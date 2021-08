Möbel Walter feiert Geburtstag

Hausmesse mit Sonderkonditionen vom 14. bis 17. Oktober

Möbel Walter wird 88 Jahre alt und veranstaltet vom 14. bis 17. Oktober seine jährliche Geburtstags- Party. Ein ganzes Wochenende wird mit tollen Angeboten ein besonderes Verkaufserlebnis mit extra Konditionen veranstaltet. Es gibt für die Gäste einen Blick hinter die Kulissen, denn die Schreinerei kann an diesem Wochenende besichtigt werden.

Prosecco zur Begrüßung

Im Küchenstudio gibt’s ein Glas Prosecco gratis zur Begrüßung. Außerdem wird hier am Sonntag mit der Firma Bosch kräftig gekocht. Die Möbel-Profis haben mit den Herstellern Sonderkonditionen in allen Abteilungen ausgehandelt, die an die Kunden weiter gegeben werden.

Die gesamte Produktvielfalt finden Sie hier.

20 Prozent Rabatt

So wird es bei den Polstermöbeln, Schlafzimmern, Bädern, Büromöbeln, Boxspringbetten und Essplätzen 20 Prozent auf jede neue Bestellung geben. Im Küchenstudio gibt es zu dem Standard-Rabatt von 40 Prozent auf die Möbelteile noch 10 Prozent Jubelrabatt oben drauf. Auf die Elektrogeräte der Marken Bosch & Neff gibt’s satte 20 Prozent. Alle Möbel können bequem zu 0 Prozent bei einer Anzahlung von 30 Prozent finanziert werden.

Ein Essplatz im modernen Industrial-Style. Die gedeckten Töne harmonieren in Kombination mit dem minimalistischen, luftigen Design hervorragend. Foto: Caracas

Blick in die Schreinerei

In der hauseigenen Schreinerei realisieren die Profis Sonderanfertigungen und Einzelstücke für den großen oder kleinen Geldbeutel. Hier werden Möbel für alle Wohnbereiche vom begehbaren Kleiderschrank bis zur Garderobe selbst produziert. Für den gewerblichen Bereich bauen die Schreiner Arztpraxen, Büroeinrichtungen, Hotels und Kindergärten.

Alle Aktionen im Überblick:

● Glas Prosecco zur Begrüßung

● Offene Schreinerei

● Sonntag: Bosch-Showkochen

● 20-Prozent-Aktion in allen Abteilungen

● Kuchenaktionen mit Sonderkonditionen

Sonderöffnungszeiten

Donnerstag, Freitag, Samstag und

Sonntag: 10 bis 19 Uhr

Terminvereinbarung erwünscht unter Telefon 09072/9591-0