Über 20 verschiedene Auto- und Zweiradmarken auf rund 22.000 Quadratmetern Fläche. Der 22. Landsberger Autosalon findet am 22. und 23. April statt und ist so groß wie noch nie.

Der Landsberger Autosalon hatte in den letzten Jahren mehr als 5000 Besucherinnen und Besucher jährlich und erfreut sich in Landsberg einer großen Beliebtheit. Neben vielen neuen Modellen findet sich auch eine Palette an Motorrädern, Elektro-Rollern und E-Bikes sowie ein regionaler Anbieter von E-Ladesäulen für all jene Gäste, die das Zweirad bevorzugen oder an nachhaltiger Mobilität interessiert sind. Probefahrten sind aufgrund des begrenzten Platzes nicht möglich, doch die Menschen nutzen die Möglichkeit, die Fahrzeuge näher zu betrachten und sich Informationen einzuholen. Beim Landsberger Autosalon sind auch wieder Firmen vor Ort, die die Reparatur, Pflege sowie Bergung von Pkw anbieten oder Zubehör verkaufen.

11 Bilder 22. Landsberger Autosalon – So groß wie noch nie!

Umfangreiches Programm für Groß und Klein beim Landsberger Autosalon

In diesem Jahr findet der Landsberger Autosalon am 22. und 23. April auf der Waitzinger Wiese statt. Mehrere musikalische Darbietungen sind geplant, ein Moderator wird durch das Programm führen und Neuheiten vorstellen. Traditionell wird es für die jüngsten Gäste wieder eine Hüpfburg und weitere Spaß- und Spieleangebote geben. Außerdem sind ein Energieversorger und Reiseanbieter auf der Automesse vertreten. Apropos Urlaub. Auch das Landsberger Tagblatt hat einen Stand. Für Besucherinnen und Besucher gibt es die Chance auf einen Reisegutschein im Wert von 1.500 € zu gewinnen.