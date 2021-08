Fuggerei: Die Festwoche zum großen Geburtstag

Vom 23. bis 29. August 2021 feiert die Fuggerei ihren 500. Geburtstag mit einer großen Festwoche. Zum Programm gehören Talkrunden, Ausstellungen und viele Mitmach-Aktionen für Groß und Klein. Und alle sind herzlich eingeladen, mitzufeiern. Die Highlights haben wir für Sie hier zusammengestellt.

Die Kernidee der Fuggerei ist aktueller denn je. Somit ist eine zeitgemäße Auslegung ein wichtiger Beitrag zur Bewältigung unserer gesellschaftlichen Herausforderungen. Zudem sind sie ein Schlüssel, wie man soziale Heimat schaffen kann. Denn so wie die Fuggerei in Augsburg seit 500 Jahren Antworten auf sieben gesellschaftliche Herausforderungen gibt, so könnte eine „Fuggerei der Zukunft“ das in anderen Gesellschaften auch schaffen.

Erleben Sie in der Fuggerei-Festwoche in vier Talkformaten auf der Hauptbühne am Brunnen, an Erlebnisstationen in der Neuen Gasse und in unterschiedlichen Jubiläumsführungen, die täglich stattfinden, die Relevanz der sieben globalen Herausforderungen.

Hauptbühne am Brunnen

Auf der Hauptbühne im Herzen der Fuggerei gibt es in der Festwoche spannende Diskussionen bei verschiedenen Talkrunden mit hochkarätigen Gästen.

Bedürftigkeit meistern (24.8., 16 – 17 Uhr): Um Bedürftigkeit zu meistern ist weit mehr nötig als den Mangel an finanziellen Ressourcen abzuschaffen. Welche Faktoren greifen hier?

Lebensraum schaffen (24.8., 18 – 19 Uhr): Lebensraum zu schaffen bedeutet zunächst ein Dach über dem Kopf – aber gehört nicht weit mehr dazu?

Humanistische Werte garantieren (25.8., 18 – 19 Uhr): Humanistische Werte zu garantieren, ist mittels einer Kuratierung möglich – doch muss es nicht auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein?

Spiritualität entwickeln: Spiritualität entwickeln kann einen religiösen Hintergrund haben – muss es aber nicht. Welche Wege gibt es noch?

Waldstation

Erfahren Sie an der Waldstation aus erster Hand von den Forstmitarbeitern der Stiftungen, wie die Finanzierung doppelt Gutes tut: die hundertjährigen Bäume der Stiftungswälder sind gut für das Klima und ihre Ernte kommt den Bedürftigen Augsburgs zugute – nachdem sie 100 Jahre lang CO2 gebunden und Sauerstoff produziert haben.

Ausstellungen und Kunstinstallationen

Fünf Ausstellungen nehmen die BesucherInnen der Festwoche auf eine spirituelle Reise mit, regen zum Nachdenken an und machen die Grundsätze erlebbar, auf denen die Fuggerei aufgebaut ist. Zum Beispiel die Ausstellung zum Fuggerei Code: Er ist der Schlüssel, wie Fuggereien nach dem Augsburger Vorbild auf der ganzen Welt entstehen können. Doch was genau steckt dahinter?

Musik- und Kulturprogramm

Gehen Sie mit Augsburger Patrizier – Tanz und Geschichte während der Festwoche in der Fuggerei auf eine Zeitreise. Oder genießen Sie mit Jakob Fugger-Darsteller Chris Murray Songs aus dem Musical „Herz aus Gold“ und lassen Sie sich beim Jazz-Brunch mit der Band „Quartett“ beschwingen.

Das gesamte Musik- und Kulturprogramm gibt es hier.

Jubiläumsführungen

Zur Festwoche in der Fuggerei gibt es täglich Jubiläumsführungen: Spiritualität entwickeln, Selbstbestimmung und Würde stärken, Lebensraum schaffen und Sicherheit geben . Da aktuell jeweils nur 15 Personen teilnehmen können, müssen Sie bitte vorab im Ticketshop der Fuggerei ein kostenloses Ticket erwerben. Treffpunkt ist der Infopoint am Eingang an der Jakoberstraße.

Kinderaktion

Von Kinderschminken über Torwandschießen bis Zaubershows mit Zauberer Hardy. Für die Kleinsten ist während der Festwoche jede Menge Spaß garantiert. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen müssen Sie für die Zaubershows und das Kamishibai Theater kostenfreie Tickets im Ticketshop der Fuggerei erwerben.

Kulinarische Highlights

Tagsüber gibt es während der Festwoche in der Fuggerei Kaffee und Leckereien von Ertls Bittersüß im Next Café. Den Abend können die Geburtstagsgäste dann an der Next Bar oder der Next Gin & More Bar bei August Gin mit einem Cocktail ausklingen lassen. Ofenhaus-Wirt Tobias Emminger und Tafeldecker-Gastgeber Torsten Ludwig sorgen auf dem Next Foodcourt für Herzhaftes. Naschkatzen finden in der Next Sweet Street alles, was das süße Herz begehrt. Neben Sitzgelegenheiten, die über die ganze Fuggerei verteilt sind, können die Gäste auch im Next Tafeldecker Biergarten Platz nehmen.