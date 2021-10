70 Jahre Erwin Müller: Ein Familienunternehmen feiert Jubiläum!

Das Buttenwiesener Fachgeschäft feiert mit ganz besonderen Aktionswochen sein 70-jähriges Firmenbestehen

Im Herbst 1951 gründete Erwin Müller mit 21 Jahren in seinem Lauterbacher Elternhaus einen Textilgroßhandel und lieferte damals die Ware noch persönlich an die Kundschaft aus. Es folgten Kataloge als Bettwäsche- und Aussteuer- Versender. Weil der Absatz der Waren ständig stieg, entstanden weitere Lager- und Versandflächen; heute gehören 40000 m2 zum Betriebsgelände. 70 Jahre sind seit der Gründung vergangen; mittlerweile steht das Unternehmen mit seinen 400 MitarbeiterInnen auf einer Stufe mit den großen Internethändlern.

Täglich werden einige tausend Pakete in Deutschland, nach Österreich und in die Schweiz verschickt. Erwin Müller gehört zu den Branchenführern bei Bettwaren, Bettwäsche, Badund Tischwäsche. Alles Dinge, mit denen man sich zuhause wohlfühlt – wie der Slogan „Wohlfühlen zu Hause“ des Erwin Müller Logos bereits verrät. „Hier in der Region nutzen unsere Kunden für ihren Einkauf natürlich besonders gern das Fachgeschäft vor Ort in Buttenwiesen. In den letzten fünf Jahren wurde dort immer wieder umstrukturiert und viel modernisiert“, erzählt Marion Schweitzer, Teil der Geschäftsführung und Filialleiterin. Sie trägt zusammen mit Rita Müller-Brenner und Tobias Eder in dritter Generation die Firmenphilosophie ihres Großvaters Erwin Müller weiter. „Im Vergleich zu anderen Fachgeschäften genießen wir bei uns den Vorteil, das Versandhaus mit dem großen Lager im Rücken zu haben. Auf fast alle Artikel, die unser Versandhandel online anbietet, haben wir sofortigen Zugriff und die Lieblingsprodukte unserer Kunden sind in wenigen Minuten im Fachgeschäft“, freut sich Marion Schweitzer. In manchen Bereichen – beispielsweise bei Unter- und Nachtwäsche, Baby- und Kindermode, bei Taufartikeln, Spielzeug und kleinen Kinder- Geschenken finden die Kunden vor Ort sogar eine zusätzliche Auswahl. Besonders stolz ist sie auf die Mitarbeiter von Erwin Müller, die mit Fachwissen und vor allem auch viel Leidenschaft bei der Arbeit sind. „Es macht Spaß am Abend nach Hause zu gehen und zu wissen, man konnte den Kunden richtig toll weiterhelfen. Es freut uns, wenn sich die Kunden bei uns wohlfühlen!“ bestätigt Wolfgang Bader, Verkaufsleiter des Fachgeschäfts.

Ganz enorm an Bedeutung gewonnen hat in den letzten Jahren die Eigenmarke des Unternehmens. Um den Mitbewerbern, wie den großen Universalversendern und Möbelhäusern, die Stirn bieten zu können, begann bereits 1996 die Produktion unter der Eigenmarke „ Erwin Müller“. Das Label ist nicht nur exklusiv, sondern wurde schon in kurzer Zeit sehr erfolgreich und erreichte schnell einen hohen Bekanntheitsgrad. Hochwertige Materialien, beste Verarbeitung und die Liebe zum Detail prägen die Kollektionen der hauseigenen Marke. Nur Produkte, die dem hohen Qualitätsanspruch gerecht werden, tragen diesen Namen und haben 5 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung.

Eigenmarke verspricht hochwertige Materialien und beste Verarbeitung zum vernünftigen Preis

Zum 70-jährigen Firmenjubiläum feiert der Onlinehandel mit vielen attraktiven Jubiläums- Angeboten und Reduzierungen bis hin zu 70%. Das Familienunternehmen möchte sich bei seinen regionalen Kunden mit einer zusätzlichen Aktion bedanken. Im Fachgeschäft in Buttenwiesen gibt es bis zum verkaufsoffenen Sonntag am 07. November auf alle Produkte der Eigenmarke einen zusätzlichen Rabatt von 20%! „Das Unternehmen ist mit der Region rund um Buttenwiesen eng verwoben. Von hier aus wurde es zu dem, was es heute ist. Wir freuen uns sehr, wenn wir uns bei den Kunden vor Ort mit einer tollen Rabatt-Aktion bedanken können!“, verrät Marion Schweitzer. Der Großteil der Kunden besuche das Fachgeschäft schon über viele Jahre hinweg. Neben dem Einkauf wird oft die ein oder andere private Geschichte ausgetauscht – die Mitarbeiter erzählen von vielen schönen Begegnungen und freuen sich besonders über positive Rückmeldungen von Kundinnen und Kunden. Aber auch, wenn eine Bestellung nicht klappte wie gewünscht oder an einem Einkauf etwas zu bemängeln war: Die Firma sei immer dankbar, wenn Kunden darauf hinwiesen. „Denn nur so können wir weiter an uns arbeiten, Prozesse optimieren und in Zukunft noch besser werden.“ Dass für die Zukunft im Familienunternehmen gerade weiter mächtig geplant wird, zeigt sich an der Investition in ein modernes Logistikzentrum.

Wenngleich die Umsetzung in Buttenwiesen eine große Herausforderung darstellt, fiel durch die enge Verbundenheit mit der Region dennoch die Entscheidung auf diesen Standort. Ziel sei es, den Wirtschaftsstandort zu stärken und die Arbeitsplätze zu sichern. „Wir möchten die 70-jährige Familientradition am Stammsitz von Erwin Müller aufrechterhalten und weiter fortführen“, erklärt Marion Schweitzer zuversichtlich.

