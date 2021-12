20 Jahre Garten- und Landschaftsbau Stemmer in Wengen

Der vielfältige Handwerksberuf ist für das Ehepaar Stemmer eine Herzensangelegenheit

Der Garten von Martina und Walter Stemmer im 200-Einwohner-Dorf Wengen (Gemeinde Burgheim) sieht auch im Winter gut aus. Abgeblühtes steht neben Immergrünem, niedrige Elemente breiten sich zwischen Bäumen und Gräsern aus, dazwischen sind immer wieder dekorative Objekte platziert. Im Frühjahr erwacht der Garten wieder mit Blütenpracht und Vogelgezwitscher zum Leben und wird so zum erweiterten Wohnzimmer der Stemmers.

Gärten wie den seiner eigenen Familie hat Walter Stemmer in den vergangenen zwanzig Jahren viele gestaltet. Im Jahr 2001 absolvierte er in Ludwigsburg die Prüfung zum Gärtnermeister. Dann gründeten er und seine Frau Martina die Firma Gartengestaltung Stemmer, die in diesem Jahr ihr 20jähriges Bestehen feiern kann. Martina Stemmer managt das Büro, Walter Stemmer ist unterwegs auf seinen Baustellen in der Region. Walter Stemmer liebt die Abwechslung, die er in seinem Beruf geboten bekommt. „Garten- und Landschaftsbauer ist einer der vielfältigsten Berufe, die man im Handwerk ausüben kann“, sagt er „schon allein das Lernen der unzähligen lateinischen Pflanzennamen ist anspruchsvoll, dazu kommen noch die unterschiedlichen Anforderungen des Landschaftsbaus“.

Die Firma Stemmer hat in den zwanzig Jahren ihres Bestehens so ziemlich alles ausgeführt: komplette Außenanlagen für Firmen und Privatpersonen, Zaunanlagen in unterschiedlichsten Formen und Materialien, Gabionenwände, Natursteinwände und unzählige Pflasterflächen. Wie grün und naturnah ein Garten am Ende wird, bestimmen natürlich die späteren Nutzer. „Kunden, die sterile Schotterflächen wollen, kommen aber eher nicht zu uns“, sagt Walter Stemmer. „Die meisten wollen lieber einen Garten, in dem sich nicht nur Menschen, sondern auch Tiere wohlfühlen“. Dazu soll er einladend und attraktiv sein, aber nicht zu viel Pflegeaufwand verursachen. Alle Wünsche und Träume zu verwirklichen - ist die Aufgabe von Gartenbau Stemmer und offensichtlich sind sie mit ihren Garten-Ideen erfolgreich. In zwanzig Jahren hat sich die Firma in der Branche etabliert.

Als anerkannter Ausbildungsbetrieb beschäftigen wir derzeit drei Mitarbeiter und verfügen über einen modernen und schlagkräftigen Maschinenpark.

Im Winter wird beim Garten- und Landschaftsbau „einen Gang runtergeschaltet“. Dann brauchen Hecken und Obstbäume einen Schnitt und die Maschinen Wartung und Pflege. Sohn Johannes, das älteste der vier Kinder der Stemmers, wird bald seine Lehre zum Gärtner im elterlichen Betrieb abschließen. Die erste Hälfte seiner Ausbildung absolvierte er beim Garten – und Landschaftsbau Christoph in Weichenberg. Dann will er noch eine landwirtschaftliche Ausbildung dranhängen. Denn die Stemmers haben noch ein zweites Standbein: Seit vier Jahren betreiben sie einen Naturlandhof, auf dem sie Bio-Ferkel erzeugen. Sohn Johannes war die treibende Kraft für die Errichtung dieses noch „Nebenerwerbs-Betriebs“. Künftig wird der Familienbetrieb der Stemmers zwei Standbeine haben: Garten und Landschaftsbau und Bio- Schweinemast.

Text: amei