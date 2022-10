30 Jahre City Center Gersthofen

City Center Gersthofen: das Einkaufszentrum feiert Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums gibt es kostenlose Kinderanimationen, Verlosungen und Rabatte.

Geschenke, Luftballons und Kasperletheater – im City Center in Gersthofen wird gefeiert. Grund dafür ist der 30. Geburtstag des Einkaufszentrums. Anlässlich der großen Feierlichkeit warten ab Donnerstag, 13. Oktober, bis einschließlich Samstag, 15. Oktober, zahlreiche kostenlose Attraktionen und Angebote auf interessierte Besucherinnen und Besucher.

Täglich strömen rund 6000 Kundinnen und Kunden in das Einkaufszentrum in Gersthofen. Über zwei Stockwerke verteilt erstrecken sich Mode und Kosmetikläden, Lebensmittelgeschäfte, Imbisse und Dienstleistungsanbieter. Kostenlose Parkmöglichkeiten sind durch 400 Tiefgaragenstellplätze sichergestellt. Und auch mit dem Nahverkehr ist das City Center in Gersthofen gut zu erreichen. Eine Haltestelle liegt direkt vor dem Haupteingang. In unmittelbarer Nähe des Rathausplatzes, der Stadthalle und des Ballonmuseums befindet sich das Einkaufszentrum in zentraler Lage im Herzen der Stadt Gersthofen.

Kasperletheater und mehr kostenlose Attraktionen im City Center Gersthofen

„Kasperl und der gestohlene Geburtstagskuchen“ und weitere Kasperletheaterstücke werden während der Jubiläumsfeierlichkeiten für die Kinder aufgeführt. Ein Ballonkünstler unterhält die kleinsten Gäste mit Hunden, Schlangen und anderen Ballonanimationen. Die Mutigen unter den Besuchern dürfen sich an den Nachmittagen beim kostenlosen Rodeo reiten beweisen.

Und auch für Erwachsende und Kinder, die es lieber etwas ruhiger angehen möchten, gibt es im City Center das passende Programm. Der dm Drogeriemarkt beim City Center Gersthofen, der ebenfalls seinen 30. Geburtstag feiert, veranstaltet vor Ort an verschiedenen Tagen unterhaltsame Aktionen, wie Kinderschminken, Fotoshootings, Gravuren und mehr. Damit Einkaufen auch Freude macht, findet während den Jubiläumstagen eine große Verlosung statt. 150 Gutscheine im Gesamtwert von 3000 Euro und zwei sportliche Fahrräder sind zu gewinnen. In den verschiedenen Geschäften gibt es außerdem tolle Rabattaktionen für Bummler und Einkäufer.

Kirchweih Gersthofen – auf dem Rathausplatz neben dem Einkaufszentrum

Auch auf dem Rathausplatz ist noch einiges geboten. Hier findet noch bis Sonntag, 16. Oktober, die Gersthofer Kirchweih statt – es gibt verschiedene Fahrgeschäfte, ein Bierzelt und zahlreiche Leckereien. Auch historische Fahrzeuge, Traktoren und ein Feuerwerk sind auf dem Festplatz zu bestaunen. Ein Besuch der Jubiläumsfeier des City Centers in Gersthofen lohnt sich also in jedem Fall.

City Center Gersthofen: Öffnungszeiten und Animationsprogramm

Das City Center Gersthofen ist von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr geöffnet und am Samstag von 9 bis 18 Uhr. Das kostenlose Kinderprogramm beginnt am Donnerstag um 12 Uhr und am Samstag um 10 Uhr mit einer Ballonanimation. Darüber hinaus finden folgende Aktionen statt:

Rodeo reiten:

Donnerstag und Freitag von 12 bis 18 Uhr

Samstag von 11 bis 18 Uhr

Kasperletheaterstücke:

Donnerstag und Freitag um 15, 16 und 17 Uhr

Samstag um 11, 14, 15, und 16 Uhr

