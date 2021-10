Die Geschichte des n€uro

Vor 10 Jahren führten die damalige Neuburger Citymanagerin Vanessa Korn gemeinsam mit Neuburgs Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling den n€uro in der Ottheinrichstadt ein, tatkräftig unterstützt durch engagierte Sponsoren vor Ort wie die Neuburger Rundschau, die Stadtwerke Neuburg, die Sparkasse Neuburg-Rain, MC Donald´s, und Radio IN

Grußwort

Vor genau 10 Jahren hat das Stadtmarketing Neuburg an der Donau e.V. erstmals den Einkaufsgutschein namens n€uro vorgestellt. Von Beginn an diente das Projekt dem wichtigen Dreiklang aus Kaufkraftbindung, Umsatzsteigerung und Verbesserung der Kundenzufriedenheit. In der Vereinsführung waren wir von Beginn an davon überzeugt, dass der neue Gutschein auch gut ankommen wird.

Dass sich der n€uro zu einem geradezu identitätsstiftenden Heimatgutschein entwickeln sollte, konnten wir damals nicht ahnen. Umso mehr freut es mich, dass wir nach einer Dekade festhalten dürfen, dass wir bei rund 160.000 verkauften n€uros sage und schreibe 1,6 Millionen Euro Kaufkraftbindung in unserer Stadt erzielen konnten. Ein beeindruckendes Ergebnis und ein Beleg für die hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Der n€uro ist heute zweifelsohne eine unverzichtbare Säule im Stadtmarketing. Ich danke allen, die an der Erfolgsgeschichte mitgeschrieben haben, den Partnern, Sponsoren, Verkaufs- und Akzeptanzstellen und natürlich den unzähligen Kundinnen und Kunden. Auch in Zukunft ist der n€uro das ideale Geschenk, das allen Beteiligten Freude bereitet und die Einkaufsstadt Neuburg nachhaltig stärkt.

Dr. Bernhard Gmehling

Oberbürgermeister

OB Gmehling Foto: Stadtmarketing Neuburg, Stadt Neuburg, CAP

Eine Geschichte des Erfolgs

Als Einkaufsgutschein im Wert von 10 Euro ist der n€uro seit 2011 in der Geschäftsstelle des Stadtmarketings sowie bei verschiedenen Verkaufsstellen in der Stadt Neuburg erhältlich und bereits im ersten n€uro-Verschenkset befanden sich neben dem eigentlichen n€uro ein Umschlag und ein Flyer mit den Geschäften im Neuburger Stadtgebiet, die den n€uro als Einkaufsgutschein akzeptierten. Mit 150 dieser sogenannten Akzeptanzstellen ging der n€uro an den Start.

Bis heute hat sich die Anzahl auf über 200 Akzeptanzstellen erhöht. Im Laufe der Zeit wurden die Motive des n€uros dabei dreimal verändert. Von Anfang an war die Grundidee des n€uro, die Kaufkraft in der Ottheinrichstadt zu halten, um Handel und Gewerbe vor Ort den Rücken zu stärken. Eine Rechnung, die zu 100 % aufgegangen ist: Rund 160.000 n€uros wurden in den vergangenen zehn Jahren verkauft, das bedeutet eine Summe von 1,6 Mio EUR Umsatz, der in der Stadt geblieben ist. Der n€uro hat sich damit als eine Erfolgsgeschichte mit ständig wachsender Nachfrage erwiesen. Gerade in der Coronazeit haben sich viele Bürgerinnen und Bürger durch den Kauf von n€uro-Gutscheinen klar zum Neuburger Einzelhandel bekannt, denn allein im Coronajahr 2020 wurden rund 20.000 Gutscheine verkauft.

Stütze und Motor der Wirtschaft vor Ort

Heute ist der n€uro fest in Wirtschaft und Handel Neuburgs etabliert und nicht mehr wegzudenken. Ideal als Geschenk oder als steuerfreie Sachzuwendung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jeder verkaufte n€uro unterstützt die Neuburger Händler, Gastronomen und Dienstleister. Auch in Zukunft wird der n€uro eine wichtige Säule im Stadtmarketing und in Neuburgs Handel und Gastronomie sein.

