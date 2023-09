Urlaub in Bad Birnbach

ANZEIGE

Das ländliche Bad

Schon seit vielen Jahren gibt es in Bad Birnbach einen regen „Badetourismus“. Über die Vorzüge des Heilbades kann man sich am 13. September in der Augsburger City-Galerie informieren.

Seit 50 Jahren sprudelt in Bad Birnbach Heilwasser aus den Tiefen – hier kann man baden wie im Bilderbuch! Infotag am 13. September in der Augsburger City Galerie.

Artikel anhören Shape