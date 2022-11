20 Prozent Rabatt bei Ankorstore

Der Großhandelsmarktplatz Ankorstore ist Partner für unabhängige Einzelhändler, denn er bietet kleinen Geschäften für ihre ganz besonderen Sortimente über zwei Millionen Artikel.

Kleine, feine, inhabergeführte Geschäfte mit einem ganz persönlich ausgewählten Sortiment, das es anderswo so nicht gibt – das sind Juwele, die auch die Augsburger Innenstadt beleben und für Aufenthaltsqualität sorgen. Das erwarten Besucherinnen und Besucher, Kundinnen und Kunden heute von einer lebendigen Innenstadt.

Doch was nützt das schönste Angebot, das tollste Geschäft, wenn die Einkaufspreise für die Waren zu hoch sind und es deshalb vielleicht preislich nicht mithalten kann oder das Sortiment verkleinern muss?

Ankorstore unterstützt kleine Unternehmen

Hilfe gibt es von Ankorstore. Der Großhandelsmarktplatz für über 30.000 Marken mit über zwei Millionen Artikeln wurde 2019 von vier französischen E-Commerce-Unternehmern für andere Unternehmer gegründet.

Inzwischen ist Ankorstore Partner von mehr als 300 .000 unabhängigen Einzelhändlern, Floristen, Cafés und anderen Concept-Stores in 28 europäischen Ländern, die authentische Produkte und Marken anbieten, die bei den E-Commerce-Giganten nicht zu finden sind. Ankorstore hat Büros in Paris, London, Amsterdam, Barcelona, Berlin, Stockholm und Mailand und beschäftigt über 600 Mitarbeiter.

Angebote bei Ankorstore im Dezember

„Unsere Mission bei Ankorstore ist, eine Art Ökosystem zu bieten, in dem unabhängige Einzelhändler und Marken gemeinsam wachsen können. Anders gesagt: Es ist an der Zeit, das natürliche Gleichgewicht im Handel wiederherzustellen“, sagt Constantin Langholz-Baikousis, General Manager für die DACH-Region.

Ankorstore will Einzelhändler unterstützen, indem es unabhängigen Einzelhändlern in ganz Europa rechtzeitig vor der intensiven Weihnachtszeit für kurze Zeit einen Rabatt von 20 Prozent auf die über 30.000 Marken bietet. Zusätzlich können im Dezember im Rahmen eines Adventskalenders weitere Angebote genutzt werden.

Augsburger Geschäft nutzt Ankorstore

Auch in Augsburg ist der Marktplatz angekommen. „Über Ankorstore ist es möglich, neue und auch kleine Unternehmen mit ihren Angeboten zu finden. Die Plattform bietet uns mehr als manch ein Messebesuch. Zudem besteht die Möglichkeit, in kleinen Mengen mal was auszuprobieren. So haben wir schon etliches für unseren Laden gefunden, das nun ein fester Bestandteil des Sortiments geworden ist“, erzählt Lorenza Karl, Geschäftsführerin von Kolonial Feinkost & Buch am Mittleren Lech in der Augsburger Altstadt.

Weitere Infos finden Sie hier auf der Homepage von Ankorstore.