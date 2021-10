Ihle Bio-Brote werden nach altem Familienrezept hergestellt

Mit reinem Natursauerteig aus Roggenmehl und Wasser angesetzt, jeder Laib von Hand geformt und im Steinbackofen gebacken: „So hat schon unser Urgroßvater die großen Vierpfünder hergestellt, die besonders lange frisch bleiben. Dieses traditionelle Familienrezept haben wir jetzt in Bio-Qualität weiterentwickelt, und zwar in drei wohlschmeckenden Sorten“, erklärt Bäckermeister Alexander Ihle.

„Noch heute schmecken die Ihle Bio-Brote so kräftig und saftig, wie man sich ein gutes Landbrot vorstellt. Dabei spielt auch der Faktor Zeit eine wichtige Rolle. Die lange Teigführung macht den Teig besonders locker. Sie sorgt für die saftige Krume und den herzhaften Geschmack. Wenn anschließend die handgeformten Laibe direkt auf die heiße Platte des Steinbackofens gelegt werden, schließen sich die Poren sofort. So bleibt die Feuchtigkeit im Brot und es entsteht eine schöne Kruste. Davon haben sich schon viele Kundinnen und Kunden in den Ihle-Filialen überzeugt.

Langjähriges Familienrezept

Bäckermeister Roberto Rodriguez ist als Werksleiter verantwortlich für die Produktion der Ihle Bio-Brote. Er achtet auf eine strenge Trennung aller Prozesse: Von der Lagerung der Rohstoffe in stets gleichbleibender zertifizierter Bio-Qualität bis zur Herstellung darf es keine Vermischung mit konventionellen Produkten geben. „Ein langjähriges Familienrezept noch besser zu machen, ist eine schöne Herausforderung. Ich bin stolz darauf, diesen Prozess begleiten zu können

Drei neue Bio-Brote gibt es jetzt in den Filialen der Landbäckerei Ihle. Foto: Landbäckerei Ihle

Die Bio-Brote

Bio Bauernbrot

Bio Kornwunder

Bio Sonnenblumenbrot

Die 2-Kilo-Laibe begeistern durch herzhaften Geschmack, die Rohstoffe in zertifizierter Bio-Qualität machen sie besonders wertvoll.