Aktionsgemeinschaft Neusäß: Zusammen durchhalten!

Die Corona-Krise hindert die Einzelhändler am Umsatz und bringt viele an das Existenzminimum. Wie man die lokalen Händler in Neusäß unterstützen kann.

Einzelhandel und Dienstleister trifft der zweite Lockdown hart – hatten sie sich doch pandemiekonform eingerichtet, um ihren Kunden weiterhin ein sicheres und risikoarmes Einkaufserlebnis zu bieten, und dafür keine Kosten und Mühen gescheut. Doch die Neusässer Gewerbetreibenden lassen sich nicht unterkriegen!

Wie in der Vergangenheit bereits sorgen sie auch im erneuten Lockdown mit Kreativität und Engagement dafür, dass sie für ihre Kunden da sein können. In der folgenden Liste sind die Geschäfte in Neusäß aufgeführt, in denen nach wie vor eingekauft werden kann – zum Teil auf Bestellung und Lieferung. Ebenfalls aufgeführt sind Betriebe, die man mit dem Kauf von Gutscheinen unterstützen kann. Helfen Sie mit, den lokalen Einzelhandel zu stärken, kaufen Sie vor Ort!

VR-Bank Augsburg-Ostallgäu eG

Wir sind weiterhin für Sie da!



Optik Bräu

Wir sind für Sie zu normalen

Öffnungszeiten da. Terminvereinbarung für Augenprüfungen erwünscht. Nachbestellungen von Kontaktlinsen kostenfrei zusendbar.



Bücher Max

Onlinebestellung von Gutscheinen oder Bücherbestellung unter

www.buecher-max.de



Fliesen Kramer

Ausstellung, ohne Beratung, für eine Person geöffnet.



Bäckerei-Conditorei Mück

Onlinebestellung oder Kauf vor Ort

www.baeckerei-conditorei-mueck.de



Metzgerei Härtinger

Onlinebestellung und Kauf vor Ort

www.metzgereihaertinger.de



Augenoptiker Dotterweich

Wir sind zweimal für Sie da, in Stadtbergen und Neusäß. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr.



Frisör Schröder GbR

Onlinebestellung von Gutscheinen unter www.frisoer-schroeder.de



e-bike Center Augsburg GmbH

Werkstatt geöffnet.



Kärcher Center Frisch

Auf den Service kommt es an. Werkstatt geöffnet.



Hartmann Event UG

Ihre Planung für das Sommerevent bereits heute. Wir sind für Sie da.



Titania Neusäß

Für das Bade-, Sauna- und Wellnessparadies gibt es Gutscheine online unter www.titania-neusaess.de



Fliesen Scherer

Wir sind weiterhin für Sie da.



Backzeit – Das Backstudio

Onlinebestellung oder Kauf vor Ort unter www.backzeit-backstudio.de



Bäcker Schneider

Wir haben selbstverständlich jeden Tag frisch gebackenes Brot, Semmeln, Kuchen und Torten, aber auch Kaffee, belegte Snacks und Salate zum Mitnehmen.



St. Ägidius Apotheke

Wir haben für Sie geöffnet. FFP2-Masken in Neusäß sowie in unseren Filialen (St. Antonius Apotheke, Stadtbergen, und St. Martins Apotheke, Oberhausen) oder online bestellen und liefern lassen.



Druckerei Bayerlein

Bestellung der Druck-Erzeugnisse unter www.heidno.de



Steppich Metzgerei

Weiterhin geöffnet, Mittagstisch nur to go.



Blumen Reuß – die Gärtner & Floristen

Lieferdienst – Bestellung telefonisch!



Klimatechnik Wagner

Wir sind wie gewohnt für Sie da!



Die Alte Silberschmiede

Wir freuen uns, Sie wieder begrüßen zu dürfen.



myheimat neusässer

Egal ob als Leser, Bürgerreporter oder Anzeigenkunde, wir begleiten Sie durch die Corona-Krise mit dem Magazin und online. Die nächste Ausgabe wird am 6. März erscheinen und wie gewohnt an die Haushalte und Auslagestellen verteilt!



Goldschmiede Haschek

Kontaktlose Übergabe der Waren mit Nachricht an gd.h@online.de oder Anruf



Hausverwaltung Oswald

Wir sind weiterhin telefonisch für Sie erreichbar.



Die Aktionsgemeinschaft Neusäß

Im Internet unter

www.aktionsgemeinschaft-neusaess.de

Das gilt

... ab 22. Februar:

Grundschüler und

Abschlussklassen dürfen

wieder zur Schule.

... ab 1. März:

Friseure dürfen

wieder öffnen.