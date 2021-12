Winterurlaub

ANZEIGE

Für Skifahrer in Bayern und im Harz gilt "2G"

Skifahrer in Bayern brauchen nun keinen zusätzlichen Corona-Test. Sie müssen aber geimpft oder genesen sein.

Wer in Bayern auf die Piste will, muss geimpft oder genesen sein. Auf einen zusätzlichen Corona-Test verzichtete die Landesregierung nun. Auch der Harz startet mit "2G" in die Skisaison.