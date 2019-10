Anzeige

Anforderungen gewachsen sein – heute und in der Zukunft

Weiterbildung ist ein Schritt in der Vorbereitung auf die digitale Zukunft.

Arbeitnehmer für neue Arbeitswelt rüsten

Die Industrie- und Handelskammer Schwaben will gemeinsam mit den Agenturen für Arbeit Augsburg, Kempten-Memmingen und Donauwörth aufgrund des digitalen Wandels die Weiterbildung von Beschäftigten in der Region forcieren. Wenn Unternehmen ihre Beschäftigten fit für die neue Arbeitswelt machen möchten, dann wird die Arbeitsagentur einen Teil der Weiterbildungskosten tragen. Das ist geregelt im Qualifizierungschancengesetz, für dessen Möglichkeiten die Partner Industrie- und Handelskammer und Arbeitsagenturen in der Wirtschaft noch stärker werben werden.

„Der digitale Wandel erfasst sukzessive alle Branchen. In einem zunehmend digitalisierten und automatisierten Arbeitsumfeld werden viele Menschen neue Aufgaben in ihrem Unternehmen finden müssen. Wer jetzt seine beruflichen Kompetenzen erweitert, muss die Veränderungen nicht fürchten“, erklärt Dr. Andreas Kopton, Präsident der Industrie- und Handelskammer Schwaben. Elsa Koller-Knedlik, Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Augsburg unterstreicht die enormen Chancen des Gesetzes für Unternehmen und Beschäftigte. „Wir als Arbeitsagentur übernehmen die Weiterbildungskosten, wenn der Beschäftigte sich extern Kenntnisse aneignen möchte, die über eine Anpassungsfortbildung hinausgehen, und der Arbeitgeber auch in die Weiterbildung investiert.“

Investition mit Zukunft

Bei Anpassungsqualifizierungen erhalten kleinere und mittlere Unternehmen bis 250 Beschäftigten einen Zuschuss von 50 Prozent, bis 2500 Beschäftigten sind es 25 Prozent und noch größere Unternehmen erhalten 15 Zuschuss von der Arbeitsagentur. Kleinsten Betrieben unter 10 Beschäftigten werden die Kosten komplett abgenommen. Auch ein Arbeitsentgeltzuschuss wird je nach Betriebsgröße in unterschiedlicher Höhe gewährt.

„Wir können dank des Gesetzes Menschen unabhängig von Alter, Ausbildung und Betriebsgröße des Unternehmens fördern. Da geht es nicht nur um Digitalisierung, auch Helfer und ungelernte Beschäftigte können zu Fachkräften qualifiziert werden“, unterstreicht Maria Amtmann, Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen. Ihr Amtskollege von der Arbeitsagentur Donauwörth, Richard Paul, ergänzt: „Eine frühzeitige Qualifizierung von Beschäftigten verhindert präventiv Arbeitslosigkeit, auch wenn sie derzeit noch nicht absehbar ist.“

IHK-Präsident Kopton appelliert an die Unternehmen in der Region: „Beim Thema beruflicher Bildung ist Schwaben ohnehin eine Bildungshochburg. All unsere Unternehmen sollten die Chance wahrnehmen und die neuen Fördermöglichkeiten prüfen, um ihre Beschäftigten auf die digitalisierte Zukunft vorzubereiten.“ pm