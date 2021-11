Neu im Textilviertel: E-Bikes, Lastenräder & Werkstatt

Am Textilmuseum Augsburg eröffnet im Dezember 2021 ein neues Geschäft: die Radstation am tim. Im Interview haben Thomas und Lukas Lis alles Wichtige verraten.

Die Radstation Augsburg ist das E-Bike Fachgeschäft der ersten Stunde. Jetzt expandieren die Geschäftsführer ins Textilviertel. Am Mittwoch, 1. Dezember, eröffnet die neue Filiale am tim. Wir haben mit Thomas und Lukas Lis gesprochen.

Im Textilviertel: Neueröffnung während Corona?

Ein neuer Laden in dieser Zeit, passt das zusammen?

Thomas Lis: Die Nachfrage nach E-Bikes und Lastenrädern hat uns am bisherigen Standort an die Grenze gebracht. Jetzt können wir unsere Kunden noch besser beraten und den Bedarf an Werkstattservice besser bedienen.

Wir sind jetzt mitten im Textilviertel. Warum gerade hier?

Lukas Lis: Mein Vater hatte schon immer ein Faible für die alte Industriekultur. Und das Viertel entwickelt sich zu einer coolen Location. Smarte Urbanität ist hier angesagt. Und da passen unsere E-Bikes perfekt dazu. Die Nähe zum Zentrum macht für viele Familien ein (Zweit-) Auto überflüssig, da ist man mit einem Cargobike smarter und schneller unterwegs …

E-Kompakträder und Werkstattservice - die Radstation am tim

Thomas Lis: … und mit den E-Kompakträdern flitzt man auch mal schnell zum Kaffeetrinken in die City. Sie passen ins Auto und ermöglichen tolle Touren wie um den Forggensee. Mit der wachsenden Radnutzung wird aber auch der Werkstattservice wichtiger. Die Wartezeiten in der Hauptsaison zeigen das immer wieder. Mit unserer neuen Radwerkstatt stehen wir zentral als zuverlässiger und schneller Servicepartner zur Verfügung.

Lukas Lis: Aber natürlich nicht nur den Kundinnen und Kunden im Viertel. Dank guter Parkmöglichkeiten freuen sich auch alle aus der Region über das zusätzliche Angebot.

Es wird immer über Lieferschwierigkeiten gesprochen ...

Lukas Lis: Das beschäftigt uns sehr. Und es wird auch noch dauern, bis sich die Situation normalisiert. Aber wir haben vorgebaut und ein tolles Programm in beiden Läden. Und wer clever ist, nutzt die Winterzeit, um rechtzeitig zum Saisonstart sein neues begeisterndes E-Bike zu starten.

mit pm