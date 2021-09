Krankschreibung geht digital an Krankenkassen

Anzeige

Laut und lecker bei Bob‘s

Dem Chef ist die Freude anzumerken, dass es auch im Bob’s Fast and Slowfood im Augsburger Stadtteil Oberhausen endlich wieder losgeht. Hier am Kiez wird seit vergangener Woche nach langer Zeit wieder getrunken und gefeiert – aber auch alle, die richtig lecker essen wollen, sind in der Ulmer Straße 43 an der richtigen Adresse.