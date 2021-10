Zahlen, Daten und Fakten

So einfach kann Schenken sein - und so persönlich

Die Grundidee

Wollen Sie jemandem eine Freude machen, wissen aber nicht so genau, was derjenige noch nicht hat oder sich wünscht? Verschenken Sie doch einfach den Neuburger Einkaufsgutschein. Dieser Gutschein ist in allen teilnehmenden Neuburger Geschäften einzulösen.

Wo bislang also Geld verschenkt wurde und die Kaufkraft vielleicht verloren ging, ist nunmehr sichergestellt, dass das Geld im Wirtschaftskreislauf der Stadt Neuburg verbleibt.

Wie funktioniert das Ganze?

Diese Gutscheine sind als Einkaufsgutscheine im Wert von 10 Euro in den verschiedenen Verkaufsstellen in der Stadt Neuburg erhältlich.

Möchte man also beispielsweise 40 Euro verschenken, hat man jetzt die Möglichkeit, vier Gutscheine zu erwerben. Der Beschenkte kann diese vier Neuburger Einkaufsgutscheine in allen teilnehmenden Unternehmen einlösen. Die Teileinlösung eines 10 Euro-Gutscheins ist jedoch nicht möglich. Aber in der Regel wird vom Kunden mehr ausgegeben als der Gutschein wert ist. Der Schenkende kann also auch mehrere n€uros verschenken und geht dabei überhaupt kein Risiko mehr ein. Der Beschenkte kann nach Lust und Laune aus den verschiedenen Unternehmen wählen und seine Neuburger Einkaufsgutscheine aufteilen.

Die teilnehmenden Geschäfte werden als Akzeptanzstelle gekennzeichnet und beworben. Jeder Gutscheineinkauf beinhaltet dabei die Geschenkkarte in einem passenden Umschlag und den Folder mit allen aufgelisteten Teilnehmern. Dieses Gutscheinsystem läuft parallel zu hauseigenen Gutscheinen.

Mitarbeiter-Motivator n€uro

Viele Arbeitgeber gewähren ihren Mitarbeitern Sachbezüge, die zur Zeit bis 44 Euro im Monat steuer- und sozialversicherungsfrei sind. Beliebt sind Gutscheine oder Geldkarten, die allerdings nicht alle begünstigt sind. Mit dem n€uro sind die Arbeitgeber auf der sicheren Seite und die Arbeitnehmer haben eine attraktive Auswahl. Die Freigrenze wird ab 2022 auf 50 Euro im Monat erhöht. Wichtig: der Sachbezug kann auch Minijobbern gewährt werden. Er muss aber bei allen Arbeitnehmern immer zusätzlich zum Barlohn gewährt werden, eine Umwandlung in n€uros anstelle von bereits regelmäßig vereinbartem Lohn wird vom Finanzamt nicht anerkannt.

UNSERE JUBILÄUMSAUSGABE

Viele weitere Informationen zu zehn Jahren n€uro finden Sie in unserer Jubiläumsausgabe, die am Freitag, 29. Oktober, in der Neuburger Rundschau erscheint.

Verkausfstellen in Neuburg

Der n€uro kann an diesen 17 Verkaufsstellen erworben werden (nummerierte Stellen siehe auf der rechten Karte).

1 Aral Tankstelle, Am Südpark 2

2 Ischwang Optik und Akustik, Färberstraße C 94

3

McDonald’s

, Am Südpark 3

4 Pinoil Service-Station, Ingolstädter Straße 31 &

5 Donauwörther Straße 62

6 Ringfoto Spiess, Weinstraße 121

7 Stadtmarketing, Münchener Straße 15

8 Tourist-Information, Ottheinrichplatz A 118

Sparkasse Neuburg-Rain:

9 Hauptstelle Theresienstraße B 186

10 Geschäftsstelle Hirschenstraße Hirschenstraße C168/169

11 Geschäftsstelle Ingolstädter Straße Ingolstädter Straße 12

12 Geschäftsstelle Ostend Berliner Straße 31

13 Geschäftsstelle Schwalbanger Längenmühlweg 30

Geschäftsstelle Heinrichsheim Herrenschwaigallee 1

Geschäftsstelle Ehekirchen, Neuburger Straße 16, Ehekirchen

Geschäftsstelle Oberhausen, Hauptstraße 25, Oberhausen

Geschäftsstelle Rohrenfels, Hauptstraße 27, Rohrenfels

Geschäftsstelle Weichering, Kochheimer Straße 4, Weichering