Die Geschichte in Bildern von 2011 bis 2016 gibt's hier in unserer Bildergalerie:

3 Bilder Die Geschichte des n€uro

Zahlen, Daten und Fakten

Die Grundidee

Wollen Sie jemandem eine Freude machen, wissen aber nicht so genau, was derjenige noch nicht hat oder sich wünscht? Verschenken Sie doch einfach den Neuburger Einkaufsgutschein. Dieser Gutschein ist in allen teilnehmenden Neuburger Geschäften einzulösen.

Wo bislang also Geld verschenkt wurde und die Kaufkraft vielleicht verloren ging, ist nunmehr sichergestellt, dass das Geld im Wirtschaftskreislauf der Stadt Neuburg verbleibt.

Wie funktioniert das Ganze?

Diese Gutscheine sind als Einkaufsgutscheine im Wert von 10 Euro in den verschiedenen Verkaufsstellen in der Stadt Neuburg erhältlich.

Möchte man also beispielsweise 40 Euro verschenken, hat man jetzt die Möglichkeit, vier Gutscheine zu erwerben. Der Beschenkte kann diese vier Neuburger Einkaufsgutscheine in allen teilnehmenden Unternehmen einlösen. Die Teileinlösung eines 10 Euro-Gutscheins ist jedoch nicht möglich. Aber in der Regel wird vom Kunden mehr ausgegeben als der Gutschein wert ist. Der Schenkende kann also auch mehrere n€uros verschenken und geht dabei überhaupt kein Risiko mehr ein. Der Beschenkte kann nach Lust und Laune aus den verschiedenen Unternehmen wählen und seine Neuburger Einkaufsgutscheine aufteilen.

Die teilnehmenden Geschäfte werden als Akzeptanzstelle gekennzeichnet und beworben. Jeder Gutscheineinkauf beinhaltet dabei die Geschenkkarte in einem passenden Umschlag und den Folder mit allen aufgelisteten Teilnehmern. Dieses Gutscheinsystem läuft parallel zu hauseigenen Gutscheinen.

Mitarbeiter motivieren mit dem n€uro

Viele Arbeitgeber gewähren ihren Mitarbeitern Sachbezüge, die zur Zeit bis 44 Euro im Monat steuer- und sozialversicherungsfrei sind. Beliebt sind Gutscheine oder Geldkarten, die allerdings nicht alle begünstigt sind. Mit dem n€uro sind die Arbeitgeber auf der sicheren Seite und die Arbeitnehmer haben eine attraktive Auswahl. Die Freigrenze wird ab 2022 auf 50 Euro im Monat erhöht.

Wichtig: der Sachbezug kann auch Minijobbern gewährt werden. Er muss aber bei allen Arbeitnehmern immer zusätzlich zum Barlohn gewährt werden, eine Umwandlung in n€uros anstelle von bereits regelmäßig vereinbartem Lohn wird vom Finanzamt nicht anerkannt.

Verkaufsstellen

Der n€uro kann an diesen 17 Verkaufsstellen erworben werden. (Nummerierte Stellen siehe auf der Karte)

1 Aral Tankstelle, Am Südpark 2

2 Ischwang Optik und Akustik, Färberstraße C 94

3 McDonald‘s, Am Südpark 3

4 Pinoil Service-Station, Ingolstädter Straße 31 &

5 Donauwörther Straße 62

6 Ringfoto Spiess, Weinstraße 121

7 Stadtmarketing, Münchener Straße 15

8 Tourist-Information, Ottheinrichplatz A 118



Sparkasse Neuburg-Rain:



9 Hauptstelle Theresienstraße B 186

10 Geschäftsstelle Hirschenstraße Hirschenstraße C168/169

11 Geschäftsstelle Ingolstädter Straße Ingolstädter Straße 12 .

12 Geschäftsstelle Ostend Berliner Straße 31

13 Geschäftsstelle Schwalbanger

Geschäftsstelle Heinrichsheim Herrenschwaigallee 1

Geschäftsstelle Ehekirchen, Neuburger Straße 16, Ehekirchen

Geschäftsstelle Oberhausen, Hauptstraße 25,Oberhausen

Geschäftsstelle Rohrenfels, Hauptstraße 27, Rohrenfels

Geschäftsstelle Weichering, Kochheimer Straße 4, Weichering

Akzeptanzstellen

Welche Geschäfte machen mit? Rund 200 Unternehmen im ganzen Neuburger Stadtgebiet geben dem Beschenkten die Möglichkeit, den Neuburger Einkaufsgutschein beim Shoppen und Verweilen einzulösen!

