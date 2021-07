Sommerfest der SPD Aichach: Klaus Habermann wird geehrt

Bei einem Sommerfest der SPD Aichach hat Fraktionsvorsitzende Kristina Kolb-Djoka eine Rede über Bürgermeister Klaus Habermann gehalten. Ausschnitte davon gibt es hier...

Bei einem Sommerfest der SPD Aichach am Samstag, 24. Juli, fand unter anderem eine Ehrung vom 1. Bürgermeister Klaus Habermann für seine 25-jährige Amtszeit statt. Bereits im Vorfeld wurde dem Bürgermeister im Rahmen einer Fraktionssitzung für seine Arbeit gedankt. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Kristina Kolb-Djoka ging hierbei auf wichtige Stationen und Verdienste des Stadtoberhaupts ein. Hier einige Auszüge:

SPD-Fraktionsvorsitzende Kristina Kolb-Djoka über Bürgermeister Klaus Habermann

„Aichach im Wandel in die Moderne – 25 Jahre, die unsere Heimat positiv geprägt haben. Klaus, du bist nun seit 1996 Erster Bürgermeister der Stadt Aichach, wie du immer wieder erwähnst, dein absoluter Traumberuf und ein absolutes Glück für die Kreisstadt Aichach. Als Stadtoberhaupt bist du nicht einfach so nur Bürgermeister, nein, du übst diesen Beruf auch als Berufung mit voller Leidenschaft und größtem persönlichen Einsatz aus. Das sehen und spüren die Bürgerinnen und Bürger von Aichach und auch wir. Du bist online fast Tag und Nacht erreichbar. Diskutierst bis in die Nacht, auch gerne über sozialpolitische Themen. Und es sind nicht immer einfache Zeiten, gerade die letzten anderthalb Jahre waren und sind hart. Freizeit und Erholung bedeutet für dich Einsatz für Aichach. Dass alles noch ein Ticken besser wird, als es eh schon ist.“

Auch auf dem Sommerfest der SPD Aichach sollte sich alles um Klaus Habermann drehen. Dennoch ließ er es sich nicht nehmen, auch selbst die langjährigen Mitglieder zu ehren. Hier Max Reichl (links) für stolze 50 Jahre SPD-Mitgliedschaft. Foto: SPD Aichach

Positiv vorangegangen

„Es ist an allen Ecken und Enden zu sehen, wie es in diesen Jahren positiv vorangegangen ist. Aichach hat sich verändert, weiterentwickelt. Die Kernstadt wie die Ortsteile. Ohne dass die Stadt dadurch ihren Charme verloren hätte. Wir alle leben gerne hier. Genießen die Vorzüge einer lebendigen, sozialen Stadt. Hervorragende Infrastruktur. Eine lebenswerte Stadt, eine Heimat.“

Stadtentwicklung unter Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann

„Ich kann nur verlieren, wenn ich nun versuchen würde, alles aufzählen, was du in 25 Jahren angestoßen hast. Sicher besteht hier keine Vollständigkeit. Daher nur einige Punkte:

die Umsetzung des Milchwerks

die Unterführung am Bahnhof

das Haus der Senioren

Grünzug an der Paar

Erwerb des Sisi-Schlosses

das neue Stadtmuseum

Tandlmarkt-Neugestaltung

zahlreiche Ortsdurchfahrten, ohne dass Gelder von den Bürgern für Straßenbaumaßnahmen zahlen mussten

Obere Vorstadt

Erwerb des Bahnhofgebäudes und dann auch dessen Sanierung

die Ausweisung des Interkommunalen Gewerbegebiets, ja auch der Ausverkauf der Grundstücke dort

Feuerwehrhaus–Neubau

die Stadt der Kreisverkehre und auch viele Kilometer Fahrradwege sind entstanden.“

Ein Einkaufszentrum ist auf dem Areal des ehemaligen Milchwerks in Aichach entstanden. Es ist angebunden an diesen Kreisverkehr. Foto: Erich Echter

Klima und Umweltschutz in Aichach

Biomasse-Heizwerk

Weiterentwicklung der Windräder im Aichacher Stadtgebiet

Aichach blüht, wunderschön gerade in diesen tristen Zeiten

blüht, wunderschön gerade in diesen tristen Zeiten Stadtpark mit Geräten, Hochwasserschutz und damit auch der erlebbare Grünzug an der Paar

und damit auch der erlebbare Grünzug an der Paar Kinderkrippe, Kitas, Schulen

Veranstaltungen und Feste im Wittelsbacher Land

Das Stadtfest

Die Mittelalterlichen Markttage

Museumsnacht

Rathaus-Adventskalender

Paarkunst

Bayerische Landesausstellung 2020, in nicht einfacher Zeit

2020, in nicht einfacher Zeit Bayern-Radltour – zweimal nach Aichach geholt

Zur Landesausstellung 2020 wurde das Aichacher Stadtmodell in Bronze vor der Spitalkirche aufgestellt. Es bildet die Stadt 1914 ab. Bürgermeister Klaus Habermann zeigt, wo das Rathaus ist. Foto: Evelin Grauer

„Da muss man sich nicht fragen, was hat der Mann die ganzen Jahre getan? Nein, wir sind als SPD stolz, einen Sozialdemokraten an der Spitze der Stadt zu haben. Der mit Weitsicht in der Gegenwart die gesunde Zukunft für Aichach gestaltet. Und dazu noch eine geringere Pro-Kopf-Verschuldung.“

„Aber zur Wahrheit gehört auch, dass hinter jedem erfolgreichen Mann eine Frau steht. Heidi Habermann, die Frau, die Klaus den Rücken freihält und ihn in seinem Tun unterstützt. Ohne diese Unterstützung und Hilfe aus dem familiären Umfeld wäre eine solche starke Leistung für Aichach nicht möglich gewesen.“

„Danke Klaus, für 25 Jahre sozialdemokratische Arbeit als Bürgermeister für die Kreisstadt Aichach. Und auf weitere erfolgreiche Jahre!“

mit pm