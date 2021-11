Startup Event „Augsburg gründet!“ bringt Ideenküche des Wirtschaftsraum Augsburgs zum Brodeln

Das Gründungsevent „Augsburg gründet!“ zählt in diesem Jahr, am 17. November, 370 Besuchende. Die seit fünf Jahren anhaltende Begeisterung der Teilnehmenden beflügelt den Innovationsstandort Augsburg.

„Augsburg gründet!“ ist die Plattform für Vernetzung, Sichtbarkeit und Weiterentwicklung der Gründungsszene im Wirtschaftsraum Augsburg.

Das Highlight war der Idea Slam, bei dem sechs Startups und Gründende ihre Ideen vor dem Publikum präsentierten und in diesem Jahr zum ersten Mal die Chance auf 5.000,-€ Preisgeld – sponsored by Xentral ERP Software GmbH – hatten. Das Publikum und die Idea Slam Jury kürten das Startup LOG.IG, welches eine optimierte Transportlogistik mittels innovativem Frachtvermessungssystem entwickelt und eine Ausgründung aus der Hochschule Augsburg ist.



Weitere Teams des Idea Slams waren Charge at Friends, TelemetryDeck, TRICLI, Flowsight und Reonic.



„Das Jahr 2021 war für uns und unser Startup sehr aufregend. Neben der Auswahl für das EXIST-Gründerstipendium haben wir nun auch den Idea Slam bei ‘Augsburg gründet!‘ 2021 gewonnen. Wir freuen uns sehr über diese tolle Auszeichnung und werden das Preisgeld in unseren Prototyp und die offizielle Gründung investieren.“ - so Saskia Reuter und Franziska Bartenschlager, Gründerinnen von LOG.IG.

Idea Slam Award 2021 Foto: Digitales Zentrum Schwaben (DZ.S), IT-Gründerzentrum GmbH





Benedikt Sauter, Mitgründer und Geschäftsführer der Xentral ERP Software GmbH übergab als Sponsor des diesjährigen Idea Slam Preisgelds persönlich den Gewinn: „Gründen besteht aus vielen kleinen Schritten. Das Preisgeld ist einer von diesen vielen Schritten, den wir gerne unterstützen und somit auch an den Wirtschaftsraum Augsburg etwas zurückgeben können.“



Neben spannenden Gründungsstories, Startup Know How und viel Vernetzung schaltete sich auch die Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg, Eva Weber, zur Begrüßung des diesjährigen Events virtuell ins Studio: „Die Initiative ‘Augsburg gründet!‘ hat maßgeblich dazu beigetragen, den Wirtschaftsraum Augsburg als einen Gründungs-Hotspot Deutschlands zu etablieren. Dank der engen Kooperation von Startups, etablierten Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und der Politik hat sich ein wahres Innovations-Ökosystem entwickelt, auf das ich stolz bin.“ – Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg Eva Weber.