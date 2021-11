MEIN DONAUMOOS – Lesevergnügen jetzt auch online

Die Welt steht in Zeiten der Corona-Pandemie nicht still: Das zeigt die Gemeinde Karlshuld und präsentiert ihre Projekte, Pläne und Aktivitäten unter anderem in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden. Auch im Gewerbeverband Donaumoos bewegt sich einiges – eine neue Vorstandschaft wurde gewählt und Erich Kluger wird Ehrenvorsitzender. Erfahren Sie auch hier, welche besondere Beziehung Staatssekretär Roland Weigert zum Wald pflegt.

Das Phänomen Donaumoos beginnt direkt vor der Haustür: Zwischen Neuburg, Ingolstadt und Donauwörth gelegen, sind die schwarze Erde und die großenteils noch unberührte Natur nicht nur landschaftlich gesehen ein echter Hingucker. Hier fühlen sich viele Einheimische bereits seit Generationen, aber auch für immer mehr Neubürger zuhause.

Hofläden, Bäcker und Metzger mit regionalen Schmankerln, ganzheitlich arbeitende Landwirte und eine engagierte Gastronomie, der gesunde Mittelstand und innovative Global Players formen einen attraktiven Wirtschaftsraum. Dreh- und Angelpunkt vieler Aktivitäten ist der Gewerbeverband Donaumoos e. V. Seine Vorträge, Fortbildungen, Ausflüge, Beratungs-Services sind Leistungen, von denen im Netzwerk Gleichgesinnter alle profitieren.

Unsere Heimat Donaumoos kennenlernen

Die Verlagsbeilage „MEIN DONAUMOOS" erscheint bereits zum 5. Mal als Produkt einer engen Kooperation zwischen dem Gewerbeverband Donaumoos e.V. und der Neuburger Rundschau. Zweimal im Jahr spiegelt der sehr lesenswerte Mix aus Tradition und Moderne in „MEIN DONAUMOOS" das besondere Lebensgefühl zwischen Karlshuld, Karlskron, Königsmoos und Weichering wider. Charakterköpfe und prägende Persönlichkeiten, Einblicke in Natur und Geschichte, das rege Vereinsleben, Rezepte, die Lust auf Genuss machen oder das große soziale Engagement, das im Donaumoos ganz selbstverständlich dazugehört: Heimat erleben – diesem Anspruch wird „MEIN DONAUMOOS" in jeder Ausgabe wieder gerecht.

Gemeinde Karlshuld im Blickpunkt

Bürgermeister Michael Lederer hat viel vor in Karlshuld, das in dieser Ausgabe von „MEIN DONAUMOOS“ im Mittelpunkt steht.

Grüner Wasserstoff aus dem Donaumoos, das klingt erst einmal ziemlich futuristisch. Ziele des ehrgeizigen Projektes sind Energiewende, Umweltschutz, regionale Wertschöpfung und Moorschutz. Über eine mit weiteren Gesellschaftern noch zu gründende Invest- und Betreibergesellschaft will die Kommune zum Anbieter von Wärme, Strom und dem Treibstoff Wasserstoff werden.

Auch mit der geplanten Neugestaltung eines Ortszentrums, das Bürgermeister und Gemeinderat zusammen mit den Karlshulder Bürgern entwickeln wollen, geht es voran. Im September gab es einen siebenstündigen Mitmachtag, der bestens von den Karlshuldern angenommen wurde.

Schon Michal Lederers Vorgänger Karl Seitle hätte gern einen Ortskern gehabt, der der florierenden Gemeinde im Donaumoos zum Markt-Status verholfen hätte. Doch der wurde abgelehnt, weil Karlshuld als typisches Moos-Straßendorf eben kein richtiges Zentrum hat. Dem Manko soll nun mithilfe von ISEK, dem Integrativen Städtebaulichen Entwicklungskonzept abgeholfen werden.

