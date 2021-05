Weniger Work und mehr Life

Vier-Tage-Woche, Festgehalt für alle Mitarbeiter, kaum Überstunden, flexible Arbeitszeiten sowie eine betriebliche Altersvorsorge - klingt wie ein Traumjob? Solch traumhafte Arbeitsbedingungen sind tatsächlich Realität: bei Elektrotechnik Segeth in Kreut/Oberhausen.

Schon mit der Gründung seines Unternehmens war Michael Segeth wichtig, seinen Mitarbeitern das Arbeitsumfeld so attraktiv wie möglich zu gestalten. Dazu gehört für ihn eine ausgewogene Work-Life-Balance für alle Mitarbeiter. Deshalb ging er mit seiner Elektrotechnik Segeth GmbH in Kreut/Oberhausen von Beginn an neue Wege.

Vier-Tage-Woche sorgt für Motivation

Dazu gehört vor allem die Einführung der Vier-Tage-Woche. Seine Mitarbeiter dürfen sich ihre Arbeitszeit innerhalb dieser Vier-Tage-Woche frei einteilen – die meisten entscheiden sich für einen freien Freitag. Doch fällt dann an den vier Arbeitstagen nicht Mehrarbeit an? „Überhaupt nicht!“, sagt der Firmenchef. „Im Gegenteil: Hochmotivierte Mitarbeiter leisten in vier Tagen mehr als unmotivierte in fünf Tagen“, erklärt er.

Festgehalt, pünktlicher Feierabend, keine Überstunden

Anders als in vielen Unternehmen im Elektrotechnikbereich beziehungsweise in der Handwerksbranche allgemein werden bei Michael Segeth alle Mitarbeiter mit Festgehalt bezahlt. Eine Bezahlung nach geleisteten Arbeitsstunden motiviert höchstens zu Überstunden – und die will der Chef vermeiden. „Klar haben wir arbeitsreiche Tage“, sagt er. „Umso wichtiger ist es deshalb, dass wir pünktlich Feierabend machen und meine Mitarbeiter sich in ihrer Freizeit erholen können.“ Ein Arbeitstag bei Elektrotechnik Segeth endet deshalb nach acht Stunden, Überstunden fallen so gut wie nie an.

Anlagenmontage auf dem Dach Foto: Elektrotechnik Segeth GmbH

13. Monatsgehalt, Homeoffice und betriebliche Altersvorsorge

Weitere Anreize, die das Arbeiten bei Elektro Segeth so attraktiv machen:

ein 13. Monatsgehalt,

betriebliche Altersvorsorge,

betriebliche Krankenversicherung (private Krankenzusatzversicherung)

sowie die Möglichkeit zum Homeoffice.

Dieses Modell mag unkonventionell erscheinen, aber das Fazit des Jungunternehmers Segeth fällt durchweg positiv aus: „Die zahlreichen Freiheiten machen die Mitarbeiter zufriedener“, weiß er. Das lohnt sich auch für den Betrieb. „Meine Jungs gehen gern in die Arbeit und bisher hat keiner gekündigt. Auch Fehltage sind eine Seltenheit.“

Neue Mitarbeiter für modernes Handwerksunternehmen gesucht

Michael Segeths Modell hat Erfolg. Seine Mitarbeiter leisten gute Arbeit – und deshalb wird das Unternehmen viel gebucht. Darum ist der Firmenchef stets auf der Suche nach Fachkräften, die sein Team verstärken. Für sie gelten selbstverständlich die gleichen Arbeitsbedingungen wie für langjährige Mitarbeiter. Gesucht werden:

Montage-Profis aus unterschiedlichen Handwerksbereichen, Spengler- oder Zimmermannsgesellen etwa,

Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik,

Meister für Energie- und Gebäudetechnik.

Neben den genannten Rahmenbedingungen bietet Elektrotechnik außerdem eine familiäre Atmosphäre sowie ein herausragendes Betriebsklima.

Elektroniker bei der Arbeit im Haus Foto: Elektrotechnik Segeth GmbH

Einsatzmöglichkeiten für Elektriker, Spengler, Zimmerer

Der Arbeitsbereich von Elektrotechnik Segeth aus Kreut/Oberhausen gliedert sich hauptsächlich in Anlagenmontage auf dem Dach, Installation von Stromspeichern, intelligente Steuerungen für E-Mobilität sowie Elektroinstallationen. Dafür sind nicht nur Elektriker vonnöten, sondern auch Montage-Profis wie Spengler oder Zimmerer. „Auch für Elektriker, die sich auf dem Dach nicht wohlfühlen, haben wir Einsatzmöglichkeiten“, meint Michael Segeth. Er lebt mit seiner Firma modernes Handwerk.

Wie kann man sich bei Elektro Segeth bewerben?

„Weniger Work und mehr Life“ ist sein Credo. Der Erfolg gibt dem Jungunternehmer recht. Wer an einer ausgewogenen Work-Life-Balance interessiert ist und eine Herausforderung in einem modernen Handwerksunternehmen sucht, bewirbt sich am besten noch heute. Doch wie?

Ein unverbindlicher Anruf unter (08431) 632860 stellt einen ersten Kontakt her.

Die Bewerbung sendet man an: Elektrotechnik Segeth GmbH, Mösleinstraße 15, 86697 Oberhausen/Kreut

Weitere Kontaktmöglichkeiten: Fax (08431) 4328619 oder E-Mail an info@elektrotechnik-segeth.de

Bewerber haben die Aussicht auf eine Vier-Tage-Woche bei flexibler Zeiteinteilung, eine betriebliche Altersvorsorge, ein 13. Monatsgehalt, Homeoffice. Damit bietet Elektrotechnik Segeth schon jetzt, was in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen wird: ein flexibles Arbeitsumfeld, das die Zufriedenheit der Mitarbeiter in den Mittelpunkt rückt. Burnout ade! Stattdessen: Mehr Life!

Weitere Informationen zum Unternehmen, zum Team, zu Referenzen erhält man auf www.e-segeth.de