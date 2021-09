Umbau bei den Optik- und Akustik-Experten ist abgeschlossen

In neuem Look präsentiert sich das alteingesessene Fachgeschäft Lemmer & Lemmer in Augsburg-Lechhausen. Der erfolgreiche Umbau und die Wiedereröffnungen in der Friesenstraße 2 werden mit tollen Angeboten gefeiert.

Dass die Lechhauser Optik- und Akustik-Experten Lemmer & Lemmer ihre Kundinnen und Kunden mit modernsten Meßgeräten für besseres Hören und Sehen sorgten, das ist in der langjährigen Firmengeschichte schon immer selbstverständlich gewesen. „Jetzt war es an der Zeit, dass auch unsere Geschäftsräume in der Friesenstraße eine komplett neue Ladengestaltung erhalten, während die Kundinnen und Kunden weiterhin in den hinteren Räumen bedient wurden“, erklärt Inhaber Helge Lemmer, der den Betrieb gemeinsam mit seinem Bruder Joachim führt.

Heller und freundlicher nach Umbau

Zwei Wochen lang nahmen Maler, Schreiner und Elektriker die Räume in Beschlag, während die Kundinnen und Kunden weiterhin bedient wurden. Am vergangenen Samstag wurde noch bis spät abends gewerkelt, am Sonntag dann eingeräumt und dekoriert. „Die Handwerker haben alle einen hervorragenden Job gemacht, alles ist im Zeitplan über die Bühne gelaufen“, freut sich Lemmer. „Ein bisschen vermisse ich nach den all den Jahren die Vollholz-Einrichtung aus den 80er-Jahren, aber nun wirken unsere Räume sehr viel heller und freundlicher.“ Derweil betritt ein Kunde, der seine neue Brille abholen will, die Geschäftsräume. „Als ich vor meinem Urlaub das letzte Mal hier war, sah alles noch ganz anders aus. Sauber, der Umbau hat sich wirklich gelohnt“, zeigt er sich überrascht.

Angebote bei den Optik- und Akustik-Experten

Besser sehen und hören hat mithilfe der Lemmers und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Lechhausen eine lange Tradition. 1955 hat ein Onkel der heutigen Inhaber das Fachgeschäft in Augsburgs einwohnerstärkstem Stadtteil gegründet. „1994 habe ich dann die Geschäftsführung übernommen, drei Jahre später kam mein Bruder dazu“, erzählt Helge Lemmer. Eine erfolgreiche Partnerschaft, schließlich führen die Brüder neben dem Stammbetrieb in Lechhausen mittlerweile zwei weitere Häuser in Aichach und Göggingen mit insgesamt 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Innerhalb von zwei Wochen haben fleißige Handwerker die Räumlichkeiten von Lemmer & Lemmer im Zentrum von Lechhausen umgestaltet. Entstanden ist ein freundliches, helles und einladendes Fachgeschäft, in dem sich alles um gutes Sehen und Hören dreht. Foto: Lemmer und Lemmer

In allen drei Fachgeschäften wird der erfolgreich abgeschlossene Umbau nun mit Wiedereröffnungsaktionen gefeiert: Bis zum 25. September gibt es alle Calvin-Klein-Brillen mit Einstärken-Gläsern, Etui und Brillentuch für unschlagbare 99 Euro, die Gleitsicht-Version für 199 Euro. Und wer ein professionelles Hörtraining bis zum 25. September bei Lemmer & Lemmer bucht, der zahlt nur die Hälfte. Gute Gründe also, um einer der Filialen mal wieder einen Besuch abzustatten.

Weitere Infos im Internet unter www.lemmer-lemmer.de

Die Filialen von Lemmer & Lemmer

Augsburg-Lechhausen

Friesenstr. 2 / Ecke Blücherstr.

Tel. (0821) 71 63 08

Bgm.-Aurnhammer-Str.28

Tel. (0821) 998 82 27

Stadtplatz 25

Tel. (08251) 42 50

