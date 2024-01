30 Jahre Fernsehgeschichte: a.tv feiert Jubiläum

Vom packenden AEV-Erlebnis über spannende Interviews mit lokalen Bekanntheiten bis hin zum aktuellen Tagesgeschehen – a.tv präsentiert seit 30 Jahren Geschichten in Bewegtbild. Über einen Lokalsender, der Augsburg und die Region im Blick hat.

Der Fernsehsender a.tv hat sich seit seiner Gründung zu einem bedeutenden Akteur in der Medienlandschaft entwickelt. Seit drei Jahrzehnten gestaltet a.tv die lokale Berichterstattung maßgeblich mit und hat in der Region viele treue Fans.

a.tv zeigt Bilder, die bewegen

Foto: Augsburg TV

Redaktionsleiter und News-Moderator Tom Scharnagl betont, wie wichtig Begeisterungsfähigkeit in diesem Arbeitsbereich ist: "Journalismus ohne Leidenschaft – das funktioniert nicht", erklärt er. "Wir brennen für unsere Sendungen und Inhalte. Die Region verdient einen TV-Sender, der sich für die Themen und Menschen vor Ort interessiert.“ Diese Hingabe zum Job ist bei a.tv seit 30 Jahren spürbar.

Der TV-Sender aus Augsburg liefert nicht nur bewegte Bilder, sondern weckt auch Emotionen. Das breite Spektrum umfasst neben Nachrichten und Informationen auch eine Vielfalt an Unterhaltungssendungen, Magazinen und kulturellen Beiträgen. Sendungen wie a.tv Aktuell, Heimatzeit, Segmüller Kochclub, Backstage oder Inside AEV erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Menschen in und um Augsburg.

Vom analogen Fernsehen zum Digitalzeitalter

Vor 30 Jahren war das Fernsehen ein anderes Medium. Doch a.tv hat sich den Veränderungen der Zeit angepasst. Die technologischen Fortschritte, insbesondere im Zeitalter der digitalen TV-Produktion, haben es dem Sender ermöglicht, die Qualität seiner Sendungen auf ein völlig neues Niveau zu heben.

Trotz dieser Verbesserungen ist a.tv noch nicht am Ende seiner Reise angekommen. Denn der Sender geht weiter mit der Zeit und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Dabei bleibt a.tv stets seinem Prinzip treu: guten und sauber recherchierten Regionaljournalismus ohne Meinungsmache zu liefern.

Foto: Augsburg TV

Die Herausforderungen der modernen Medienlandschaft, insbesondere durch den Einfluss von Social Media, lassen auch a.tv nicht unberührt. Der Sender begegnet diesen Veränderungen mit einer klaren Haltung: „Wir wollen unser Publikum im TV, in unserer Mediathek und auf unseren Social-Media-Kanälen an den Ereignissen in der Region teilhaben lassen. Wir sind mit unseren Reporterinnen und Reportern vor Ort, sprechen mit den Menschen, wollen ihre Sicht erfahren. Wir zeigen, was die Region bewegt“, betont Redaktionsleiter Tom Scharnagl.

Zum Jahreswechsel hat a.tv auch seine Smart-TV- und Mobile-App neu gestaltet. „Damit erreichen wir auch die Menschen, die uns lieber zeitunabhängig sehen möchten. In der App gibt’s alle Sendungen und Beiträge jederzeit kostenlos auf Abruf“, erklärt Scharnagl.

Eine Übersicht zur Empfangbarkeit des TV-Senders findet man auch auf der Website www.augsburg.tv