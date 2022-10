Attraktive Arbeitgeber suchen Dich!

Qualifizierte Mitarbeiter werden in den Regionen Neuburg an der Donau, Schrobenhausen, Ingolstadt und Eichstätt dringend gesucht. Zahlreiche Arbeitgeber aus der Region bieten attraktive Jobangebote.

Im September ist auf dem regionalen Arbeitsmarkt der dezente Beginn einer Herbstbelebung spürbar. Erstmals seit Mai ist die Arbeitslosigkeit wieder zurückgegangen. „Trotz zahlreicher negativer Faktoren und drohender Krisen erweist sich der regionale Arbeitsmarkt nach wie vor robust und aufnahmefähig. Neben dem Rückgang der von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen um insgesamt 226 belegt dies auch die gestiegene Zahl der Abgänge aus der Erwerbslosigkeit in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung“, beschreibt Johannes Kolb, Leiter der Agentur für Arbeit Ingolstadt, die aktuelle Entwicklung.

Beste berufliche Perspektiven rund um Donaumoos, Donau und Paar

Das Firmenspektrum im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen reicht vom traditionellen Familienbetrieb bis zur Hightech-Schmiede, vom hier verwurzelten Handwerksbetrieb bis zum namhaften Global Player. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist attraktiv und bietet als erfolgreicher Wirtschaftsstandort beste Perspektiven. Der Erfolg des Landkreises als wirtschaftlich starke und lebenswerte Region beruht auf der Vernetzung der lokalen Akteure. Mit einer aktiven und verlässlichen Wirtschaftsförderung unterstützt der Landkreis die Unternehmen und Betriebe im Neuburg-Schrobenhausener Land. Das Ressort versteht sich als serviceorientierter Dienstleister und starker Partner innerhalb eines weit verzweigten Netzwerkes.

Ausbildungskompass liefert Überblick

Außerdem möchte der Landkreis Schulabgängern helfen, die Weichen für ihre berufliche Zukunft zu stellen und Perspektiven in der Region aufzeigen. Der Ausbildungskompass bietet einen umfassenden Überblick über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Region. Außerdem ist der Ausbildungskompass in den Rathäusern, im Landratsamt, bei der Agentur für Arbeit sowie bei der IHK und HWK kostenlos erhältlich und auch als digitale Version abrufbar.

Ingolstadt – Das Zentrum der Region

Ingolstadt gilt heute als bayerisches Industriezentrum und erfolgreicher Wirtschaftsstandort. Denn Ingolstadt bietet optimale Rahmenbedingungen für eine Unternehmensgründung oder -ansiedlung. Für leistungsstarke Unternehmen aus Industrie, Mittelstand, Handwerk und Handel ist Ingolstadt ein erfolgversprechender Standort: Tradition und Innovation spielen hier zusammen.

Sie möchten sich über Stellenangebote in der Region informieren? Hier finde Sie Arbeitgeber aus der Region, die aktuell auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern sind! Mit einem Klick auf das Unternehmen, gelangen Sie jeweils zu den Stellenangeboten:

Alle Arbeitgeber finden Sie hier im Blätterkatalog.

