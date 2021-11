Seit 20 Jahren sind Maßholder und Gutmayer Profis für gutes Design

Im Jahr 2001 gründeten Meike Maßholder und Marco Gutmayer ihre eigene Werbeagentur. 20 Jahre später haben sie viele Kampagnen mit Start-ups und Global Playern umgesetzt.

Die Projekte der massholder|gutmayer GmbH sind sicherlich jeder und jedem schon einmal begegnet. Denn das zwölfköpfige Team der Agentur aus Bobingen hat bereits für viele namhafte Unternehmen Produkte und Point-of-Sale-Kampagnen gestaltet, an denen man bei keinem Supermarktbesuch vorbeikommt.

Im November 2001 von Meike Maßholder und Marco Gutmayer in der gemeinsamen Wohnung gegründet, ist die Agentur 20 Jahre und unzählige Projekte später noch immer inhabergeführt. Als Zweierteam in Königsbrunn gestartet, wurden bereits im Jahr 2003 mit einer Handvoll Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die ersten Agenturräume bezogen und seit 2009 hat die Agentur ihren Sitz im eigenen Gebäude in Bobingen.

Werbeagentur für Projekte in Augsburg und Umgebung

Heute arbeiten die beiden, die nicht nur für die Geschäftsführung, sondern auch für die Creativ-Direction zuständig sind, gemeinsam mit einem Team von zehn Mitarbeitenden. Nicht zu vergessen ist Laski, der Agenturhund, der immer für gute Laune sorgt.

Die Agentur kümmert sich um klassische Werbung und legt ihren Schwerpunkt auf Packaging-Design, die Konzeption und Gestaltung für den Point of Sale (PoS) sowie Print-Produkte. „Das klassische Corporate-Design ist das, wo wir herkommen. Alles andere hat sich dann entwickelt“, erklärt Maßholder. Das Unternehmen ist sowohl lokal als auch global tätig – von der Betreuung des Kindergartens vor Ort, kreativen Projekten für PATRIZIA, Züblin oder Verotec bis hin zu Promo-Kampagnen oder Brand Design Relaunches bei Global Playern wie Vanish, Air Wick oder Kukident.

Hier erfahren Sie mehr über die Referenzen der Agentur.

Jubiläum: Maßholder & Gutmayer begleiten seit 20 Jahren Werbekampagnen

Das Team von massholder|gutmayer bietet seinen Kundinnen und Kunden ein Komplettprogramm von der ersten Beratung bis hin zu den fertigen Druckdaten. Für Sonderwünsche, die nicht im Haus erfüllt werden können, hat die Agentur ein großes Netzwerk an langjährigen Partnerinnen und Partnern. So übernehmen Gutmayer, Maßholder und ihr Team die komplette Abwicklung eines Projektes und stellen sich dabei flexibel auf ihre Auftraggeberinnen und Auftraggeber ein. Diese profitieren von kurzen Wegen und einer schnellen Reaktion.

Zum 20-jährigen Bestehen freut sich das Ehepaar besonders über die langjährigen Kundenbeziehungen, Partnerschaften und die gute Zusammenarbeit – zum Teil sogar seit der ersten Stunde. „Gute Kontakte und das Arbeiten auf Augenhöhe sind uns sehr wichtig“, erklärt Maßholder. „Über die Jahre sind einige Kunden zu Freunden und manche Freunde auch Kunden geworden!“, ergänzt Gutmayer.

Viel Wert legen die beiden auch darauf, dass sie immer kreativ sein können und an den Projekten der Agentur nicht nur administrativ beteiligt sind. Aus diesem Grund hätten sie die Firma auch bewusst langsam aufgebaut. „Wir wollen nicht nur Chef sein, sondern im Team mitarbeiten“, erzählt Maßholder.

Eine Agentur für kleine Start-ups und Global Player

Für die Zukunft hofft das Inhaber-Duo auf viele spannende Herausforderungen und ist dabei offen für neue Projekte: „Wir wollen uns bewusst nicht auf eine Branche fixieren“, betont Gutmayer.

Auch wenn die Arbeit mit Home-Care- und Haushaltsprodukten und damit großen Marken wie Finish, Scholl oder Dr. Beckmann ihr Daily Business sei, betreuen Maßholder und Gutmayer ebenso gerne mittelständische Kundinnen und Kunden: „Wir freuen uns auch, kleinere Unternehmen oder Start-ups bei Projekten begleiten zu dürfen“, erklärt Gutmayer und Maßholder fügt an: „Klein und groß schließt sich bei uns nicht aus. Als Packaging- und PoS-Spezialisten verstehen wir uns auf alles, was das Konsumentenherz höher schlagen lässt. Als Experten für Brand- und Corporate-Design machen wir wahre Werte sichtbar. Und bei allem, was Print ist, leben wir unsere Leidenschaft für Druckstücke aus.“

Alle Leistungen und Schwerpunkte von massholder|gutmayer finden Sie hier.

Projekte der Werbeagentur in Augsburg und Umgebung

Die Werbeprofis möchten sich auch in der Region einbringen, sponsern den Augsburger Zoo und arbeiten gerne an lokalen Kampagnen. Ein Beispiel hierfür ist die Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 „von Kö zum Kö“. Projekte dieser Art werden sie auch in Zukunft gerne betreuen – und dadurch vielleicht auch ihren Namen in der Region bekannter machen.

Mehr Informationen über die Agentur massholder|gutmayer finden Sie auf ihrer Website.