Sein Herz schlägt für den Wald

Mit unserem Landkreis ist Roland Weigert schon von klein auf eng verbunden. Geboren in Hohenwart, kam er nach seinem Studium zurück nach Neuburg, wo er als Wirtschaftsreferent im Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen tätig war, dem er dann über zehn Jahre lang als Landrat vorstand. Seit 2018 ist er Staatssekretär im Bayerischen Wirtschaftsministerium. Eintönigkeit ist für den Karlshulder bei der Vielzahl seiner unterschiedlichen Aufgaben in den Bereichen Wirtschaft, Außenwirtschaftspolitik, Landesplanung oder außeruniversitärer Forschung ein Fremdwort.

Doch so gern er seinem Amt als Staatssekretär in München nachgeht, so wenig Zeit bleibt ihm bei einer täglichen Arbeitszeit von meist mehr als 12 Stunden für seine große Leidenschaft, den Wald und die Jagd. Manchmal erlauben ihm die frühen Morgenstunden ein sehr intensives Erleben der Schönheit der Natur mit ihrer Wechselwirkung zwischen Feld, Wald und Wild. Wer das nachempfinden will, dem rät der passionierte Jäger zu einem einsamen Waldspaziergang. Dort kann jeder – vielleicht in einem unbeobachteten Moment – eine mächtige alte Kiefer umarmen, still hinfühlen und die Urkraft und Erhabenheit dieser Organismen spüren. Automatisch entsteht dadurch Ehrfurcht vor der Schöpfung. Roland Weigert ist sich sicher, dass dies Toleranz auf allen gesellschaftlichen Ebenen schafft.

Ehre, wem Ehre gebührt

„So einfach können wir Dich nicht gehen lassen“, waren die Worte der Vorsitzenden Cornelia Euringer-Klose an der Mitgliederversammlung des Gewerbeverbands Donaumoos. Gemeint war Erich Kugler, der seit Gründung des Verbands im Jahr 1997 in der Vorstandschaft mitgearbeitet hat und nun auf eigenen Wunsch aus der Verbandsarbeit und damit aus seinem Amt ausschied.

Der Unternehmer von ganzem Herzen fand trotz großer Belastung im Betrieb immer Zeit, sich ehrenamtlich zu engagieren. So war er seit 1987 CSU-Mitglied und lange Jahre Ortsvorsitzender der CSU Königsmoos, bis 2014 vertrat er 18 Jahre lang die Interessen der Bürgerinnen und Bürger als Mitglied im Gemeinderat. Doch nicht nur für die Politik schlug sein Herz, auch die Unternehmer in der Region lagen ihm immer am Herzen. So wurde Kugler dann im Herbst 1997 zum ersten Vorsitzenden des neu gegründeten Gewerbeverbands Donaumoos e.V., einem der ersten LEADER-Projekte der Region, gewählt. Insgesamt blieb Erich Kugler neun Jahre lang erster Vorsitzender des Gewerbeverbands, später brachte er sich als stellvertretender Vorstand oder Beisitzer ein und trug insgesamt 24 Jahre lang maßgeblich dazu bei, dass viel bewegt werden konnte.

Gewerbemessen, Job- und Ausbildungsbörsen, Unternehmergespräche, Betriebsbesichtigungen und Fachvorträge wurden organisiert, aber auch die gute Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern der Donaumoosgemeinden waren eine wertvolle Unterstützung für die Unternehmer vor Ort. Und auch der sozialen Verantwortung war man sich im Verband schon immer bewusst. Heute ist der Gewerbeverband Donaumoos einer der größten Verbände in ganz Bayern – die stets steigenden Mitgliederzahlen bestätigen seine erfolgreiche Arbeit.

Auch wenn Erich Kugler nun plant, mehr Zeit für seine Familie und für Reisen zu haben, so wird er als Ehrenvorsitzender dem Verband weiter eng verbunden bleiben und immer ein offenes Ohr haben für die Anliegen der Unternehmer im Donaumoos.

Geplante Veranstaltungen des Gewerbeverbands Donaumoos

