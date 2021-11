Der Geschenktipp für einen unvergesslichen Abend – auch als Gutschein

Lehnen Sie sich zurück, genießen Sie und erleben Sie gemeinsam mit Ihrer Familie und Freunden im von Kerzen erleuchteten teatro-Spiegelzelt unvergessliche Stunden. Schuhbecks teatro verspricht eine unbeschwerte Zeit voller Lachen, köstlichem Essen und atemberaubenden Artisten. Schaffen Sie gemeinsame Erinnerungen, die Ihnen allen ewig bleiben!



Das neue Programm Festival ist bunt, fröhlich und unbeschwert



Die neue Show in München verheißt Weltklasse-Artistik, Unterhaltung auf höchstem Niveau und kulinarischen Hochgenuss von Münchens beliebtestem Sternekoch Alfons Schuhbeck. Das eigens für Festival kreierte 4-Gang-Menü lässt die Gäste im teatro-Spiegelzelt ins Schwärmen geraten.

Im teatro verzaubert das Publikum aber nicht nur ein wahrer Gaumenschmaus, sondern auch eine Weltklasse-Show voller Gefühl, Kraft und Emotionen. Schuhbecks teatro lädt die Gäste ein, sich von der Fröhlichkeit und Unbeschwertheit des Moments mitreißen zu lassen.

… das schönste Geschenk zur Weihnachtszeit

Zum Fest der Liebe beschenken wir unsere liebsten Mitmenschen traditionell als Zeichen unserer Zuneigung, unserer Dankbarkeit und Wertschätzung oder auch nur, um ihre freudestrahlenden Gesichter zu sehen. Doch wir im teatro sind vor lauter Weihnachtsvorbereitungen oft spät dran mit unseren Weihnachtsgeschenken … Auch Ihnen fehlt immer noch das passende Weihnachtsgeschenk für eine ganz besondere Person? Gönnen Sie sich und Ihren Liebsten dieses Jahr zu Weihnachten doch mal etwas ganz Besonderes - etwas, das kaum mehr Freude bereiten könnte: Eben jene so seltene gemeinsame Zeit. Mit einem Besuch in Schuhbecks teatro sind leuchtende Augen nicht nur unter dem Weihnachtsbaum, sondern auch ein weiteres Mal im teatro-Spiegelzelt garantiert. Und welches Geschenk könnte denn schöner sein, als unsere Liebsten glücklich zu machen?

Showinformationen:

Geschenkgutscheine ab € 50,00 | Tickets (inkl. 4-Gang-Menü) ab € 99,90.

Noch bis 25. April 2021 im teatro-Spiegelzelt in München.

Es gilt wie in der Gastronomie die 2G Regel, Masken dürfen am Platz abgenommen werden.

Servicehotline 089 – 255 49 37 20 | www.teatro.de