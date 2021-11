Bayerisch, exotisch, lecker

Wenn es draußen immer kälter wird, steigt das Bedürfnis nach einer wärmenden Mahlzeit. Die darf dann gerne etwas herzhafter sein. Gleichzeitig aber auch raffiniert im Geschmack, was sich durch bestimmte Gewürze bewirken lässt.

In unserem Fall Gewürze, die man aus der Adventszeit kennt, aber meist nur mit Weihnachtsplätzchen in Verbindung bringt: Kardamom, Zimt, Muskatnuss und Sternanis. Wer es nicht glauben will, dass diese exotischen Gewürze sowohl Fleisch als auch vegetarische Gerichte auf ganz besondere Art verfeinern, darf gerne einen Blick auf die Rezepte werfen, die der Profikoch Giuseppe Messina zusammengestellt hat.

Hmmm: Hähnchen mit Maronensoße

Selbst ein so traditionelles Gericht wie Schupfnudeln mit Apfelmus erhält durch die Verwendung von Zimt, Muskatnuss und Vanille eine neue, spezielle Geschmacksnote. Noch spannender wird es bei den Hähnchenschenkeln, denn zu diesen zaubert Giuseppe Messina eine Maronensoße, die saisonales, regionales Gemüse enthält, zusätzlich aber auch Zimt, Anis und Kardamom. Genau diese Mischung macht‘s!

Auch Schupfnudeln können die Festtage versüßen.

Qualität und Frische aus Bayern

Wie immer legt Profi Giuseppe Messina größten Wert auf die regionale Herkunft der meisten Zutaten. Er verwendet original bayerische Lebensmittel, die das Siegel „GQ – geprüfte Qualität aus Bayern“, eine Auszeichnung des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, tragen. Ob Kartoffeln, Mehl, Eier, Äpfel, Spitzkohl oder Sellerie und Karotten, stets kann man sich mit diesem Siegel auf saisonale Frische, geschmackliche Qualität und kurze Transportwege verlassen. Giuseppe Messina selbst lebt im bayerischen Voralpenland und bezieht seine Ware ganz bewusst von den umliegenden landwirtschaftlichen Betrieben und Herstellern.

Köstliche Vanillekipferl

Zur Adventszeit gehören natürlich auch selbstgebackene Plätzchen. Unser Profikoch Giuseppe Messina, mit großer Leidenschaft für regionale bayerische Küche, steht auf Vanillekipferl!

Das Rezept und weitere festliche Rezept-Ideen gibt es hier.