Frische Angebote, frisches Aussehen

Edeka Schmid in Neusäß-Steppach präsentiert sich nach dem Umbau umweltfreundlicher, stylish und mit Besonderheiten

Und? Nach dem Umbau schon im neuen Edeka Schmid in Neusäß-Steppach gewesen? Nein? Dann aber los. Industrial-Style, Retro-Elemente und ein komplett neues Konzept für die Warenpräsentation machen die seit 2008 von Andreas Schmid übernommene Edeka-Filiale in der Ulmer Straße 45 zum Einkaufserlebnis. „So einen Edeka finden Sie kein zweites Mal. Alles ist auf meinen Wunsch hin ganz individuell geplant worden“, freut sich Schmid über das Ergebnis des dreimonatigen Umbaus zwischen Januar und April, bei dem auch die Kältetechnik auf den neuesten Stand gebracht wurde. „Jetzt ist der Markt energieeffizienter und klimafreundlicher, weil ein anderes Kühlmittel verwendet und der Markt im Winter mit der Abwärme der Kühltheken beheizt werden kann ohne zusätzliche Energie aufwenden zu müssen.“ Doch der Supermarkt macht nicht nur optisch und technisch einiges her. Schon vor dem Umbau lag es Schmid und seinen 40 Mitarbeitenden am Herzen, ihren Kunden täglich frische Produkte zu liefern, darunter zahlreiche aus der Region. So kommen beispielsweise Kartoffeln aus Diedorf, Kaffee aus der Augsburger Kaffeemanufaktur Progusto oder die leicht bekömmliche A2-Milch vom Fleckviehhof aus Deubach.

Herzstück nach dem Umbau ist die neue Fleisch-, Wurst-, Fisch- und Feinkosttheke mit ihrer riesigen Auswahl, bei der Andreas Schmid auch großen Wert auf das Tierwohl beim Angebot legt. Foto: Christian Strohmayr

Eine Besonderheit und das Herzstück von Edeka Schmid war und ist die Frisch- und Feinkosttheke. Die nach dem Umbau noch größere Auswahl an Käse, Wurst, Fleisch und frischem Fisch lässt jedes Genießerherz höherschlagen. Doch nicht nur das. In naher Zukunft soll auch das Tierwohl bei den angebotenen Waren eine noch größere Rolle spielen und verstärkt auf die Haltung der Tiere geachtet werden, auch wenn schon jetzt alle Fleisch- und Wurstwaren das Siegel „Geprüfte Qualität Bayern“ tragen und streng kontrolliert werden.

Neben den Frischprodukten finden sich unter den rund 20.000 Artikeln des Vollsortimenters auch Raritäten. So beschloss Andreas Schmid in Kooperation mit August Gin aus Augsburg einen hauseigenen Gin mit einer leichten Rosmarinnote zu kreieren, der exklusiv nur bei Schmid erhältlich ist. Etwas ganz Besonderes ist auch die Nussmühle bei Edeka Schmid. Hier können sich die Kunden mit frischer Nusscreme eindecken, die mit 25 Prozent Schokolade gemischt und eine leckere Alternative zu anderen Nuss-Nugat-Cremes ist. Und? Appetit bekommen auf den neuen Edeka?