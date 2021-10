Seit 10 Jahren Top-Marken zu Top-Preisen in Donauwörth

Die neue Herbstmode für Damen in riesiger Auswahl

Der Herbst ist da! Und mit ihm die neuesten Fashiontrends in der MODEWELT Donauwörth. Top-Marken in riesiger Auswahl zu Top-Preisen und mit Top-Beratung. Dafür ist die MODEWELT Donauwörth seit zehn Jahren bekannt – und dieses Jubiläum wird gefeiert. Zum zehnten Geburtstag gibt’s für die Kundinnen ab sofort und bis zum 31. Oktober 2021 satte 15 Prozent Jubiläumsrabatt auf alles.

Der Herbst wird kuschelig

Im Trend liegt gerade alles, was weich und flauschig ist: Strick für drunter, Teddyfell oder Daunen für drüber. Die Materialien sind weich, die Farben warm: Inspiriert von der Natur und ihrem Blätterkleid, trägt man jetzt auch Hosen, Pullis und Jacken in Tönen mit so schönen Namen wie Schokolade, Pflaume, Rostorange und Senfgelb. Selbstverständlich sind auch die klassischen Herbstbasics wie dunkle Brauntöne oder ein warmes Cremeweiß vertreten und lassen sich toll kombinieren. Für jeden Typ, Stil und Geschmack, für Freizeit, Business und auch für besondere Anlässe findet sich in der MODEWELT Donauwörth das genau passende Wohlfühl-Outfit für jede Frau. Wer möchte, kann sich dabei vom freundlichen Team um Filialleiterin Manuela Weiß beraten lassen.

Head-to-toe on fashion

Wer trendbewusst unterwegs sein möchte, trägt in diesem Jahr den „Head-totoe“- Look: Von Kopf bis Fuß, oder besser gesagt von der Mütze bis zum Schuh im gleichen Farbton oder nur kleinen Abstufungen einer Farbe.

Sportlich-lässig unterwegs

Ebenfalls im Trend: Absolut lässige, entspannte Mode. Selbst im Job geht es in diesem Herbst ganz entspannt zu. Superangenehm zu tragen und trotzdem elegant sind die neuen Chinos und Culottes, sowie trendige Blusenkleider oder Cordkleider. Oversize-Pullis, lässige Hoodies und weite Hosen sind genau die richtige Mode zum Wohlfühlen für den ganzen Tag.

Die Top-Marken

Die Herbst-Winter-Kollektionen von namhaften Marken wie CARTOON, STREET ONE, CECIL, ESPRIT, S.Oliver, Comma, Opus, Monari, Only, Barts und vieler mehr sind bei der MODEWELT in Donauwörth zu finden. Keine Wünsche bleiben offen, Herbst und Winter können kommen. s