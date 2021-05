Welches Girokonto passt zu mir? Ihre Sparkasse Günzburg-Krumbach hat die Antwort!

Mit sieben Filialdirektionen und zehn Geschäftsstellen ist die Sparkasse Günzburg-Krumbach persönlich und nah. Onlinebanking, App und mobiles Bezahlen machen sie innovativ. Welches Girokonto zu Ihren Bedürfnissen passt…

Gerade in diesen Zeiten kommt man um das Onlineshopping fast nicht herum. Selbst beim Click & Collect müssen wir manchmal im Voraus über das Internet bezahlen. Umso wichtiger ist, dass man das passende Kontomodell dafür hat. Mit der Sparkasse Günzburg-Krumbach können Kunden ihre Bankgeschäfte online und unterwegs per App erledigen. Doch nicht nur online ist die Sparkasse da. Sie punktet auch mit persönlicher Beratung in der Filiale– eben allen Leistungen, die man von der Hausbank erwartet.

Doch die Sparkasse Günzburg-Krumbach bietet mehr als das. „Die größten Vorteile an einem Girokonto bei unserer Sparkasse sind für mich die Nähe zu unseren Kunden und die persönlichen Ansprechpartner vor Ort. Wir sind mit sieben Filialdirektionen und zehn Geschäftsstellen eine feste Größe im Landkreis Günzburg und ganz in Ihrer Nähe. Denn im Schnitt dauert eine Autofahrt zur nächsten Sparkassen-Filiale nur circa fünf Minuten“, erzählt Johannes Atzkern. Er leitet die Filialdirektion Jettingen. Damit ist die Sparkasse eine feste Größe im Landkreis. Auch die Spezialisten aus den Bereichen Baufinanzierung, Immobilienvermittlung und Versicherungen beraten die Kunden vor Ort.

Die 7 Filialdirektionen der Sparkasse Günzburg-Krumbach:

Burgau Günzburg Hauptstelle Ichenhausen Jettingen Krumbach Leipheim Thannhausen Sparkassen-Filiale in Krumbach

Die 10 Geschäftsstellen der Sparkasse Günzburg-Krumbach:

Bibertal-Bühl Burtenbach Ettenbeuren Günzburg-Reisensburg Günzburg am Marktplatz Günzburg in der Weisenhorner Straße Kötz Neuburg Offingen Ziemetshausen

„Unsere Mitarbeiter sind in der Region verwurzelt. Viele von uns sind vor Ort in Vereinen engagiert und setzen sich für Projekte in unserem schönen Landkreis ein. Das passt sehr gut zu dem öffentlichen Auftrag der Sparkassen, der in unserer Geschäftsstrategie verankert ist“, erklärt Hubert König, stellvertretender Leiter der Filialdirektion Krumbach. Die Sparkasse Günzburg-Krumbach ist also nah – aber auch innovativ.

Von Onlinebanking über mobiles Bezahlen bis zur Sparkassen-App

Bankgeschäfte können mit einem Girokonto per Smartphone oder Tablet rund um die Uhr und von überall aus erledigt werden – so einfach und bequem wie nie zuvor. Der Mobile-Banking-Service ist damit die perfekte Ergänzung zum dichten Filialnetz und dem Onlinebanking über Notebook oder PC. Sowohl die Internet-Filiale als auch die vielfach ausgezeichnete Sparkassen-App bieten dabei stets einen sicheren Zugang zu den Konten.

Doch damit nicht genug: In der Sparkassen-App sind tolle Funktionen wie die Fotoüberweisung inklusive. So kann man Rechnungen einfach abfotografieren – das mühsame Eintippen der Empfängerdaten fällt weg. Kleinere Beträge unter Freunden und Bekannten können mit der giropay-Funktion direkt von Handy zu Handy bezahlt werden.

Beim mobilen Bezahlen halten Kunden bequem und kontaktlos einfach ihr Smartphone an das Bezahlterminal. Mit dem Handy zahlt man auf den Cent genau – auch ohne Geldbeutel. Außerdem ist das mobile Bezahlen sehr hygienisch, weil man das Smartphone nicht aus der Hand gibt und keine PIN-Eingabe notwendig ist. Es funktioniert mit allen Karten und allen Handy-Geräten.

Überweisungen, Daueraufträge und Depots im Onlinebanking der Sparkasse

Mit Onlinebanking regelt man Bankgeschäfte, wie zum Beispiel Überweisungen oder Daueraufträge, unabhängig von Zeit und Ort. Kunden haben jederzeit den Überblick über all ihre Finanzen, Bausparverträge, Depots und Versicherungen. Mit dem Multibanking haben sie darüber hinaus auch ihre Konten bei anderen Banken oder Sparkassen im Blick. So können Sie noch flexibler auf Veränderungen reagieren.

Der Finanzplaner, ein „digitales Haushaltsbuch“, ist im Onlinebanking integriert. Er wertet auf Wunsch automatisch aus, wofür Geld ausgegeben wurde. Zudem können Kontoauszüge oder weitere Unterlagen ohne Papierkram, lästige Ablage und ganz bequem von Zuhause aus im elektronischen Postfach empfangen werden. Persönliche Dokumente lassen sich komfortabel im elektronischen Safe speichern. Auch Freistellungsaufträge oder Adressdaten können ganz einfach verwaltet oder geändert werden.

Die Flexibilität weiß auch Roland Steidl, Leiter der Filialdirektion Thannhausen, zu schätzen: „Mit Ihrem Sparkassen-Konto sind Sie flexibel und können alle Möglichkeiten des Zahlungsverkehrs nutzen. Sei es bargeldlos durch Überweisungen und Daueraufträge, beim kontaktlosen Bezahlen mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) oder beim mobilen Bezahlen mit dem Smartphone. Und wenn Sie Bargeld benötigen: Einer unserer 35 Geldautomaten im Landkreis ist immer in Ihrer Nähe.“

Sparkassen-Filiale in Günzburg am Marktplatz

Girokonto: Die Sparkasse hat verschiedene Modelle

Ute Wagenhuber ist stellvertretende Leiterin der Geschäftsstelle am Marktplatz. Über ihre Arbeit sagt sie: „Als Ihr persönlicher Ansprechpartner begleite ich Sie gern bei der Eröffnung des Girokontos und bei allen weiteren finanziellen Angelegenheiten. Wir finden für Sie das Kontomodell, das zu Ihren Bedürfnissen passt.“ Denn die Sparkasse hat verschiedene Möglichkeiten für das Girokonto:

S-Giro Start

S-Giro Basis

S-Giro Komfort

S-Giro Premium

Das S-Giro Start ist das junge Konto für alle bis 18 Jahre. Für Auszubildende, Schüler, Studierende, Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst oder am Freiwilligen Sozialen Jahr bis zum Alter von 27 Jahren ist die Kontoführung kostenfrei. Außerdem stehen ihnen viele Möglichkeiten offen: Über sicheres Onlinebanking oder Banking in der Filiale, am Telefon, online und mobil können sie rund um die Uhr und weltweit auf ihr Girokonto zugreifen. Mit der kostenfreien Sparkassen-Card inklusive Wunsch-PIN sind sie so bargeldlos unterwegs. Sollten sie dennoch mal Bargeld benötigen, können sie sich das an mehr als 23.000 Geldautomaten in Deutschland beziehungsweise an mehr als 700.000 Geldautomaten weltweit auszahlen lassen. Weitere Informationen zum S-Giro Start gibt es hier.

Für alle, die ihre Bankgeschäfte gerne online erledigen und auf „Papierkram“ verzichten möchten, eignet sich das S-Giro Basis. Die Kontoführungsgebühr beträgt 4,90 Euro im Monat und Finanzgeschäfte können nach Lust und Laune per Onlinebanking, mobil per Sparkassen-App oder in der Filiale vor Ort erledigt werden. Die Sparkassen-Card kommt mit Chip-, Kontaktlos-Funktion und Wunsch-PIN. Ein elektronisches Postfach für Kontoauszüge per Onlinebanking ist inklusive. Mehr zum S-Giro Basis gibt es hier.

Internetkäuferschutz mit der Kreditkarte und Versicherungsschutz auf Reisen

Das S-Giro Komfort ist für alle, die flexibel bleiben, trotzdem viele Vorteile genießen und dabei auch noch Geld sparen wollen, ideal. Per Online- oder Mobile Banking kann man für 7,90 Euro monatlich sicher online einkaufen und hat mit der Sparkassen-Kreditkarte sogar kostenfreien Sparkassen-Internetkäuferschutz, kann sich weltweit an über 36 Millionen Akzeptanzstellen und an über 2 Millionen Geldautomaten Bargeld auszahlen lassen. Dazu kommen der S-Urlaub, das Reisebuchungsportal und 8 Prozent Reiserückvergütung. Doch auch hier profitieren Kunden von der kostenfreien Bargeldauszahlung, den Filialen vor Ort und der Sparkassen-Card inklusive Wunsch-PIN. Weitere Informationen zum S-Giro Komfort gibt es hier.

Wer höchsten Wert auf Service und umfassende Leistungen – auch beim Shopping und auf Reisen – legt, für den ist das S-Giro Premium richtig. Für 14,90 Euro hat man hier über die Benefits des S-Giro Komfort hinaus umfassenden Versicherungsschutz auf Reisen für sich und die Familie sowie viele weitere Vorteile der Sparkassen-Kreditkarte Gold. Mehr zum S-Giro Premium gibt es hier.

„Langjährige Kundenbindung schafft gegenseitiges Vertrauen, das eine individuelle und ganzheitliche Beratung ermöglicht. Im persönlichen Gespräch mit Ihnen finden wir die optimale Strategie für Ihre Finanzen und begleiten Sie zukunftsorientiert und verantwortungsbewusst bei der Umsetzung Ihrer Pläne und Wünsche“, lädt Verena Socher, stellvertretende Leiterin der Filialdirektion Günzburg, ein.

Zu weiteren Services und mehr Informationen.

Kontakt der Sparkasse Günzburg-Krumbach:

Adresse An der Kapuzinermauer 2, 89312 Günzburg Telefon 08221 92-0 E-Mail info@spk-gz-kru.de

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Sparkasse Günzburg-Krumbach sowie auf deren Facebook- und Instagram-Auftritten.