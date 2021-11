Mit Tradition und Innovation zum Erfolg

Das Autohaus Zanker feiert 30 Jahre und blickt mit vielen neuen Ideen in die Zukunft. Das Autohaus bietet eine große Auswahl an Fahrzeugen der Marken Mercedes, AMG und Smart und verfügt über höchste Werkstatttechnik für den bestmöglichen Rundumservice.

Während sich Mercedes aus dem königlich-britischen Fuhrpark wieder zurückziehen muss, ist die Marke mit dem Stern in Günzburg höchst willkommen: 1991 geht dort das Autohaus Zanker, gegründet von Marianne Göser-Zanker und Jürgen Zanker, in der Augsburger Straße 84 mit zehn Mitarbeitern an den Start.

Nach erfolgreichen ersten Jahren in Günzburg und stetiger Erweiterung des Kundenstamms, bezieht das Autohaus Zanker im Dezember 1996 den neu errichteten Firmensitz auf circa 7000 Quadratmeter in der Günzburger Robert-Koch-Straße mit mehr Platz, hochwertigster Werkstatttechnik und neuer Ausstellungshalle mit Platz für 40 Fahrzeuge. Dies ist auch heute noch der Stammsitz des Unternehmens.

Fahrzeuge und Reifenhotel auf zwei Ebenen

Im Jahr 2000 erweitert das Familienunternehmen durch eine Tiefgarage auf zwei Ebenen für insgesamt 80 Fahrzeuge seine Stellplatzmöglichkeiten. Im Untergeschoss befindet sich das heutige Reifenhotel mit insgesamt über 1000 Reifensätzen.

Aufgrund der stetig steigenden Kundenserviceanfragen erweitert das Autohaus im Mai 2005 die Serviceannahme. Hierzu wird eine zweite PKW-Reparaturannahme errichtet, die an einem normalen Arbeitstag von drei Serviceberatern besetzt ist und in der circa 25 PKW-Kundenwerkstattaufträge bearbeitet werden.

145 Jahre Firmenzugehörigkeit: Ludwig Zanker (links), Jürgen Zanker (5.v.l.) und Marianne Göser-Zanker bedanken sich bei ihren langjährigen Mitarbeitern Gökhan Karabasak (15 Jahre), Maximilian Reitmaier (10 Jahre), Alexander Keis (20 Jahre), Michael Blösch (25 Jahre), Martin Köhler (30 Jahre), David Nief (30 Jahre) und Richard Konz (15 Jahre) für deren Betriebstreue. Foto: Julian Lohr/Aurel Dörner

Für jeden Kunden einen Ansprechpartner

Eine weitere Reparaturannahme für Transporter und LKW wird im Bereich für die Nutzfahrzeuge betrieben – aktuell befindet sich der geplante Neu- und Anbau in der Genehmigung.

Um auch im Verkauf weiter zu wachsen und unsere Kunden ganzheitlich beraten zu können, wurde das Autohaus Zanker im April 2009 als Junge Sterne Händler zertifiziert. Seit diesem Datum stehen Interessenten zahlreiche Fahrzeuge der Marken Mercedes Benz, Mercedes AMG und Smart vor Ort, sowie rund 5000 Jahreswagen der Drehscheibe zur Verfügung.

Stetige neue Anforderungen im Automobilsektor wurden gemeistert, bis im Jahre 2016 das 25-jährige Firmenjubiläum groß gefeiert werden konnte. Ein Jahr später erfolgte die Vergrößerung des Firmengeländes in Richtung Krankenhaus auf jetzt 10 000 Quadratmeter. Die neue Fläche wird als zusätzliche Verkaufsfläche für Transporter, Stellplätze der Nutzfahrzeugeabteilung sowie Mitarbeiterparkplätze genutzt.

Das Autohaus Zanker legt großes Augenmerk auf eine solide Ausbildung. In diesem Jahr starteten die Auszubildenden Elisa Klett (Automobilkauffrau) und Niklas Kaipf (Kfz-Mechatroniker: Abitur + Auto) – es fehlen Loris Genz (Automobilkaufmann), Felix Mehling und Tom Seidel (Kfz-Mechatroniker Nutzfahrzeuge und PKW) – ihre Berufslaufbahn im Günzburger Familienbetrieb. Juniorchef Ludwig Zanker (rechts) heißt den motivierten Nachwuchs herzlich willkommen. Foto: Julian Lohr/Aurel Dörner

Drei Jahre später, zu Beginn des Jahres 2019, steigt Ludwig Zanker mit in die Geschäftsführung des Autohauses ein. Getreu seinem Motto „Immer in Bewegung bleiben“ verändern sich von nun an einige Prozesse und Gegebenheiten im Familienunternehmen. Gezielt wird versucht das Unternehmen von Tag zu Tag noch weiter zu verbessern.

Die dreiköpfige Geschäftsleitung und das mittlerweile auf über 50 Mitarbeiter angewachsene Team stehen auch nach nunmehr 30 Jahren für erstklassige Produkt- und Servicequalität im Verkauf und in der Werkstatt.

In naher Zukunft stehen weitere interessante Veränderungen und Neuausrichtungen an. Im Jahr 2021 wird eine Erweiterung der Werkstattfläche erfolgen, da die Zertifizierung der Mercedes-EQ (Elektro) Fahrzeugsparte erfolgreich abgeschlossen wurde. Mit dieser Investition können in Zukunft alle vollelektrischen und Hybridfahrzeuge der Marken Mercedes-Benz, Mercedes AMG und Smart noch besser gewartet und repariert werden.

Spitzenservice für Kunden und Partner

Die letzten 30 Jahre beschreiben sich als eine erfolgreiche Fahrt durch die Jahrzehnte – mit so mancher Kurve, vielen Innovationen, beeindruckenden Beschleunigungswerten und einem stets ganz klar definierten Ziel: absoluter Spitzenservice für Kunden und Partner.

Das Autohaus Zanker sagt „Danke“

Wir, die Familie Zanker und alle unsere Mitarbeiter, möchten uns bei unseren Partnern und Kunden für die letzten 30 Jahre bedanken. Wir hoffen, in naher Zukunft wieder zu einer großen Ausstellung bei guter Verpflegung und den wunderschönen Fahrzeugen unserer Marken in unserem Autohaus mit Ihnen gemeinsam zu feiern. Bis dahin verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen

Ludwig Zanker, Marianne Göser-Zanker und Jürgen Zanker mit Team

Adresse

Autohaus Zanker

GmbH & Co. KG

Robert-Koch-Straße 4

89312 Günzburg

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 7 - 18 Uhr

Samstag 9 - 12 Uhr

Kontakt

Telefon: (0 82 21) 36 62 – 0

Fax: (0 82 21) 36 62 – 50

info@autohaus-zanker.de

www.autohaus-zanker.de

