Mit der Volkswagen ID.-Familie wird Elektromobilität in Augsburg alltagstauglich

Steigende Benzin-Preise, die Klimaerwärmung, der umweltbewusste Nachwuchs: Es gibt viele Gründe, sich vom Verbrennungsmotor zu verabschieden. Aber wie bequem ist die Elektromobilität eigentlich im Augsburger Alltag?

Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Da fällt es schonmal schwer, sich auf Neuerungen einzulassen. Gerade bei technischen Innovationen gibt es da so eine gewisse Skepsis: „Aber die Technik ist ja noch ganz neu. Ich warte lieber noch ein bisschen ab, in ein paar Jahren funktioniert das dann schon besser.“ Dieses Denken hält uns auch oft davon ab, unseren Alltag mithilfe der neuen Technologien zu verbessern. Ein gutes Beispiel dafür ist die Elektromobilität: Dass der altgediente Verbrennungsmotor ein Relikt aus einer anderen Zeit ist, ist nichts Neues. Treibstoffe sind teuer und die Klimaerwärmung traurige Realität. Was hält die Menschen also an den benzinschluckenden Fahrzeugen?

Verbesserte Reichweiten für den Alltag mit Elektroauto

Wenn man sich umhört, ist es oft das nicht vorhandene Vertrauen in die neue Technologie und die Angst, “stromlos” mitten auf der Autobahn stehenzubleiben. Dabei stecken Elektroautos schon seit ein paar Generationen nicht mehr in den Kinderschuhen – und die Ladeinfrastruktur wächst beinahe täglich. Inzwischen lassen sich strombetriebene Fahrzeuge bequem in den Alltag integrieren. „Ich pendle täglich aus dem Allgäu nach Augsburg und nutze hierbei unseren ID 31. Mittlerweile bin ich schon sehr Elektro-erprobt und freue mich jeden Morgen in dieses Auto einzusteigen“, sagt Michael Keller, Verkaufsleiter für die Marken Volkswagen und Volkswagen Nutzfahrzeuge für alle drei Volkswagen Autohäuser der Schwaba GmbH. Das anfängliche Problem der geringen Reichweite hat Volkswagen in seiner ID.-Familie beispielsweise ausgemerzt: „Die Reichweiten differieren zwischen 360 und 520 Kilometer und die Lademöglichkeiten werden von Tag zu Tag spürbar besser“, erklärt der VW-Fachmann. „Gestartet ist Volkswagen mit dem ID.31 im Jahr 2020. Heuer durften wir dann bereits den neuen ID.42 und den ID.4 GTX3 begrüßen. Viele weitere Modelle sind geplant, im Herbst wird bereits unser SUV-Coupé, der ID.54, erscheinen. 2022 freuen wir uns außerdem auf den ID.Buzz4: Das ist die elektrische Version des beliebten Bullis von Volkswagen.“

Ausbau der Elektromobilität in Augsburg

Damit der Alltag schon morgens gut losgeht, lädt man das Auto am besten über Nacht in der Garage . „Mittlerweile gibt es sehr gute Lösungen für das Laden zuhause, gerne können Sie sich bei unseren Verkaufsberatern informieren. Aktuell gibt es zusätzlich noch eine staatliche Förderung in Höhe von 900 Euro für die Schnellladestation zuhause“, verrät Keller. Doch auch wenn der Saft unterwegs mal knapp wird, ist das kein Problem mehr: In unseren Innenstädten werden immer mehr Parkplätze mit Ladesäulen ausgestattet. Die Volkswagen-eigene App „We Connect“ gibt über die verfügbaren „Tankstellen“ einen Überblick. Unter „We Charge“ können sich die Fahrer der VW ID.-Familie so am Smartphone alle Ladestationen auf der Route anzeigen lassen. In dem Dienst sind mehr als 150.000 Ladesäulen in ganz Europa verzeichnet.

Auch in Augsburg ist die Elektromobilität auf dem Vormarsch: Aktuell gibt es etwa 60 Standorte mit zirka 207 Ladepunkten in der Stadt. Die meisten davon stellen bekannte Stromversorger wie LEW und die Stadtwerke Augsburg zur Verfügung. Selbst das Bezahlen der Tankrechnung vereinfacht Volkswagen mit der We Connect-App: Über die We Charge-Ladekarte autorisiert sich der Fahrer an der Säule. Die Abrechnung erfolgt dann einfach und transparent über den Ladestromvertrag.

Michael Keller im neuen VW ID.3 Foto: Augsburger Allgemeine

Prämien und Boni für umweltbewusste Autofahrer

Ein Elektroauto ist also nicht nur mit dem Alltag kompatibel, sondern vereinfacht ihn sogar. Im Moment gibt es für die Anschaffung eines strombetriebenen Neuwagens außerdem einen Umweltbonus. Zusätzlich fördert Volkswagen den Kauf eines Fahrzeugs aus der ID.-Familie nochmal mit einer Prämie von bis zu 3.000 Euro. Alltagstauglicher kann Mobilität eigentlich kaum werden, oder?

Ausschlaggebend für ein Auto ist am Ende aber das Fahrerlebnis. Und das genießt man am besten bei einer Probefahrt: „Fragen Sie gerne meine Verkaufsmannschaft und lassen Sie sich beraten. Sie werden sehen, die Fahrzeuge passen besser in Ihren Alltag als Sie es vermuten", ist Keller überzeugt. „Auf unserer Webseite www.meineschwaba.de finden Sie außerdem viele FAQs zum Thema Elektromobilität.“ Und für alle Fragen, die offen bleiben, ist das Team der Schwaba der richtige Ansprechpartner.

1ID.3 Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 14,5-13,4 (NEFZ) 16,9-15,4 (WLTP); CO2-Emission in g/km: 0; Effizienzklasse: A+

2ID.4Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 16,9-15,5 (NEFZ) 19,5-16,7 (WLTP); CO2-Emission in g/km: 0; Effizienzklasse: A+

3ID.4 GTX Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 18,2-16,3 (NEFZ) 20,7-18,0 (WLTP); CO2-Emission in g/km: 0; Effizienzklasse: A+

4Seriennahe Studien.