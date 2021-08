Mit Markisen & Co. zum etablierten Mittelständler: Reflexa aus Rettenbach

Reflexa baut in Rettenbach an: Das Familienunternehmen erweitert seine Produktionshallen und rüstet sich damit für eine erfolgreiche Zukunft.

Vor 60 Jahren, also 1961, begann Hans Peter Albrecht im bayerisch-schwäbischen Rettenbach mit der Produktion von Jalousien. Seitdem entwickelt sich sein Unternehmen stetig weiter. Der Sonnenschutzhersteller ist bis heute ein Familienunternehmen und wird in der zweiten Generation geführt, während die dritte bereits in den Startlöchern steht. Der heutige Name „Reflexa“ entstand 1964 und vereint die Begriffe „Rettenbach“, „flexibel“ und „Albrecht“ miteinander.Von den ursprünglichen Jalousien hat das Unternehmen sein Sortiment zu einem vollständigen Angebot für den Sonnen- und Insektenschutz ausgebaut. Mit über 400 Mitarbeitern ist Reflexa aus Rettenbach heute ein etabliertes mittelständisches Unternehmen, das sich am Markt platziert hat.

Bekenntnis zur Heimat in Rettenbach

Im diesjährigen Jubiläumsjahr investiert Reflexa in neue Produktionsflächen am Standort Rettenbach. Mit dem Spatenstich im Mai dieses Jahres begann das Erweiterungsprojekt auf einer Gesamtfläche von über 2.800 Quadratmeter. Dazu baut der Sonnenschutzhersteller neue Produktionsanlagen, die zu einem sicheren und angenehmen Arbeitsumfeld beitragen sollen. „Mit diesem Erweiterungsbau bekennen wir uns zum heimischen Standort in Rettenbach. Unsere Produkte fertigen wir auch in Zukunft ausschließlich im Inland, um unsere eigenen Anforderungen an die Qualität „Made in Germany“ sicherstellen zu können,“ erklärt die Geschäftsführerin Miriam Albrecht.

Vom Raffstore über Rollladen bis zur Markise, ob innen oder außen: Reflexa hat die optimale Lösung in Sachen Sonnenschutz, Wetterschutz, Wärmeschutz und Insektenschutz. Langlebigkeit gehört traditionell zu den wichtigsten Eigenschaften von Reflexa-Produkten. Robuste Bauweise, sorgfältige Arbeit und langjährige Erfahrung machen das Familienunternehmen zu einem verlässlichen Partner.

Reflexa investiert in Rettenbach in eine erfolgreiche Zukunft

Um weiterhin sichere Arbeitsplätze mit Perspektive bieten zu können und die benötigten Kapazitäten dafür zu erhalten, entstehen die neuen Produktionshallen von Reflexa in Rettenbach. Dabei sollen diese nicht nur die Produktionsfläche erweitern, sondern auch als Logistik- und Versandhallen dienen. So kann das Familienunternehmen auch die aktuell in Günzburg ausgesiedelte Insektenschutzproduktion wieder an den Hauptstandort zurückholen. Die Fertigstellung des Baus ist im 2. Quartal 2022 geplant. Mehr Arbeitsfläche heißt jedoch auch mehr Mitarbeiter. Aus diesem Grund erweitert man neben dem Bau der neuen Produktionshallen auch die Parkflächen für Mitarbeiter. Dazu entsteht am Standort Rettenbach für Reflexa eine neue Parkfläche von 2.000 m², die bereits im Herbst 2021 fertig gestellt werden soll.

„Dass sich das Unternehmen seit Jahren eine Position und einen Namen auf dem Markt gemacht hat, ist besonders unseren Fachkräften zu verdanken. Neben einer fundierten Ausbildung bieten wir kontinuierliche Aus- und Weiterbildungen für die eigenen Mitarbeiter an“, betont Albrecht. „So sorgen wir bereits ganz am Anfang der beruflichen Laufbahn dafür, dass der Grundstein für unsere zukünftigen Fachkräfte gelegt ist.“