hapag-Lloyd-Expeditionsschiffen in die Antarktis oder vom kanadischen Vancouver nach Seward in Alaska, eine Schlemmerreise ins Friaul & Triest, eine Flussreise nach Holland oder eine exklusive Reise nach Japan: es warten wieder viele aufregende Gruppenreisen auf neugierige Interessenten. Informieren über die verschiedenen Reisen kann man sich auf der Homepage oder direkt im Reisebüro.

Traumhafte Ferien: Mit Oscar Reise an Pfingsten nach Sardinien

Mit Oscar Reisen, dem Sardinien-Spezialisten aus der Augsburger Bäckergasse, kann man jetzt traumhafte Pfingstferien auf Italiens zweitgrößter Insel planen. Nach vielen Jahren haben die Experten wieder eine Pfingstsonderreise aufgelegt, die sich schon früher großer Beliebtheit erfreute.

Das Besondere ist neben dem bequemen Buszustieg ab/bis Augsburg die Nachtfähre von/bis Genua in eigener Kabine mit Dusche/WC. Die Kombination aus zwei Nächten im landestypischen Hotel in den Bergen mit Jeepausflug und einheimischer Küche und anschließend acht Nächte in einem exklusiven Strandhotel

an der traumhaften Ostküste Sardiniens machen diese Reise besonders reizvoll – perfekt für Familien, Paare und Alleinreisende geeignet. Wer sich dafür interessiert, sollte schnell handeln: Es sind nur noch wenige Plätze verfügbar.

Kleingruppenreisen bei Reisewelt 24

Ein Spezialgebiet von Reisewelt 24 sind begleitete Kleingruppenreisen für sieben bis maximal zwölf Personen – und meist ist der Chef Andreas Stetter selbst mit dabei.

Im Jahr 2023 geht es unter anderem vom 2. bis 9. Dezember nach Island, die Insel mit spektakulärer Landschaft – Vulkane, Geysire, Thermalquellen, Lavafelder, Gletscher und mit etwas Glück auch Nordlichter gibt es zu bestaunen.

Weitere Ziele sind in diesem Jahr die Südstaaten der USA (19. Juni bis 1. Juli) und der Indian Summer in Kanada (21. September bis 5. Oktober). Im kommenden Jahr sind außerdem Island im Sommer, Namibia und Botswana geplant. ansch

Die aktuelle Gruppenbroschüre liegt in allen Büros aus, online kann man darin unter www reisewelt24.com/gruppenreisen blättern.

Rauskommen mit dem Bus und Demmelmair-Bus-Reisen

Reinsetzen. Rauskommen. Entspannt erleben. Das bietet Demmelmair-Bus-Reisen seinen Kunden seit über 75 Jahren. Gerade nach Corona hat der Wunsch, endlich wieder rauszukommen stark zugenommen. Und genau hier setzt das Busunternehmen an. Denn gerade eine gut organisierte Busreise ist für viele eine ganz neue Erfahrung mit völlig neuen Freiheitsgraden.

Mit etwa 200 Mitarbeitern und fast 90 Reise- und Linienbussen ist das private Unternehmen der größte Busunternehmer im Raum Friedberg. Von 8- bis 78-Sitzer werden unterschiedliche Ausführungen angeboten – gemütlich und bequem sind jedoch alle.

Doch nicht nur in die Ferne wird gefahren: Interessierte können auch an einer Stadtrundfahrt durch Augsburg mit Besichtigung des „Goldenen Saals“, der „Fuggerei“ oder das „Welterbe Ensemble Wassertürme“ teilnehmen. Diese werden in der Zeit von April bis Oktober von Freitag bis Sonntag durchgeführt.