Apotheken

Apotheke der Barmherzigen Brüder

Bahnhofstraße 107

Donau-Apotheke

Neuhofstraße 243

Elisen-Apotheke

Ingolstädter Straße 16

Marien-Apotheke

Schmidstraße 132

Ostend-Apotheke

Sudetenlandstraße 47

Schwalbanger-Apotheke

Am Schwalbanger 1

Autos, Zweiräder & mehr

Amor Suzuki Vertragshändler

Nördliche Grünauer Straße 10

Aral Tankstelle und Waschstraße

Am Südpark 2

Autohaus an der B13

Heideckstraße 8

Autohaus Bacher

Heideckstraße 6

Autohaus Böttcher

Am Südpark 14

Autohaus Schweitzer

Münchener Straße 132

Auto-Teile Rathei

Nördliche Grünauer Straße 18

Zweirad Eduard Behr

Münchener Straße 162 u. 164

Bäckereien & Cafés

Aroma

Am Südpark 7

Aroma

Ingolstädter Straße / Am Geißgarten 4

Bäckerei Kaltenstadler

Hechtenstraße 139

Bäckerei Schleg

Franziskanerstraße 201

Bäckerei Schlegl, Filiale Feldkirchen

Augsburger Straße 133 1/8

Bäckerei Schlegl,

Filiale Heinrichsheim

Herrenschwaigallee 3

Bäckerei Schlegl, Filiale Ostend

Königsberger Straße 1

Bäckerei-Konditorei-Café

Anton Göbel

Schrannenplatz C 54

Café Corso

Färberstraße C 89

Café Palazzo im Kinopalast

Längenmühlweg 57

Café Wort.Schatz

Oskar-Wittmann-Str. 3

Eiscafé da Manuele

Luitpoldstraße 68

Heckl‘s Backparadies, Grünau

(REWE-Markt)

Nördliche Grünauer Straße 4

Heckl‘s Backparadies, Schwalbanger

Längenmühlweg 26

Café am Theater

Residenzstraße A 66

Baumärkte, Haushalt & Wohnen

Bauzentrum Mayer Neuburg

Ingolstädter Straße 25

Betten Lierheimer

Luitpoldstraße C 75

Gardinen Seiler

Spitalplatz 155

Hagebaumarkt und Gartencenter

Ingolstädter Straße 25

Himmlisch Wohnen

Im Gewerbepark 1(Wagenhofen)

Kempfle Küchen

Schlossstraße 2 (Rohrenfels)

Küchenmamsell

Schrannenstraße 52

Lorenz Ruf – Sanitär & Heizung

Schäfflerstraße 147

OBI – Bau- und Heimwerkermarkt

Am Südpark 9

schlaf gut…

Rosenstraße 104

Wohnideen

Münchener Straße 33

Computer & EDV

fixIT Computerservice

Hechtenstraße 140

SBS IT Schulung,

Beratung & Support

Theresienstraße 192

Drogerien

Müller Drogeriemarkt

Schrannenplatz C 130

dm-drogerie markt

Am Südpark 7

Elektro, Mobilfunk, HiFi & Zubehör

Elektro Fuhr

Münchener Straße 49

Elektro Oppenheimer

Augsburger Straße 133

expert-HELO

Am Schwalbanger 48

Linzi Elektro

Hirschenstraße C 165

Media Markt Neuburg

Am Südpark 7

o2 Shop

Oswaldplatz 5

Vodafone Shop

Schmidstraße 116

Fahrschulen

Fahrschulteam Claus Ottillinger

Münchener Straße 67

Foto, Bilder & Werbung

Fotostudio Schlüter

Münchener Straße 21

Ringfoto Spieß

Weinstraße 121

Geschenke, Blumen, Kunsthandwerk, Basteln & Deko

Basteln Kreativ

Färberstraße C 94

Blumenhandwerk Neuburg

Weinstraße 150

DeaVitrum

Luitpoldstraße 80

G‘schenk Packerl

Münchener Straße 3

Gundolf Fischer Edelsteine – Mineralien

Färberstraße C 95

Herr Franz Blumenkunst & Landbestellung GmbH

Rödenhof 3 a

mema Keramik

Rosenstraße C 103

Gesundheit & Medizin

Dr. Michael Schmiz

Fünfzehner Straße 1

GANGAUF Orthopädie Schuh & Technik

Sudetenlandstr. 9

Praxis für Physiotherapie Geier

Sommerstraße 1

Salz Paradies Neuburg

Augsburger Straße 5

Sanitätshaus Archinger

Adlerstraße C 243

Sonne Pur Sonnenstudio

Münchener Straße 1

Wellness zu Hause - Entspannungsmassagen

Selzerweg 17

Hotels

Hotel & Brauerei – Gasthof Neuwirt

Färberstraße 88

Hotel Bergbauer

Fünfzehnerstraße 11

Hotel Garni im Schrannenhaus

Am Schrannenplatz C 153 ½

Romantik Hotel „Zum Klosterbräu“

Kirchplatz 1 (Bergen)

Kosmetik, Friseure & Parfümerien

Elke Schwierz Haarkultur Neuburg

Adlerstraße C 242

Fachfußpfl ege und Nageldesign

Doris Pelz

Rohrenfelder Straße 14

Friseursalon Haarmonie

Augsburger Straße 5

Haar & Nagel Atelier

Mazillisstraße 142

Onhathai‘s Massagestudio

Zur Hölle 14

Parfümerie & Kosmetik Hofmann

Luitpoldstraße 72

Parfümerie Lettenmayer

Schmidstraße 119

Place Beauté Kosmetikstudio

Am Gries 25A (Joshofen)

Schorschis Frisörladen

Am Schwalbanger 14

skinperfect4u.de

Heuweg 2 (Sinning)

Virginie Bollinger – Hair & Beauty

Ingolstädter Str. 19

Wellness Pur

Eubelgasse 5

Lebensmittel & Feinkost

Bergbauers Weinecke

Rosenstraße 21

Bergbauers Weinladen & Getränkemarkt

Münchener Straße 66

Café Barista

Weinstraße 120

chez Chocolat

Hirschenstraße C 167

Das Obstkistl GmbH & Co. KG

Rosenstraße C 106

Edeka El-Mustapha

Adlerstraße 203 + 205

Edeka El-Mustapha

Franz-Böcker-Str. 17

Elkes Teekandl

Schmidstr. 139

REWE Stefan Guggenmos oHG

Nördliche Grünauer Straße 4

Yalcin Pasahan e.K.

Edeka Pasahan

Ingolstädter Str. 38

Metzgereien

Metzgerei Schmid

Pettenkoferring 1

Mode, Bekleidung & Accessoires

Acus Filum et Forfex

Luitpoldstraße C 62

anziehend

Färberstraße C 94

Bekleidungshaus Brenner

Schrannenplatz C 126-128

Carmela Italian fashion store

Rosenstraße 98

Kleines Glück

Rosenstraße C 100

Modehaus Bullinger

Münchener Straße 4-8

Moser Männermode

Färberstraße 10

Tanzshop der Tanzschule TaktGefühl

Bürgermeister-Hocheder-Platz 1

Trachtenmoden Bergmair

Schmidstraße C 133

Trend-Shop

Färberstraße 95 1/2

Trés Chic KK

Rosenstr. 22 d / Färberstr.

Wollhaus Neuburg

Schmidstraße 135

Zier und Tand

Schießhausstr. 182

Optik, Hörakustik & Schmuck

Faller Uhren-Optik-Schmuck

Luitpoldstraße 76

Fielmann

Färberstraße 4

Ischwang Optik & Akustik

Färberstraße C 94

Optik Blickfang

Marienstraße 47

Optik-Uhren-Schmuck Heseler

Weinstraße C 154

Smoll Optik

Rosenstraße C 140

Uhren Optik Burg

Rosenstraße C 108/109

Reisen & Urlaub

Josef Spangler Touristik

Rosenstraße C 97

Wittmann Reisecenter

Schrannenplatz 45

Restaurants & Gaststätten

Arco-Schlösschen

Arcostraße 18

Bootshaus

Oskar-Wittmann-Straße 5

Café Zeitlos

Schrannenplatz 45

Elisenlounge

Elisenplatz C 16

Fly Cocktailbar

Elisenplatz C 38

Hotel & Brauerei – Gasthof Neuwirt

Färberstraße 88

Hotel Bergbauer

Fünfzehnerstra.e 11

Huba

Elisenplatz C 38

Mary‘s Café Lounge

Bürgermeister-Hocheder-Platz 3

McDonald‘s

Am Südpark 3

Restaurant Rennbahn

Pfalzstraße 63

Restaurant Wittelsbacher Golfclub

Rohrenfeld 102

Ristorante „Da Pippo“

Rohrenfelder Straße 62

Romantik Hotel „Zum Klosterbräu“

Kirchplatz 1 (Bergen)

Subway

Münchener Straße 22

Schreibwaren, Bücher & Kopieren

Buchhandlung Rupprecht

Rosenstraße C 111

Bücherstube Neuburg Hedwig Eser

Oskar-Wittmann-Str. 1-3

Kopier + Druck Express

Spitalplatz C 196

Kopierzentrale Neuburg

Blumenstraße 43

Paper Shop

Danzinger Straße 21

Paper Shop City

Adlerstraße 239

Schuhe & Lederwaren

Schuhboutick

Weinstraße 69

Spielwaren & Kinderausstattung

Spielwaren Habermeyer

Färberstraße C 90-92

Sport, Freizeit & Unterhaltung

Intersport Dünstl

Längenmühlweg 51

Kinobetriebe Neuburg

Längenmühlweg 57

nolimit fitness gmbh

Münchener Straße 15

Studio Marrakesch

Münchener Straße 24

Tanzschule Kober

Sternstraße 180

Tanzschule TaktGefühl

Bürgermeister-Hocheder-Platz 1

Wochenmarkt

Blumen und Gemüsepflanzen Burzler

Heinrichsheimstraße 30

Fleisch Hammer

Berg-im-Gau-Straße 24

Koch Gemüse

Am Gries 7 (Joshofen)

Sonstiges

Farbfabrik

Theresienstraße 192

Genius Nachhilfe

Adlerstraße 239

Heinzlmeir Gastronomiebetrieb

Raiffeisenstraße 35 A

Juliusbräu

Augsburger Straße B 135 ½

Peter Belousow

Nördliche Grünauer Straße 21

Tabak Lanig

Rosenstraße 105

Volkshochschule

Franziskanerstraße B 200

Weltladen Neuburg

Aktion 3. Welt

Schrannenplatz C 151

Dienstleistungen

Maßgeschneidert und nicht von der Stange: Dann wird Dienstleistung unverwechselbar. Der Kunde ist König – diese Worte muten vielleicht ein wenig antiquiert an; ihre Botschaft jedoch ist zeitlos: Den Kunden vollkommen zufrieden zu stellen, hat für einen guten Geschäftsmann oberste Priorität. Auch kleinere Reparaturen am Fahrrad sowie Kopien und Drucke werden zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Mit dem n€uro erleben Sie, dass es keinen Unterschied macht, ob Sie größere oder kleinere Hilfe benötigen, Sie stehen mit Ihrem Anliegen im Mittelpunkt.

Dem innovativen Einzelhandel stehen die mittelständischen Unternehmen in Neuburg und Umgebung, die Dienstleistungen anbieten, in nichts nach. Neben Zeit für ausführliche Beratung, der Erfahrung, dem Gespür für die Kundenwünsche und der räumlichen Nähe ist es ihr persönliches Bestreben, Einzigartiges zu realisieren.

Mit dem n€uro ist man immer richtig beraten. Von der Autoreparatur bin hin zur Reiseplanung. Brauchen Sie Hilfe bei der Gartenpflege oder eine helfende Hand für Reparaturen im Haus? Überlassen Sie die Planung einem Fachmann, der sich auskennt.

Breites Spektrum

Die Planung des ganz persönlichen Lebenstraums – zum Beispiel bei der Gestaltung des eigenen Zuhauses – oder das Begleiten durch unterschiedliche Lebensphasen wie auf dem sozialen Sektor – eines ist allen Angeboten gemeinsam: Das persönliche Engagement, das die fachliche Kompetenz ergänzt, macht individuelle Lösungen möglich, die die Kunden in Neuburg und Umgebung immer wieder begeistert. Der n€uro begleitet Sie dabei in allen Lebenslagen. Von der Nachhilfe bis hin zum Bewerbungsfoto, von der Fahrschule bis zu Ihrem ersten eigenen Auto. Auf den n€uro können Sie ihr Leben lang zurückgreifen. Am besten haben Sie ihn immer in Ihrer Tasche, Sie werden merken, dass Sie ihn immer wieder einlösen werden.

Citymanager Michael Regnet, Geschäftsführer des Stadtmarketing Neuburg an der Donau e. V., ist gemeinsam mit seinen Mitarbeitern Ihr kompetenter Anspechpartner für den Neuburger Einkaufsgutschein.

Citymanager Michael Regnet, Geschäftsführer des Stadtmarketing

Neuburg an der Donau e. V., ist gemeinsam mit seinen Mitarbeitern Ihr kompetenter Anspechpartner für den Neuburger Einkaufsgutschein.

Einkaufen

Mehr fürs Geld: Engagierte Unternehmen bieten innovative Services an. Was die Neuburger Einkaufswelt dabei so attraktiv macht? Meist inhabergeführte Unternehmen präsentieren einen attraktiven Branchenmix – und das direkt vor Ort. Doch neben der hervorragenden Qualität und dem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis besticht die fachkundige persönliche Beratung.

Mit dem n€uro das Leben genießen

Ein herzhaftes Stück Fleisch vom Metzger Ihres Vertrauens gepaart mit einem gut abgestimmten Glas Wein oder einer Mass Bier. So kann man den Tag gut ausklingen lassen. In einem Zuhause, dass Sie sich gemütlich und nach fachkundiger Beratung mit hochwertigen Möbeln und Gardinen eingerichtet haben.

In den Neuburger Geschäften fi nden Sie alles für den Alltag und das Besondere

Vom maßgeschneiderten Einzelstück bis hin zu einem schönen Anzug für den anstehenden Geburtstag. Brauchen Sie neue Schuhe oder eine neue Brille, mit dem n€uro sind Sie immer gut gekleidet. Lassen Sie sich von der Vielfalt der Geschäfte überraschen. Von der Armbanduhr bis zur Zartbitterschokolade, große und kleine Läden warten darauf, entdeckt zu werden. Dafür können Sie auch gerne die bekannten Wege verlassen und in eine der kleinen Nebenstraßen und Gässchen blicken. Vielleicht eröffnet sich Ihnen ein ganz neuer Blick auf die Stadt.

Mit dem n€uro ein Lächeln ins Gesicht zaubern

Falls Sie ein Geschenk suchen, haben Sie in Neuburg die große Auswahl. Von einem individuellen Schmuckstück bis hin zu liebevoll arrangierten Blumen für jeden Anlass.

Viele Unternehmer empfehlen sich in Neuburg und darüber hinaus durch besondere Services: die Änderung eines Kleidungsstücks, die kostenlose Lieferung frei Haus oder eine liebevolle Geschenkverpackung. So kann man die Kunden für sich gewinnen.

Gastronomie

Mit dem n€uro den Tag versüßen. Entweder mit einer Kugel Eis für Zwischendurch oder bei einem leckeren Cocktail und vertrauten Gesprächen abends mit Freunden. Doch auch für das Genießen ist Ihnen der n€uro ein zuverlässiger Partner. Sie können ihn in einer der unzähligen Gastwirtschaften und Cafés einlösen, die nur auf Ihren Besuch warten, um Sie mit den Köstlichkeiten zu verwöhnen.

Ob Geheimtipp oder überregional bekannt – in Neuburg stimmt die Mischung in der lokalen Gastronomie. Tradition und Innovation, Heimisches und Internationales bereichern sich in friedlicher Koexistenz. Zum Wohl des Gastes!

Mittagspause in Neuburg

Jeder, der arbeitet, kennt die Herausforderung: Wie gelingt es, in 30 bis 60 Minuten Mittagspause in der Innenstadt schnell, gut und günstig zu essen? Nichts einfacher als das: Neben den gewohnten Angeboten von Bäckern oder Metzgern bietet eine Reihe der Stadtmarketing-Mitglieder aus dem Gastronomiebereich besonders attraktive Konditionen. Neugierig geworden? Ein Vorteil für alle, die gerne planen: Die auf der Stadtmarketing-Homepage gelisteten Mitglieder sind mit ihren aktuellen Speisekarten verlinkt. Wer von zu Hause oder vom Büro aus in Ruhe vorab auswählen möchte, spart in der Mittagspause Zeit, da er sich einen Überblick über die Speisen und Snacks verschaffen kann. Weitere Infos unter www.stadtmarketing-neuburg.de.

Freizeit

Machen Sie etwas, dass Sie schon immer mal ausprobieren wollten. Vom Sprachkurs bei der VHS über den Tanzkurs für den nächsten großen Auftritt bis hin zum lang ersehnten Tattoo.

Mit dem n€uro etwas wagen

Freizeit hat viele Facetten. Gehen Sie in unserer Heimat auf Entdeckungstour. Der eine liebt die Ruhe, die ihn in unberührter Natur entlang der Donau umfängt. Die Andere möchte auch in der Freizeit an ihre Grenzen gehen: eine Runde Klettern auf den Höhen des schroffen Juragesteins ist das, was ihr Herz höher schlagen lässt.

Mit dem n€uro finden Sie die passende Ausrüstung für Ihren Freizeitsport. Wie auch immer Sie Ihre freie Zeit am liebsten verbringen: ein Aufenthalt in unserer Heimat ist meist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Unsere landschaftliche Vielfalt bietet eine herrliche Kulisse für Begegnungen mit der Natur oder bei der aktiven Freizeitgestaltung.

Gesundheit

Mit dem n€uro gut versorgt. Ob Physiotherapeut, Sanitätshaus oder Apotheke in Neuburg finden Sie alles rund um das Thema Gesundheit.

Wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Das gilt auch für die Gesundheit. Von Mensch zu Mensch: Das Unternehmen „Gesundheit“ ist ein höchstpersönliches Gut – aber auch ein Wirtschaftsfaktor. Alle, die auf dem Gesundheitsmarkt aktiv sind, müssen sich in unseren Zeiten mit Fallpauschalen, Budgetierung und effizientem „Gesundheitsmanagement“ auseinander setzen. Doch in Neuburg und Umgebung ist der Patient nicht Kunde, die Gesundheitsleistung keine Ware: Der Patient bleibt Mensch. Ihm zu helfen, ist Berufung.

Unsere Kliniken samt Ärzten und Pflegepersonal, die Arztpraxen, Apotheken, Verbände, Vereinigungen und Therapie- Einrichtungen geben ihr Bestes, um im Netzwerk der Kompetenz, Fürsorge und Wertschätzung eine optimale medizinische Versorgung zu bieten.

Gesundheit in Ihrer Nähe

Sie beweisen: erstklassige Leistung ist gerade dann möglich, wenn sie aus Liebe zum Menschen erbracht wird. Das Beste daran: für alle, die im Krankheitsfall auf ihre Liebsten angewiesen sind, ist diese Leistung auf hohem Niveau direkt vor Ort zu haben. Der n€uro bietet Ihnen die Möglichkeit, Gesundheit vor Ort zu erleben.

Schönheit

Vom Friseur bis hin zur Fußpflege, lassen Sie sich mit dem n€uro von Kopf bis Fuß verwöhnen. Jeder weiß: Wenn man sich gut fühlt, geht alles leichter – und man genießt das Leben. Mit Leib und Seele „Tue Deinem Körper Gutes, damit Deine Seele Lust hat, darin zu wohnen“ – diesem Sinnspruch der Hl. Teresa von Avila wohnt gerade in unserer schnelllebigen Zeit eine tiefe Wahrheit inne. Ein Besuch bei einem Kosmetikstudio oder bei einem Sonnenstudio ist eine Auszeit vom Alltag.

Der n€uro macht das Leben schöner. Achtsame und respektvolle Berührungen für die innere Balance haben in Neuburg und Umgebung an vielen Orten des Rückzugs und der Stille ihren geschützten Platz. Sich Zeit nehmen, um bei sich wieder anzukommen – diesen Anspruch setzen selbstständige UnternehmerInnen vor Ort dezent und entspannend in die Tat um.

Schönheit kommt von innen. Die Mittel der dekorativen Kosmetik eröffnen ein Universum an Farbe und Lebensfreude. Eine reiche Produkt-Auswahl und vor allem die persönliche Typ-Beratung machen den Aufenthalt in den Fachgeschäften vor Ort zu einem Erlebnis. Die Beautygeschäfte bieten von „klassisch“ bis „stylish“ alles, was den individuellen Typ optimal unterstreicht. Ein Trend wird in Neuburg stets Bestseller bleiben: das stilvolle Feingefühl für den Kunden.