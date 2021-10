Die Geschichte des n€uro

Wirtschaftskraft für die Ottheinrichstadt

Vor 10 Jahren führten die damalige Neuburger Citymanagerin Vanessa Korn gemeinsam mit Neuburgs Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling den n€uro in der Ottheinrichstadt ein, tatkräftig unterstützt durch engagierte Sponsoren vor Ort wie die Neuburger Rundschau, die Stadtwerke Neuburg, die Sparkasse Neuburg-Rain, MC Donald´s, und Radio IN.

Eine Geschichte des Erfolgs

Als Einkaufsgutschein im Wert von 10 Euro ist der n€uro seit 2011 in der Geschäftsstelle des Stadtmarketings sowie bei verschiedenen Verkaufsstellen in der Stadt Neuburg erhältlich und bereits im ersten n€uro-Verschenkset befanden sich neben dem eigentlichen n€uro ein Umschlag und ein Flyer mit den Geschäften im Neuburger Stadtgebiet, die den n€uro als Einkaufsgutschein akzeptierten. Mit 150 dieser sogenannten Akzeptanzstellen ging der n€uro an den Start.

Bis heute hat sich die Anzahl auf über 200 Akzeptanzstellen erhöht. Im Laufe der Zeit wurden die Motive des n€uros dabei dreimal verändert. Von Anfang an war die Grundidee des n€uro, die Kaufkraft in der Ottheinrichstadt zu halten, um Handel und Gewerbe vor Ort den Rücken zu stärken. Eine Rechnung, die zu 100 % aufgegangen ist: Rund 160.000 n€uros wurden in den vergangenen zehn Jahren verkauft, das bedeutet eine Summe von 1,6 Mio Euro Umsatz, der in der Stadt geblieben ist. Der n€uro hat sich damit als eine Erfolgsgeschichte mit ständig wachsender Nachfrage erwiesen. Gerade in der Coronazeit haben sich viele Bürgerinnen und Bürger durch den Kauf von n€uro-Gutscheinen klar zum Neuburger Einzelhandel bekannt, denn allein im Coronajahr 2020 wurden rund 20.000 Gutscheine verkauft.

Wirtschaftsfaktor vor Ort

Heute ist der n€uro fest in Wirtschaft und Handel Neuburgs etabliert und davon nicht mehr wegzudenken. Ideal als Geschenk oder als steuerfreie Sachzuwendung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jeder verkaufte n€uro unterstützt die Neuburger Händler, Gastronomen und Dienstleister. Auch in Zukunft wird der n€uro eine wichtige Säule im Stadtmarketing und in Neuburgs Handel und Gastronomie sein.

Text: mr/oH

