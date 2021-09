Die erste Adresse für Nissan rund um Ulm

Es ist bekannt für freundlichen und zuverlässigen Service: Das Autohaus Wuchenauer in Neu-Ulm hat vor Kurzem einen Werkstattvertrag mit Nissan abgeschlossen und bleibt somit zuverlässiger Partner für die Marke Nissan.

Nissan? Da musst du zum Wuchenauer. In Ulm und um Ulm herum ist das Autohaus Wuchenauer in der Otto-Renner-Straße 3 in Neu-Ulm seit über 30 Jahren die erste Adresse für die beliebte Automarke. Damit das auch so bleibt, schloss Inhaber Klaus Wuchenauer nun einen Service- bzw. Werkstattvertrag mit Nissan ab. Was bedeutet das für die Kunden?

Servicevertragshändler: Vorteile für die Kunden

„Der einzige Unterschied zu einem Vertragshändler besteht darin, dass wir nur noch gebrauchte Nissan-Fahrzeuge verkaufen. Das sind vor allem Vorführwagen und junge Gebrauchte, also Autos, die noch sehr neu sind und meist nur sehr wenige Kilometer gefahren wurden“, erklärt Inhaber Klaus Wuchenauer. „Als Servicevertragswerkstatt reparieren wir Nissan-Fahrzeuge und können auch Garantiefälle abwickeln. Für die Kunden ist also alles wie früher. Außerdem profitieren sie natürlich von unserem ungeheuer großen Know-how. Schließlich arbeiten wir seit über 30 Jahren mit Nissan zusammen. Unsere größtenteils langjährigen Mitarbeiter verfügen also über sehr viel Fachwissen und natürlich haben wir auch das entsprechende Spezialwerkzeug“, so Wuchenauer weiter.

Vier Marken unter einem Dach: Nissan, Toyota, Renault und Dacia

Das Autohaus Wuchenauer ist ein Familienbetrieb und wurde 1968 gegründet. Er ist mittlerweile auf 60 Mitarbeiter angewachsen. „Wir sind ein familiär geführtes Unternehmen. Die Belange unserer Kunden stehen für uns tagtäglich an oberster Stelle. Unsere langjährigen, kompetenten Mitarbeiter kümmern sich zuverlässig und freundlich um Ihr Fahrzeug. Wir bieten Ihnen mit unseren vier Marken: Nissan, Toyota, Renault und Dacia ein breites Fahrzeugspektrum mit Rundum-Service für Ihre Mobilität!“, so Wuchenauer.

Das Unternehmen verbindet seit Bestehen optimale marktgerechte Präsenz mit größtem Engagement für seine Kunden. „Langjährige, kompetente Mitarbeiter, die permanent auf die aktuelle Automobiltechnik geschult werden, hervorragende technische Ausstattung, zukunftsorientiertes Management und persönlicher Einsatz für unsere Kunden sind die Eckpfeiler unserer Unternehmensstrategie, zu der ebenfalls Familiensinn, Verantwortung und Menschlichkeit gehören“, betont Klaus Wuchenauer.

Als traditioneller und zuverlässiger Partner für die Region unterstützt das Autohaus zudem zahlreiche karitative Einrichtungen, wie zum Beispiel die Aktion 100 000, die GAU Schutzgemeinschaft für den Lebensraum Neu-Ulm e.V., die Chance auf Bildung Zeit für Kinder e.V. und das Diakonische Werk Neu-Ulm e.V. Einmalig ist die im Oktober alljährlich stattfindende Apfel- und Pilzausstellung.

Kontakt

Auto Wuchenauer GmbH

Otto-Renner-Str. 3

89231 Neu-Ulm

Nissan & Toyota

Telefon (0731) 97014 -0

Renault & Dacia

Telefon (0731) 97015 -0



Fax (0731) 97014 -250

Öffnungszeiten