Neue Termine für die Reihe Augsburger Allgemeine Wissen

Augsburger Allgemeine Wissen geht in eine neue Runde – mit einigen Neuerungen. Tickets für die beliebte Veranstaltungsreihe gibt es ab sofort.

Wer vielfältig interessiert ist, steht oft vor einem Problem: Neben Arbeit und Privatleben bleibt zu wenig Zeit für einen Kurs hier, einen Vortrag da, ein Seminar dort. Der Wisssensdurst bleibt ungestillt. Abhilfe schafft die Vortragsreihe Augsburger Allgemeine Wissen Kompakt. Drei Abende in fünf Wochen, drei verschiedene Themen, drei klasse Redner. Wissen im handlichen Kompaktformat eben.

Die Vorträge finden immer um 19.30 Uhr – also ganz bequem nach Feierabend – in der Stadthalle Neusäß statt. Die großzügigen Räumlichkeiten bieten viel Platz für alle Interessierten, parken kann man in der Tiefgarage. Auch mit Bahn oder ÖPNV ist man schnell vor Ort.

Patric Heizmann deckt Diätmythen auf und gibt Ernährungstipps

Den Auftakt macht am Dienstag, 26. April, der Gesundheitsexperte Patric Heizmann. Humorvoll deckt er Diätmythen auf und verrät Tipps und Tricks, wie ein gesundes und schlankes Leben aussehen kann. Ohne Jo-Jo-Effekt, ohne ständigen Verzicht, sondern mit nachhaltigen Veränderungen, die langfristig positive Auswirkungen haben.

Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky wirft einen Blick ins Jahr 2030

Einen Blick ins Jahr 2030 verschafft dann am Montag, 9. Mai, Sven Gabor Janszky. Der Zukunftsforscher nimmt seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Zeitreise und zeigt, wie die Welt in zehn Jahren aussehen wird. Mobilität, Arbeitsleben, Wohnen – die Themen sind vielfältig. Und so viel sei schon jetzt verraten: Man darf sich auf die Zukunft freuen.

Kabarettistin Vera Deckers nimmt die Digitalisierung aufs Korn

Von Berufs wegen sowieso mit einem Augenzwinkern ausgestattet ist die Kabarettistin Vera Deckers. Sie erklärt am Mittwoch, 25. Mai, warum Probleme auch keine Lösung sind und nimmt dabei die ein oder andere Entwicklung der Digitalisierung aufs Korn. Der Fokus liegt dabei besonders auf der menschlichen Kommunikation. Messengerdienst statt echtem Gespräch? Deckers weiß, wie man mit solchen Herausforderungen umgeht.

Alle Vorträge im Abo zum günstigsten Preis

Allen drei Rednern gemein ist, dass sie ihr Wissen kurzweilig, humorvoll und sympathisch mit ihrem Publikum teilen. Weiterbildung mit Unterhaltungswert also – so war und so bleibt das Motto der Vortragsreihe. Wer alle drei Vorträge besucht, erfährt nicht nur den vielfältigsten Wissenszuwachs, sondern sichert sich dazu noch den besten Preis: Beim 3er-Abo ist die Partnerkarte inklusive und das Ticket damit am günstigsten.

Selbstverständlich sind aber auch Tickets oder eine Doppelkarte für zwei Personen für einen einzelnen Abend erhältlich. Die Eintrittskarten sind online oder auch bei unseren Ticket-Partnern vor Ort erhältlich. Zur Feier des Comebacks von Augsburger Allgemeine Wissen wartet bei der ersten Veranstaltung am 26. April 2022 eine kleine Überraschung auf alle Besucherinnen und Besucher, die im Ticket enthalten ist. (pm/lime)

Alles weitere zur Veranstaltungsreihe Augsburger Allgemeine Wissen erfahren Sie hier: augsburger-allgemeine.de/wissen

Neue Termine: Die Vortragsreihe war ursprünglich zu anderen Terminen geplant. Bereits gekaufte Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.

Tickets erhält man auch bei diesen Ticket-Partnern: