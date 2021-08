Was man über die AMERICANA 2021 wissen muss: Tickets, Programm, Eintrittspreise & Co.

Die AMERICANA 2021 verwandelt von 8. bis 12. September die Messe Augsburg wieder in DAS Zentrum rund ums Westernreiten. Doch dank Shows ist das Event mehr als eine Verkaufsmesse…

Vom 8. bis 12. September präsentiert die AMERICANA 2021 in Augsburg neben Westernreitsport der Spitzenklasse auch wieder Europas führende Verkaufsmesse für Western- und Freizeitreiter. Zu den Highlights für die Fans zählen die Abendveranstaltungen (Mittwoch bis Sonntag, Beginn jeweils 19.30 Uhr) mit den wichtigsten Finals und hochkarätigen Showeinlagen.

Die Aussteller auf der AMERICANA 2021

Auch wenn die Zeiten andere als vor zwei Jahren sind – das Angebot AMERICANA lässt keine Wünsche offen. Knapp 240 Aussteller aus zehn Ländern präsentieren in den Hallen 1, 3, 4, 5 sowie im Freigelände Neuheiten für Pferd und Reiter.

Einige von ihnen sind Topanbieter:

Gomeier

Mundorf

4 Hooves

HMS4You

Stars & Stripes

Lope in

Westernwelt.com

Josera

und andere

Das Angebot umfasst Reitausrüstung, Outfit, Pferdepflege, Futtermittel, Stall- und Anlagentechnik, Zugfahrzeuge und vieles mehr.

Foto: AFAG

AMERICANA in Augsburg: Programm mit Abendshows, Reitringe & Co.

Highlights der Messe sind dabei die Abendshows. Sie zeigen die Finals der wichtigsten Wettbewerbe im Reining (Freitag) und Cutting (Samstag) und zwischen den einzelnen Prüfungen spektakuläre Showeinlagen.

Aber auch die anderen Abende bieten erstklassige Unterhaltung. So zeigt ein Stuntteam am Mittwoch spektakuläres „Bridless Cutting“. Im Anschluss präsentiert die aus den Ostwindfilmen bekannte Kenzie Dysli ihre aktuelle Show. Am Donnerstag folgt mit dem ERCHA Nations Cup ein Leckerbissen für Cowhorse-Fans, am Start sind die besten Mannschaften und Einzelreiter Europas.

Bei vielen Besucherinnen und Besuchern stehen aber auch die Reitringe in den Hallen 1, 3 und 4 hoch im Kurs. Top-Trainer gewähren hier ebenso informative wie spannende Einblicke in ihre tägliche Arbeit – ob ganzheitliches Training, ob mit oder ohne Zügel oder die Natural Horsemanship.

Für Groß und Klein, für Einsteiger und für Profis: Für alle ist etwas dabei!

Bei Parelli geht es um Themen wie „Wie lernen Pferde wirklich?“ bis hin zu „Parelli für Kids“. Die klassischen Westernpferderassen werden ebenso präsentiert wie die sportlichen Disziplinen, dazu Trainingsmethoden für Einsteiger und Profis.

Im Gesundheitsforum können sich Besucher über Erkrankungen und deren Behandlung, über Naturheilverfahren oder Physiotherapie informieren und mit den Experten sprechen. Alle Programme sind übrigens auch als Download auf www.americana.de zu finden.

Nachwuchs-Cowboys und -Indianern bietet die AMERICANA ein abwechslungsreiches Angebot in Halle 3. Bei Pullman City können sie zum Beispiel Gold waschen, Federschmuck basteln oder ihre Geschicklichkeit mit dem Lasso oder beim Bull-Riding unter Beweis stellen.

Foto: AFAG

Corona-Hygieneregeln auf der AMERICANA 2021

Beim besten Willen: Die von Fans heiß geliebte Atmosphäre im Red Grizzly Saloon lässt sich unter den aktuell geltenden Regeln nicht herbeizaubern. Was aber geht, ist ein Red Grizzly Biergarten. Klar - auch 2021 spielen hier erstklassige Countrybands, dazu gibt es jede Menge Spezialitäten vom Grill, eine reiche Auswahl an Streetfood und natürlich frisch gezapftes Bier.

Wie bei allen Veranstaltungen, die in diesen Tagen stattfinden, gelten auch bei der AMERICANA 2021 besondere Regeln:

Auf die AMERICANA darf nur, wer eine der 3G-Bedingungen erfüllt (Geimpft, Genesen, Getestet)

Karten gibt es grundsätzlich nur im Online-Vorverkauf und gegen 3G- Nachweis

Auf der Messe gelten die üblichen Masken-, Abstands- und Hygieneregeln

Näheres zu dem Hygienekonzept der Messe gibt es hier.

Öffnungszeiten der AMERICANA 2021

Messe Abendshows 9 bis 19.30 Uhr 19.30 Uhr Sonntag: bis 18 Uhr

AMERICANA in Augsburg: Tickets und Eintrittspreise

Sämtliche Tickets sind nur online im Kartenvorverkauf erhältlich. Die Shows am Freitag, 10., und Samstag, 11. September, sind bereits ausverkauft.

Tagesticket Erwachsene 25 Euro Tagesticket Ermäßigt 19,50 Euro Abendveranstaltungen ohne Tageseintritt 20 Euro Abendveranstaltungen mit Tageseintritt 36,50 Euro

Parken an der Messe Augsburg: Preise und Anreise

Von Mittwoch bis Sonntag stehen die kostenpflichtigen Parkplätze P1 und P3 an der Messe und an der WWK-Arena zur Verfügung (Euro 6,- am Tag). Die Parkplätze an der WWK-Arena sind über einen kostenlosen Buspendel mit der Messe verbunden.

Weitere Informationen zur Anreise gibt es hier.

Näheres zur AMERICANA 2021 gibt es auf der Homepage, aktuelle Informationen aber auch auf Facebook oder Instagram.

mit pm