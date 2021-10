Gute Aussichten für den Winter

Herrmann Schuhe und Mode hat jetzt noch mehr Auswahl für Herren. Für Damen ist das angesagte Label MANGO neu im Sortiment

Der Herbst ist da! Und mit ihm die neuesten Fashiontrends bei Herrmann Schuhe und Mode in Unterelchingen. Top-Marken in riesiger Auswahl zu Top-Preisen und mit Top-Beratung – dafür ist der Fashion-Experte bekannt. Doch jetzt legt Herrmann noch mal zu und alle modebewussten Herren und Damen dürfen sich freuen. Ein noch größeres Angebot erwartet die Männerwelt im Bereich Herrentextil, für die Damen gibt es ganz neu im Sortiment die Kollektion der angesagten spanischen Marke MANGO zu entdecken. Zum Kennenlernen erhalten Kunden und Kundinnen auf alle Herrentextilien und auf alle Artikel von MANGO ab sofort und bis zum 31. Oktober 2021 satte 15 Prozent Rabatt.

Der Herbst wird kuschelig

Im Trend liegt gerade alles, was weich und flauschig ist: Strick für drunter, Teddyfell oder Daunen für drüber. Die Materialien sind weich, die Farben warm: Inspiriert von der Natur und ihrem Blätterkleid, trägt man jetzt auch Hosen, Pullis und Jacken in Tönen mit so schönen Namen wie Schokolade, Pflaume, Rostorange und Senfgelb. Selbstverständlich sind auch die klassischen Herbstbasics wie dunkle Brauntöne oder ein warmes Cremeweiß vertreten und lassen sich toll kombinieren. Für jeden Typ, Stil und Geschmack, für Freizeit, Business und auch für besondere Anlässe findet sich bei Herrmann in Unterelchingen das genau passende Wohlfühl-Outfit für SIE und IHN. Wer möchte, kann sich dabei vom freundlichen Mitarbeiterteam beraten lassen.

„Head-to-toe“ on fashion

Wer trendbewusst unterwegs sein möchte, trägt in diesem Jahr den „ Head-totoe“- Look: Von Kopf bis Fuß, oder besser gesagt von der Mütze bis zum Schuh im gleichen Farbton oder nur kleinen Abstufungen einer Farbe.

Sportlich-lässig

unterwegs Ebenfalls ziemlich angesagt: Sportlich- lässige Mode. Selbst im Job geht es in diesem Herbst ganz entspannt zu. Bei den Männern muss es nicht immer der klassische Anzug mit Hemd und Krawatte sein. Mit eleganten Chinos, kombiniert mit Hemd und edlem Strickpullover, dazu ein herbstliches Sakko und ein Wollmantel ist Mann immer gut angezogen. Die Auswahl an Marken für Freizeit und Business ist riesig. Die Kollektionen von namhaften Herstellern wie Jack & Jones, Tom Tailor, Lerros, Casa Moda, PME Legend, Camel, Alberto, Pierre Cardin, Roy Robson, Olymp, Wellensteyn und weiterer Marken warten darauf entdeckt zu werden.

MANGO neu im Sortiment

Neu in der Damenabteilung ist die Kollektion des spanischen Labels MANGO. Der angesagte Hersteller aus Barcelona bringt mediterranen Flair mit zeitgemäßem Twist in die Modewelt und passt damit perfekt zum Angebot Herrmann Mode und Schuhe.