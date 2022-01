Deutschlands längster Barfußpfad im Winter

Wie kommen die Löcher in den Käse? Das und noch vieles mehr kann man in Scheidegg im Winter erfahren.

Winterurlaub

Für Skifahrer in Bayern und im Harz gilt "2G"

Wer in Bayern auf die Piste will, muss geimpft oder genesen sein. Ein zusätzlicher Corona-Test ist nicht nötig. Auch der Harz startet mit "2G" in die Skisaison.