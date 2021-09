Ihle Bio-Brote tun der Umwelt gut

Bio Bauernbrot, Bio Kornwunder und Bio Sonnenblumenbrot – mit diesen drei neuen Bio-Broten will die Landbäckerei Ihle nicht nur ihr Brotsortiment um eine besonders gesunde Variante erweitern. Sie will damit bewusst auch die nachhaltige Landwirtschaft unterstützen.

„Wenn bis 2030 etwa 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch bewirtschaftet werden sollen, muss es auch eine entsprechende Nachfrage geben“, meinen die Geschäftsführer Alexander und Wilhelm-Peter Ihle. Deshalb werden die neuen Vierpfünder, die es jetzt in den Ihle Standorten gibt, aus Rohstoffen in reiner Bio-Qualität gebacken: Weizen, Roggen, Dinkel und Buchweizen stammen aus fränkischem Bio-Anbau, gemahlen wird das Getreide in einer Bio-Mühle vor Ort.

Ihle-Brote sind ein echte Plus für die Umwelt

Eine strenge Trennung aller Abläufe ist wichtig, in der Mühle wie auch bei der Weiterverarbeitung in der Bäckerei. „Alle Prozesse müssen so gesteuert werden, dass sich Bio- und konventionelle Produkte nicht vermischen können. An oberster Stelle stehen Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung“, weiß Ihle Qualitätsmanagerin Lena Neff.

Die ökologische Landwirtschaft verzichtet weitgehend auf den Einsatz von Chemie, Gentechnik und Monokultur. Das schont Boden und Wasser, erhält Biodiversität und Artenvielfalt und schont das Klima. Deshalb sind Bio-Lebensmittel nicht nur gesund, sondern ein echtes Plus für die Umwelt!

Alle Ihle Bio-Brote mit EU-Bio-Siegel

Alle Ihle Bio-Brote tragen das EU-Bio-Siegel und entsprechen damit den Vorschriften der Europäischen Union (EU) für den ökologischen Landbau. Es garantiert unter anderem, dass die Grundzutaten aus Bio-Landbau stammen – ohne Stickstoff-Dünger, chemische Pflanzenschutzmittel oder Einsatz von Gentechnik – und dass die Lebensmittel keine künstlichen Zusatzstoffe enthalten.

Die Bio-Brote