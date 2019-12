Anzeige

25 Jahre italienische Köstlichkeiten

Die Pizzeria Da Franco in Karlshuld feiert Jubiläum

Ob knusprige Pizza, leckere Nudelgerichte oder raffinierte Salate: Seit 25 Jahren bietet die Pizzeria Da Franco in Karlshuld eine sehr abwechslungsreiche Auswahl an italienischen Köstlichkeiten für jeden Geschmack. Das Jubiläum nimmt das Ehepaar Elena und Filippo Aceto zum Anlass, sich bei den vielen treuen Stammgästen zu bedanken.

Die beiden blicken gerne auf die Anfänge ihres Lokals im Jahr 1994 zurück. Beide stammen aus Matera. Die Stadt in der süditalienischen Region Basilikata ist Europäische Kulturhauptstadt 2019 und von dort aus ging die Reise des Ehepaars zunächst nach Aachen, wo sie eine Eisdiele betrieben, anschließend zogen die beiden nach Karlshuld. Hier wuchsen die beiden Töchter auf, die heute schon erwachsen sind. „Uns gefällt es in Karlshuld sehr gut. Vielleicht war es Schicksal, dass wir hier her kommen sollten“, sagt Filippo Aceto.

Zu Beginn befanden sich die Räumlichkeiten der Pizzeria noch in der Neuburger Straße. Damals wurde das Lokal schon sehr gerne von vielen Gästen besucht, die die Spezialitäten zu schätzen wussten. Im Juli 2015 folgte dann der Umzug ins Sportheim an der Kindergartenstraße in Karlshuld. In den hellen und freundlichen Räumen ist auch genügend Platz für größere Feierlichkeiten. Ob Kommunionen, Vereinsjubiläen oder runde Geburtstage - hier können besondere Ereignisse groß gefeiert werden.

„Wir versuchen dann auch ein besonderes Menü nach Absprache mit den jeweiligen Gästen anzubieten“, sagt Elena Aceto. Auch Livemusik werde gerne gebucht. Hier kann die Chefin des Hauses ebenso Empfehlungen geben. Traditionellere Musik etwa für ein älteres Publikum oder ein DJ für die Jungen wird gerne in Anspruch genommen.

Aber auch abseits größerer Feierlichkeiten ist die Pizzeria ein beliebter Anlaufpunkt für viele Gäste. Kein Wunder, bereiten doch Elena und Filippo Aceto alle ihre Speisen mit viel Liebe und frisch zu. Zu den Klassikern gehören Pizza- und Nudelgerichte, darüber hinaus gibt es noch besondere Fleischgerichte sowie Salate oder mediterrane Vorspeisen. Die beiden achten beim Einkauf nicht nur auf Frische und Qualität, sie beziehen ihre Waren auch größtenteils von regionalen Anbietern.

Sei es nun der Schinken vom Metzger oder der Blumenschmuck für den Tisch. „Wir arbeiten sehr gerne mit anderen Geschäftsleuten aus der Region zusammen“, sagt Filippo Aceto.

Für Elena Aceto und ihren Mann ist ein qualitativ hochwertiges Angebot sehr wichtig. „Ich versetzte mich immer in den Gast hinein, denn auch ich als Gast möchte nur Gutes genießen. Wir versuchen immer, so zu kochen wie daheim bei Mama“, sagt sie.

Auf der Speisekarte der Pizzeria hat sich in den vergangenen Jahren einiges verändert, denn immer mehr Menschen wollen beispielsweise vegetarisch essen oder achten vermehrt auf die Inhaltsstoffe.

„Am Anfang war die Pizza mit Salami oder Schinken am gefragtesten“, erklärt Filippo Aceto. Mittlerweile aber sind vermehrt fleischlose Gerichte oder komplett vegane ebenso im Kommen. Auch darauf reagieren die beiden natürlich und haben ihr Angebot dementsprechend angepasst.

Neben dem Besuch in der Pizzeria steht den Gästen auch ein Lieferservice nach Hause zur Verfügung oder man kann seine Speisen auch mitnehmen.

Mit ihrem umfangreichen Angebot hat sich die Pizzeria einen Namen weit über Karlshuld hinaus gemacht. Und so freut sich das Ehepaar Aceto auf viele weitere Jahre, um ihre Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten zu verwöhnen.

Text: sf