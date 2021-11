Große Schlagerparty in Burgau

Burgau wird zum Treffpunkt für alle Schlager-Fans. Besucher der Schlagerparty können sich auf Live-Musik unter anderem von Anna-Carina Woitschack, Michael Fischer, Eva Luginger, Timo und Bata Illic freuen. Organisiert wird das Event von Stefan Mross.

An einem Abend im November wird das kleine Burgau zum Treffpunkt für passionierte Schlager-Fans jeden Alters. Am Donnerstag, 17. November, steigt in der Kapuzinerhalle eine Schlager-Party, deren Besetzung sich wahrlich sehen lassen kann: Star des Abends ist Anna-Carina Woitschack, die Ehefrau von Stefan Mross. Mit von der Partie sind auch Lokalmatador Michael Fischer sowie Eva Luginger, Timo und als „special guest“ Schlager-Urgestein Bata Illic.

Möglich wurde dieses Konzert der Extra-Klasse, weil Stefan Mross, der diesmal als Veranstalter hinter den Kulissen agiert, ein ausgezeichnetes Freunde-Netzwerk nach Burgau, Günzburg und Leipheim unterhält. Organisiert wird das Event von Mross’ Produzenten Michael Fischer, der natürlich selbst auftritt, und dem Team von „Sound Solution“ aus Leipheim, das für den guten Ton und die passenden Lichteffekte sorgt.

Stefan Mross ist diesmal als Veranstalter hinter den Kulissen aktiv. Foto: Schneider Press

Schlagerparty in Burgau

Besonders dankt Stefan Mross auch der Stadt Burgau, die dieses Konzert ganz unbürokratisch möglich machte. „In dieser schwierigen Zeit kann man so ein Event nur kurzfristig planen. Und da hat die Stadt Burgau uns wirklich toll unterstützt“, so der Sänger.

Das Burgauer Konzert ist als Pilot-Veranstaltung für die geplante große Deutschland-Tournee 2022 gedacht, in deren Mittelpunkt Mross’ bessere Hälfte Anna-Carina Woitschack steht. Deshalb erhalten alle Besucher der Schlager-Party in der Kapuzinerhalle auch das neue Album der erfolgreichen Sängerin als Gratis-Zuckerl nach dem Konzert überreicht.

Die Schlagerparty findet in gemütlichem Rahmen statt – es gibt insgesamt nur 130 Tickets, die im Vorverkauf online über reservix.de erhältlich sind. Durch die reduzierte Besucherzahl ist auch die Einhaltung der dann aktuell gültigen Corona-Regeln problemlos umsetzbar.

Beim Konzert darf sich das Publikum auf Live-Musik freuen – die Künstler werden von einer Band und zwei Background-Sängerinnen begleitet. Das Event beginnt um 18 Uhr.

Sänger und Produzent Michael Fischer hat in der Kapuzinerhalle quasi ein „Heimspiel“. Foto: Fischer

Gewinnspiel: Tickets zur Burgauer Schlagerparty

Unter unseren Lesern verlosen wir dreimal zwei Tickets für die Schlagerparty. Alle Gewinner erhalten ebenfalls eine neue CD von Anna-Carina als musikalische Draufgabe.

Wer zum Nulltarif dabei sein möchte, muss bis Montag, 15. November, 12 Uhr, eine Mail schicken an extra@guenzburger-zeitung.de, Stichwort Schlagerparty. Absender und Telefonnummer nicht vergessen! Die Gewinner werden benachrichtigt.

Alle Infos zur Burgauer Schlagerparty kurz & knapp