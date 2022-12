Hotelgutschein verschenken: Last-Minute zu Weihnachten

Hotelgutschein verschenken: Überraschen Sie Ihre Liebsten mit einem Hotelgutschein für zwei Personen.

Dicke weiße Flocken am Himmel, das Knirschen von frisch gefallenem Schnee unter den Schuhen, im Hintergrund ein gemütliches Wellness-Hotel und den Blick auf eine wunderschöne Naturidylle gerichtet. Die perfekte Kulisse, um den Alltag einmal hinter sich zu lassen und sich ganz bewusst Zeit zur Erholung zu nehmen. Mit dem Hotelgutschein „Glücksmomente“ aus dem Augsburger Allgemeine Shop schenken Sie unbezahlbare Erlebnisse voller Wohlbefinden und Genuss.

Bei einer Auswahl aus rund 240 Hotels in Deutschland und den Nachbarländern ist für jeden das passende Angebot dabei. Das Beste: Der oder die Beschenkte kann später selbst wählen, was am besten zu seinen oder ihren persönlichen Bedürfnissen passt. So können sich Naturliebhaberinnen und -liebhaber in unberührte Landschaften zurückziehen und die Stille genießen, während Sportbegeisterte auf der Piste oder im Fitnessbereich glänzen.

Oder man nimmt sich im hoteleigenen Wellnessbereich eine Auszeit – und lässt sich mit Massagen und Kosmetikanwendungen verwöhnen. Auch das kulinarische Angebot und die Gastfreundschaft in den Hotels lassen keine Wünsche offen. Durch eine Gültigkeit von ganzen 18 Monaten kann der Gutschein außerdem ganz bequem zur gewünschten Zeit eingelöst werden

Hotelgutschein verschenken mit Wohlfühlgarantie

In einer hochwertigen Schmuckbox verpackt eignet sich „Glücksmomente“ also perfekt als Geschenk unter dem Tannenbaum. Für 259 Euro erhält man zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer, inklusive Frühstück. Der Wert des Gutscheins kann je nach Hotelauswahl bei einem Wert von bis zu 600 Euro liegen. Zusätzlich gibt es einen Wertgutschein in Höhe von 80 Euro für Restaurant- und Hotelleistungen. Zu diesen gehören auch Abendessen im Hotelrestaurant, Sport-, Wellness- oder Beautyleistungen im hoteleigenen Spa-Bereich, Verlängerungsnächte, Zimmer-Upgrades, Konsumaktionen an der Hotelbar oder die Buchung zusätzlicher Zimmer.

Online- oder Telefonbestellungen, die bis Montag, 19. Dezember, eingehen, werden noch pünktlich bis Weihnachten geliefert. Im Augsburger Allgemeine Kundencenter in Augsburg können die Urlaubsboxen ebenfalls bestellt oder solange der Vorrat reicht auch direkt mitgenommen und an Heiligabend verschenkt werden.

Passend zur besinnlichsten Zeit des Jahres trägt der Gutschein nicht ohne Grund den Namen „Glücksmomente“ – denn genau diese bereitet er Ihnen und Ihren Liebsten. Schließlich ist nichts wertvoller, als gemeinsam Zeit zu verbringen und Neues zu entdecken. Ob ein Wanderurlaub in den Bergen oder ein Romantikurlaub im Wellnesshotel – hier ist sicher für jeden das Passende dabei.