Augsburg goes digital: Frank Thelen hilft beim Schritt in die Online-Welt

Mit den Visa Coaching-Sessions können sich lokale Händler für die Digitalisierung wappnen. Coach Frank Thelen unterstützt die Kleinunternehmer und informiert über Social Media, Webseite und Onlineshop. Marion Hansult vom Augsburger Dekogeschäft LiNEA Lifestyle Wohnen gehört zu den ersten Händlern, die Hilfe durch das Coaching-Programm erhalten haben.

Als Marion Hansult über die Zukunft ihres Augsburger Geschäfts LiNEA Lifestyle Wohnen nachdachte, war schnell klar, dass in dieser besonderen Zeit andere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Der Dekoladen in der Maximilianstraße 34 sollte auch während der Corona-Pandemie für seine Kunden erreichbar bleiben. Die Umsetzung war für Hansult jedoch schwer. Hilfe bekam sie durch ein exklusives Visa-Coaching.

Seit Anfang April 2021 setzt die Gesellschaft sich für kleine Händler ein und unterstützt diese bei ihrem Weg Richtung digitale Zukunft. Als Coach bekommen die Ladenbesitzer keinen geringeren als einen der bekanntesten Digitalexperten an die Seite gestellt: Frank Thelen, unter anderem bekannt aus der Höhle der Löwen, klärt mit den Händlern Fragen rund um die Themen Social Media, Webseite und Onlineshop und macht dabei deutlich, dass man heutzutage in die digitale Welt investieren muss, um auf dem Markt bestehen bleiben zu können.

Dabei muss nicht nur der Onlineauftritt der lokalen Händler angepasst werden. Einige Geschäfte bieten keine bargeldlose Bezahlung an, was für eine voranschreitende Digitalisierung jedoch unabdingbar ist. Als Anbieter für digitale Zahlungstechnologien steht Visa den Geschäftstreibenden zur Seite und hilft ihnen mit Know-how und Lösungen, Hürden zu überspringen und gemeinsam ihr Geschäft zukunftsfähiger zu machen. „Gerade in diesen herausfordernden Zeiten brauchen Händler:innen direkte Unterstützung, denn sie sind das Rückgrat unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Wir wollen erreichen, dass sie sich langfristig in der digitalen Welt etablieren und andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun“, erklärt Merle Meier-Holsten, Head of Marketing, Central Europe bei Visa.

Lokalen Handel stärken mit Visa Coaching-Sessions

Die Visa Coaching-Sessions mit Frank Thelen sind der zweite Aufschlag von Visa. Bereits im Sommer 2020 hat die Gesellschaft ihre Initiative „Where you shop matters“ auf dem Weg gebracht. Dabei verpflichtete sich Visa, acht Millionen SMEs in Europa zu fördern. Bisher erfuhren seit dem Start des Programms zwei Millionen kleine Firmen Unterstützung durch die Visa. „Wir glauben an den lokalen Handel und möchten sowohl die Digitalkompetenz als auch die lokale Gemeinschaft stärken“, sagt Meier-Holsten.

Die „Where you shop matters“-Initiative wurde nun europaweit ausgeweitet, um noch mehr Unternehmen bei ihrem Überlebenskampf strategisch begleiten zu können. Dabei greift Visa auf ein großes Netzwerk aus Industrie-, Technologie- und Community-Partnern zurück, um eine optimale Beratung und Hilfestellung garantieren zu können. Sie stehen den Händlern mit ihrem großen Erfahrungsschatz und einer umfassenden Übersicht über Angebote für die Kartenakzeptanz am PoS und online zur Verfügung. Nah am Kunden sein und den lokalen Handel von der Straße in die Onlinewelt bringen, ist ein Ziel der Initiative: „Ein kundenzentrierter und zukunftsorientierter Service und das entsprechende Angebot – das ist für Händler:innen wichtig“, betont Jürgen Schübel, Head of Merchant Solutions & Acceptance.

„Where you shop matters“-Initiative als Türöffner in die digitale Welt

Für Visa war klar, dass sie ihre Lösungsansätze praxisnah und transparent präsentieren müssen. Aus der „Where you shop matters“-Initiative entstanden die Visa Coaching-Sessions. Derzeit werden neben der Augsburger Händlerin Marion Hansult noch zwei weitere Geschäftstreibende aus Nord- und Westdeutschland im 1:1 Coaching von Frank Thelen betreut.

Um die entstehenden Lösungen auch anderen Kleinunternehmern zur Verfügung zu stellen, werden im Nachgang die Sessions auf dem Visa Händler:innen-Portal abrufbar sein. So können viele weitere Kleingewerbe profitieren und sehen, dass auch in schwierigen Zeiten einiges auf die Beine gestellt werden kann.

Bei den Visa Coaching-Sessions erhalten die Händler…

…Tipps zu E-Commerce und Social-Commerce, also der Aufbau eines Onlineshops und/oder der Verkauf über Social Media.

…Vorschläge zur stationären und digitalen Erreichbarkeit für Kunden.

…Ratschläge, wie Kunden das Geschäft unterstützen können.

Bewusst richtet sich Visa auch an die Konsumenten: „Unsere Kampagne geht raus an alle Händler:innen aber auch an die Kunden:innen. Denn es ist wichtig, den lokalen Handel auch online zu besuchen und anzukurbeln. Jeder noch so kleine Support der Konsument:innen bewirkt einen großen Unterschied für die Ladeninhaber:innen“, sagt Meier-Holsten.

Augsburger Geschäft LiNEA profitiert von Coachings mit Frank Thelen

Der Onlineauftritt von dem Augsburger Geschäft LiNEA Lifestyle Wohnen kommt laut Geschäftsführerin Marion Hansult gut bei ihren Kunden an. Seit bald zwei Monaten ist sie nun damit Live gegangen und kann dank der Visa Coaching-Sessions mit Frank Thelen ihre hochwertigen Produkte im Wohn- und Lifestyle-Bereich online präsentieren.

Nun hofft Hansult auf die Unterstützung ihrer Kunden und kann optimistisch in die Zukunft blicken. Frank Thelen zeigt sich begeistert: „Ich freue mich, wenn ich bei den Coachings gemeinsam mit Visa Kleinunternehmen helfen kann. Die Digitalisierung ist ein fortlaufender Prozess und wir möchten Händler:innen dazu ermutigen, diesen anzugehen – damit uns unsere Innenstädte noch lange erhalten bleiben.

Weitere Infos zu den Visa Coaching-Sessions finden Sie hier.