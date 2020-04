Anzeige

Alles zum Arztbesuch vor der Ausbildung

Als wären Bewerbungen und Vorstellungsgespräche nicht genug, müssen minderjährige Auszubildende vor ihrem ersten Arbeitstag auch noch zum Arzt...

Von Julia Paul

Das Jugendschutzgesetz verpflichtet unter 18-Jährige dazu, sich vor ihrem ersten Ausbildungstag einer ärztlichen Erstuntersuchung zu unterziehen. Dort erhalten sie eine vorgeschriebene Bescheinigung, die sie beim Ausbildungsbetrieb einreichen müssen.

Die ärztliche Erstuntersuchung in Kürze:

Wer nimmt die Erstuntersuchung vor? Der eigene Hausarzt.

Der eigene Hausarzt. Wie teuer ist die ärztliche Untersuchung? Die Untersuchung ist kostenlos.

Die Untersuchung ist kostenlos. Was wird untersucht? Der Hausarzt prüft, ob man für eine Berufsausbildung gesundheitlich geeignet ist. Außerdem bestimmt er Größe und Gewicht, misst den Blutdruck, hört Herz und Lunge ab, nimmt eine Urinprobe und testet das Hör- sowie das Sehvermögen.

Der Hausarzt prüft, ob man für eine Berufsausbildung gesundheitlich geeignet ist. Außerdem bestimmt er Größe und Gewicht, misst den Blutdruck, hört Herz und Lunge ab, nimmt eine Urinprobe und testet das Hör- sowie das Sehvermögen. Wie lange dauert die Erstuntersuchung ? Insgesamt dauert die Untersuchung etwa eine halbe Stunde.

Da man ohne den Nachweis über die Untersuchung keine Ausbildung beginnen kann, sollten sich alle unter 18-Jährigen rechtzeitig darum kümmern - allerdings auch nicht zu früh. Die Bescheinigung darf nicht älter als 14 Monate sein, sonst verliert sie ihre Gültigkeit.

Angst vor der ärztlichen Erstuntersuchung ist nicht nötig. Der Hausarzt prüft lediglich, ob man für eine Berufsausbildung geeignet ist. Bild: contrastwerkstatt, stock.adobe.com

Lebensmittelbelehrung nötig?

In manchen Bereichen wie in der Lebensmittelbranche und in der Gastronomie wird außerdem eine Lebensmittelbelehrung (früher Gesundheitszeugnis) benötigt. Beim Gesundheitsamt erhält man dabei wichtige Informationen und wird über Hygienestandards sowie Infektionskrankheiten informiert.

Dieser Nachweis darf allerdings am ersten Ausbildungstag nicht älter als drei Monate sein. Die Kosten für die Bescheinigung, die in jeder Stadt unterschiedlich hoch sind, werden in manchen Fällen vom Arbeitgeber übernommen. Auszubildende sollten deshalb einfach danach fragen.

Alles besorgt, steht bald schon der erste Ausbildungstag an. Dann befinden sich Auszubildende in der Probezeit.