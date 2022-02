„WIR WOLLEN NAH AM BÜRGER BLEIBEN“

45 Jahre Landkreis Augsburg: Grußwort von Landrat Martin Sailer

„Wenn ich viel reisen sollt’, wollt’ ich nirgends lieber denn durch Schwaben und Bayernland ziehen.“ Schon vor 500 Jahren wusste Martin Luther um die Vorzüge des Schwabenlandes, das erst im Nachgang der Napoleonischen Kriege zu Beginn des 19. Jahrhunderts an Bayern fiel.

Besonders lohnenswert ist die Reise durch das Augsburger Land, das durch seine Nähe zur Stadt Augsburg die Vorzüge einer leicht erreichbaren Großstadt mit den Schönheiten des ländlichen Raumes verbindet. Mehr als 240000 Einwohner – 70000 sind seit der Kreisgebietsreform 1972 dazugekommen – leben in den 46 Städten, Märkten und Gemeinden und machen den Landkreis damit zum drittgrößten in Bayern. So feiert der Landkreis Augsburg heuer ein Jubiläum: 1972 – vor 45 Jahren war die Gemeindegebietsreform! Das Ziel dieser Reform waren straffere kommunale Strukturen, um noch leistungsfähiger zu sein. Aus 143 Landkreisen wurden 71 und auch der Landkreis Augsburg bekam ein neues Gesicht. Wir dürfen heute stolz feststellen, dass wir in diesen Jahren konsequent zu einem modernen und erfolgreichen Landkreis zusammengewachsen sind. Im Zuge der Gebietsreform ist der heute 1071 Quadratkilometer große Landkreis Augsburg aus den beiden Landkreisen Augsburg und Schwabmünchen sowie kleineren Teilen der Landkreise Wertingen, Donauwörth und Neuburg an der Donau entstanden und erstreckt sich von der Gemeinde Ellgau im Norden über 60 Kilometer bis zur Gemeinde Langerringen ganz im Süden.

GROSSE BANDBREITE

Industrie und Handwerk wissen die gut ausgebildeten Arbeitskräfte zu schätzen, und so sind viele namhafte Unternehmen im Augsburger Land zu Hause. Als Teil des drittgrößten bayerischen Wirtschaftsraums, zentral gelegen zwischen den europäischen Technologiezentren München und Stuttgart, braucht Augsburg den Vergleich mit internationalen Standorten nicht zu scheuen. Die Säule einer konstant niedrigen Arbeitslosenquote bildet eine große Bandbreite mittelständischer Unternehmen, aber auch internationale Konzerne nutzen die gute Lage, wie die großen Logistikzentren im südlichen Landkreis beweisen. Einen der Schwerpunkte unserer kommunalpolitischen Arbeit sehen wir ganz klar im Bereich der Bildung, denn hier liegt der Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg: als Schulaufwandsträger von 17 Schulen, davon sechs Realschulen und fünf Gymnasien, einem neuen Beruflichen Schulzentrum mit Fachoberschule und Berufsoberschule sowie zwei Landwirtschaftsschulen ist der Landkreis Augsburg gut aufgestellt. Mit dem Schmuttertal- Gymnasium in Diedorf, das im Oktober 2015 eingeweiht wurde, entstand in der Region das erste deutsche Gymnasium im Plusenergiestandard und in Holzbauweise, das mehrfach als Vorzeigeeinrichtung ausgezeichnet wurde!

Wie meine Amtsvorgänger (Dr. Franz Xaver Frey und Dr. Karl Vogele) werde auch ich den erfolgreichen Weg für unsere gemeinsame Heimat weitergehen. Bei all unserem Tun haben wir immer versucht, den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen. Im guten Miteinander mit allen Nachbarn in der Region haben wir viel erreicht; ich nenne dabei nur als Beispiel unser künftiges Universitätsklinikum. Außerdem werden wir auch in Zukunft Devisen wie Mut, Hoffnung und Zuversicht nicht außer Acht lassen. Wir wollen nah am Bürger bleiben und auch das so wichtige Ehrenamt nie vergessen. So wird der Landkreis Augsburg spitze und als Lebensraum lebens- und liebenswert bleiben!