Stadtbäcker Scharold öffnet seine neue alte Filiale wieder

Sechs Wochen lang wurde gewerkelt, nun hat die Filiale der Bäckerei Scharold in der Herrgottsruhstraße wieder geöffnet. Was es dort alles Neues gibt.

Nach fast 40 Jahren war es einfach an der Zeit, sagt Rainer Scharold, Juniorchef der gleichnamigen Stadtbäckerei. Gemeint ist der Umbau der Filiale an der Herrgottsruhstraße 2 in Friedberg. Das Gebäude wurde von den Scharolds im Jahr 1983 als Stammhaus bezogen. Mit Bäckerei und Verkaufsraum wurde damals auch ein Café eröffnet. Bis auf ein kleineres Facelifting behielt die Filiale all die Jahre ihr Gesicht.

Vor fünf Jahren sind die Scharolds in ihre neue Hauptniederlassung an der Autobahn in die Winterbruckenweg 66 gezogen. Und nun war es Zeit für die „alte Dame“ in der Herrgottsruhstraße. Kein Facelift, sondern eine Rundumerneuerung sollten es werden. Die wurde in sechs Wochen Umbauzeit geschafft. Die Filiale wirkt nun wieder frisch und modern – und bereit für die nächsten 40 Jahre.

Café in der Bäckerei Scharold zum Wohlfühlen

Für eine großzügigere Raumwirkung wurde die Wand zwischen Verkaufsbereich und Café herausgebrochen. Die Deckenbeleuchtung und große Fenster sorgen zusätzlich für mehr Leichtigkeit. Kaffee und Backspezialitäten genießt man nun unter einer gemütlich vertäfelten Decke. Beim Sitzmobiliar und der Einrichtung wurde auf warme Farben und Materialien geachtet – ein Café zum Wohlfühlen.

Der Verkaufsraum zeigt sich ebenfalls ganz neu: Besonders ins Auge fällt die Theke. Deren Steinoberfläche wurde auf ganz besondere Art und Weise bearbeitet, Rainer Scharolds ganzer Stolz. „Das habe ich in Italien entdeckt und wollte das unbedingt für unser ehemaliges Stammhaus haben“, erzählt er. „Mario Michl von Marmor Michl war mit mir zusammen in Italien und hat meine Vorstellung dann hier in Friedberg realisiert.“

Semmeln, Brot und süße Teilchen von Scharold

Moderne graue Bodenfliesen und dezente naturnahe Farben bilden einen zurückhaltenden Hintergrund, die abgehängte Decke mit Beleuchtungsspots setzen das wirklich Wichtige in Szene: die Scharold’schen Köstlichkeiten. Knusprige Semmeln, saftiges Brot, süße Plunder, kunstvolle Kuchen werden ansprechend präsentiert.

Erste Kundenstimmen lassen vermuten, dass die Scharolds mit dem Umbau alles richtig gemacht haben: „Man erkennt die Filiale kaum wieder“, sagt Rosi. „So hell und modern, toll geworden!“ Ihr Mann Walther ergänzt: „Wir haben während des Umbaus natürlich schon gerätselt, wie es mal aussehen könnte. Ich muss sagen, unsere Erwartungen wurden weit übertroffen.“ Ab sofort kann man wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten in der Herrgottsruhstraße einkaufen und schlemmen.

Übrigens . . .

Am morgigen 7. November ist Marktsonntag mit Plätzlefest in Friedberg. Statt bis 11 Uhr hat die Stadtbäckerei Scharold an diesem Tag sogar bis 17 Uhr geöffnet. Jede Kundin und jeder Kunde erhält ein Bozener Nussgebäck geschenkt. So lange der Vorrat reicht.

Kontakt:

Stadtbäckerei Scharold

Herrgottsruhstraße 2

86316 Friedberg

Telefon (08 21) 60 14 03

stadtbaecker-scharold.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 6 bis 18 Uhr

Samstag 6 bis 12 Uhr

Sonn- und Feiertag 7.30 bis 11 Uhr

Plätzlefest am 7. November 7.30 bis 17 Uhr