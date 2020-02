Anzeige

47 Jahre im Reiseverkehr

Die Geschichte von Kellerer Reisen

Die Firmengeschichte von Kellerer-Reisen beginnt am 15.06.1962. Damals stieg Firmengründer Josef Kellerer mit einem LKW in das Transportgewerbe ein. Drei Jahre später erbaute er dann schon am Gründungsort, Fallweg 12 in Burgheim, die erste Halle. 1973 rief er die Firma Kellerer-Reisen ins Leben und war ab diesem Zeitpunkt mit dem ersten Bus im Besitz der Familie Kellerer unterwegs. Weil nicht nur die Busse mehr und größer wurden, sondern auch die Firma, erfolgte 1982 ein Anbau der Halle. Seit ein paar Jahren ist der Betrieb nun im Besitz der zweiten und dritten Generation. 2004 wurde das Grundstück im Gewerbegebiet direkt an der B16 erworben. Doch es mussten in jahrelanger Planung noch viele Hürden genommen werden, ehe man zum Jahresbeginn 2020 in den neuen Betriebshof einziehen konnte.

Text: bg